المفوضية تفتح التسجيل في إنتخابات مجالس المحافظات وخبير لـ (الزمان):

مخاوف من تأثير المال السياسي على الناخب والنواب يدفعون أقاربهم للسباق

بغداد – قصي منذر

اعرب خبير في الشأن الانتخابي ، عن قلقه من تأثير المال السياسي على بوصلة النخابين في انتخابات مجالس المحافظات التي يجري التحضير لها مبكرا بعد الاتفاق على اجراؤها في تشرين الثاني المقبل. وكشف الخبير دريد توفيق لـ (الزمان) امس عن ان (اغلب النواب يسعون الى ترشيح اقربائهم في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة من اجل الاستفادة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية ،وهذا ما يثير المخاوف من تأثير المال السياسي على بوصلة الناخبين)، واضاف ان (هذه المشكلة تتكرر في كل انتخابات بسبب عدم تحديد سقف الدعاية الانتخابية ،وكذلك يقوم هؤلاء بتسخير موارد الدولة للتأثير على المواطنين وبالتالي سيكون لهم حظوة للفوز بهذه السباق)، مشددا على (ضرورة تعاون الحكومة مع المفوضية العليا للانتخابات لاجراء متابعة ميدانية خلال مواسم الانتخابات من اجل تحقيق المساواة بين المرشحين وعدم السماح للمال السياسي ان يؤثر على ارادة الناخب)، داعيا المفوضية الى (تحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين ،مع البدء بعمليات المراقبة لاي مرشيح يحاول تسخير موارد الدولة بهدف تحقيق مصالح سياسية). وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت،جهود انجاح الانتخابات المقبلة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خطوات الحكومة في ملفّ التهيئة للانتخابات، حيث اكد السوادني الشروع في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك)، واشار الى ان (العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم)، وتابع ان (الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية). من جانبها ، اشادت بلاسخارت بـ (الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي). الى ذلك ، فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.وحددت المفوضية في بيان مقتضب (الأول من تموز المقبل موعد بدء التسجيل للتحالفات والأحزاب حتى 30 من الشهر نفسه). في غضون ذلك ،اتهم رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، وزارة الهجرة والمهجرين باستغلال منحة العودة للنازحين لأغراض سياسية وانتخابية،. وقال رئيس اللجنة شريف سليمان علي في بيان امس ان (أكثر من 450 ألف نازح بانتظار تسلم المنحة المالية، التي خصصتها الحكومة للعوائل الراغبة بالعودة، برغم حاجتهم لأضعاف تلك المنحة لكي يستأنفوا حياتهم الطبيعية)، واشار الى ان (منحة العودة المقدمة من الوزارة بدأت تستغل سياسياً، ما يتطلب موقفاً حكومياً واضحاً وصارماً دون مماطلة أو تسويف) على حد قوله،وأشار إلى أن (الوزارة تمادت في اساليبها في منع ايصال المنحة المالية المخصصة للنازحين) على حد تعبيره، وشدد على (ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بسحب الملف من يد الوزارة).