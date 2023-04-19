المفوضية تعزو إستقالة رئيسها لظروف عمل

بغداد – ابتهال العربي

كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن المرشح الأبرز لخلافة رئيس مجلس المفوضين المستقيل جليل عدنان، وعزت المفوضية في وقت سابق استقالة رئيسها الى ظروف عمل.وقال المصدر إن (رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي، هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس مجلس المفوضين بعد استقالة عدنان).

وأعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية في وقت سابق ، استقالته من منصبه.وذكرت المفوضية في بيان أن (عدنان، قدم استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية ، بسبب ظروف حالت بينه وبين إتمام عملـــــه). وجاء قرار خلف بالاستقالة من منصبه بالتزامن مع مطالبات بعض القوى والكتل السياسية بإجراء التغيرات على المفوضية ، وتبديل اعضاء مجلس المفوضين، قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الثاني المقبل. ويتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء ،خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من مجموع المرشحين، واثنين من القضاة يتم اختيارهم من بين مرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كردستان، واثنين اخرين من اعضاء مجلس الدولة.