المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬تتبنى‭ ‬إجراءات‭ ‬طواريء‭ ‬توقعاً‭ ‬للأسوأ‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست

بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬تبنت‭ ‬إجراءات‭ ‬تتعلق‭ ‬خصوصاً‭ ‬بقطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭ ‬والجمارك،‭ ‬لتخفيف‭ ‬تداعيات‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬إتفاق‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭. ‬وقبل‭ ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2019،‭ ‬اعتبرت‭ ‬المفوضية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“تبني‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬اليوم”‭ ‬أمراً‭ ‬“ضرورياً‭ ‬وملحاً”‭ ‬بهدف‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬“الأضرار‭ ‬الكبيرة”‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬احتمال‭ ‬غياب‭ ‬اتفاق‭.‬

وتتضمن‭ ‬خطة‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبنيها‭ ‬الأربعاء‭ ‬خصوصاً‭ ‬14‭ ‬إجراء‭ ‬متعلقاً‭ ‬بـ”عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬غياب‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأنها‭ ‬مصدر‭ ‬اضطراب‭ ‬كبير‭ ‬لمواطني‭ ‬وشركات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬دولة”،‭ ‬وفق‭ ‬المفوضية‭. ‬ويثير‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬الذي‭ ‬صادقت‭ ‬عليه‭ ‬الدول‭ ‬الـ27‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬معارضة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مؤيدي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكذلك‭ ‬المشككين‭ ‬به،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الشكوك‭ ‬بشأن‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه‭ ‬وبالتالي‭ ‬احتمال‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭.‬

وتشدد‭ ‬المفوضية‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬الذي‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭ ‬والجمارك‭ ‬والسياسة‭ ‬المناخية‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬“موقتة”‭ ‬و”تطبيقها‭ ‬محدود”‭ ‬وسيتمّ‭ ‬تبنيها‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الـ27‭.‬