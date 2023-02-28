إعتداء بالأسلحة المتوسطة يطال حملة رفع التجاوزات في بابل

المفاوض العراقي يتحرّك على الجوار للدفاع عن الحقوق المائية

بغداد – ابتهال العربي

اوعزت الحكومة للمفاوض العراقي ،التحرك نحو الجوار للدفاع عن الحقوق المائية بعد انخفاض كبير في منسوب نهر دجلة ادى الى تضرر اربع محافظات. وتعاني البلاد منذ عام 2003 من تراجع في منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، ونبهت وزارة الموارد المائية في وقت سابق، من أن المخزون المائي للعراق بات على المحك. وقال المتحدث بامس الوزارة خالد شمال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية)، واضاف ان (الوزير عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،الذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا)،واشار الى أن (الوزارة بدأت أمس بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر)، وتابع ان (الوزارة مستمرة بحملة إزالة التجاوزات وتأمين الاطلاقات ووصولها لمحافظات البصرة وميسان والمثنى وذي قار)، ومضى الى القول ان (ملف التفاوض على المياه سيادي ومرتبط بالسلطة العليا للدولة). وانخفض منسوب نهر دجلة بشكل مفاجئ.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة ، توضح الانخفاض الشديد لمنسوب المياه في النهر ، ويظهر في الفيديو عبور مواطنين من نهر دجلة في محافظة ميسان سيرا على الأقدام نحو الضفة الأخرى، وبينت صور أخرى قاع نهر الفرات ودعامات الجسور العابرة للنهر، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. واكدت الوزارة في وقت سابق ،ان المخزون المائي في البلاد بات على المحك. وأضافت أن (العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية)، واشار بيان الى ان (الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات)، ولفت الى ان (أساليب الري الخاطئة، أدت إلى مضاعفة النقص في المياه، فالمزارعين لا يلتزمون بالمساحات الزراعية المقررة، وفق الخطة الموضوعة من السلطات)، مؤكدا ان (هذه الحالة مؤقتة، وأن الوزارة ستطلق المزيد من المياه من السدود في الموصل ودوكان ودربنديخان، كما تعهدت الوزارة بأن الدولة سترى نتائج إيجابية خلال اليومين المقبلين). تفاصيل ص 2

وفي تطور ، اكدت الوزارة تعرض منتسبيها إلى إطلاق نار أثناء إزالة التجاوزات في بابل.وقالت البيان إن (أعمال الاعتداءات ما زالت مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية وآخرها ما حصل من اعتداء على منتسبي مديرية الموارد المائية في مشروع المسيب أثناء تنفيذهم لحملة إزالة التجاوزات والمتمثلة ببحيرات الأسماك المنشأة تجاوزاً، حيث تعرض منتسبو الوزارة في المحافظة لإطلاق عيارات نارية بأسلحة خفيفة ومتوسطة قنابر هاون من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون)، وأضاف أن (هذا العمل يأتي لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهاراً من أداء عملها لتأمين إيصال المياه لمستحقيها وبجميع محافظات العراق في ظل ظروف الشح المائي الذي تمر به البلاد). ووجه الوزير عون ذياب (باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين)، داعيا القوات الأمنية والحكومات المحلية الى (التعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر على ملاكات الوزارة). الى ذلك ،كشفت أمانة بغداد، ما تستهلكه العائلة في من المياه يوميا مقارنة بالمخصص لها. وقال مدير العلاقات والاعلام في الأمانة محمد الربيعي ان (كميات انتاج المياه الحالية تكفي للبغداديين، وان الأمانة لا تعاني من الشح المائي انما من استهلاك الفرد لكميات مياه تكبر من المخصصة له)، وأضاف ان (الموارد حددت استهلاك العائلة بـنحو 250 مترا مكعبا يوميا، أما الآن فهناك تجاوز بحدود 600 متر مكعب للعائلة)، وتابع انه (سيكون هناك خطط توعوية وبرامج ارشادية لموسم الصيف وضعتها أمانة بغداد لغرض التوعية بالارشاد في تقليل استهلاك المياه).