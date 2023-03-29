المفاوضات‭ ‬النفطية‭ ‬تتعثر‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬والشركة‭ ‬النروجية‭ ‬توقف‭ ‬انتاجها‭ ‬من‭ ‬كردستان

اكبر‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬عراقي‭ ‬يباشر‭ ‬الإنتاج‭ ‬ويغذي‭ ‬محطة‭ ‬للكهرباء‭ ‬

أوسلو‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بدء‭ ‬إنتاج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬عكاز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬اكبر‭ ‬حقول‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بمعدل‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬قدم‭ ‬مكعبة‭ ‬يوميا‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬الوسط،‭ ‬قدوري‭ ‬سليم،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬بدأت‭ ‬عمليات‭ ‬ضخ‭ ‬الغاز‭ – ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ – ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬عكاز‭ ‬الغازية‭ ‬والمباشرة‭ ‬بتوليد‭ (‬90-95‭) ‬ميغاواط‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬واصلوا‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‮»‬‭. ‬ويقع‭ ‬حقل‭ ‬عكاز‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬القائم‭ ‬غربي‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬5‭.‬3‭ ‬تريليون‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬بحسب‭ ‬التقديرات‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬يفضي‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نحو‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬النروجية‭ ‬للنفط‭ ‬‮«‬دي‭ ‬إن‭ ‬أو‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬المنتجين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حقولها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬إيقاف‭ ‬تركيا‭ ‬استيراد‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬باشرت‭ ‬إغلاقاً‭ ‬مخططاً‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حقولها‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬الإغلاق‭ ‬نتيجة‭ ‬مباشرة‭ ‬لوقف‭ ‬الشحنات‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬العراق‭-‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬دولية‭ ‬لصالح‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭. ‬ويوتر‭ ‬ملف‭ ‬النفط‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وكردستان‭ ‬العراق،‭ ‬وتركيا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬ذي‭ ‬ناشيونال‭ ‬البريطانية،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تسعى‭ ‬لابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬اخير‭ ‬مع‭ ‬كردستان‭ ‬لاستئناف‭ ‬الصادرات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬البالغة‭ ‬نسبتها‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬انتاج‭ ‬النفط‭ ‬العالمي‭.‬‮ ‬‭ ‬وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬‭ ‬الخلاف‭ ‬الحاصل‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬مواد‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬العراق‭ ‬لعام‭ ‬2005‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأعضاء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬صادرات‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المحادثات‭ ‬بدون‭ ‬نتيجة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬‮ ‬‭ ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭ ‬المفاوضات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬صدور‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الكردية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬التصدير‭ ‬الرئيسي‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭. ‬حوالي‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬توقف‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬كردي‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بجد‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لتمرير‭ ‬قانون‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬التفسير‭ ‬الكردي‭ ‬لدستور‭ ‬العراق‭ ‬لعام‭ ‬2005‭ ‬بقوله‭ ‬‮ «‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬112‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬إدارة‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نحاول‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‮»‬‭. ‬بحسب‭ ‬قوله‭ .‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ومقرها‭ ‬باريس‭ ‬قد‭ ‬قضت‭ ‬‮ ‬بأن‭ ‬الصادرات‭ ‬الكردية‭ ‬تنتهك‭ ‬اتفاقية‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأنقرة‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬عبر‭ ‬جيهان‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬بغداد‮»‬‭. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬النفطي‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬حين‭ ‬رفعت‭ ‬بغداد‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬جارتها‭ ‬تركيا‭ ‬أمام‭ ‬هيئة‭ ‬تحكيم‭ ‬دولية‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬أنقرة‭ ‬استيراد‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬لنقله‭ ‬إلى‭ ‬مرفأ‭ ‬جيهان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬وتصديره‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭. ‬وعارضت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬علاقات‭ ‬متوترة‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬بشدّة‭ ‬القرار‭ ‬التركي،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنها‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يحقّ‭ ‬له‭ ‬إدارة‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭ ‬وإيراداته‭.‬‮ ‬‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معارضة‭ ‬بغداد،‭ ‬كانت‭ ‬أربيل‭ ‬تصدّر‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭. ‬ويبلغ‭ ‬معدّل‭ ‬تصدير‭ ‬الإقليم‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬حالياً‭.‬‮ ‬‭ ‬وتمثل‭ ‬‮«‬دي‭ ‬ان‭ ‬أو‮»‬‭ ‬ربع‭ ‬هذه‭ ‬الصادرات‭ ‬منتجة‭ ‬107‭ ‬آلاف‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬عبر‭ ‬حقلي‭ ‬طاوكي‭ ‬وبيشكبير‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬النروجية‭ ‬أنها‭ ‬حولت‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬التخزين،‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬إن‭ ‬أو‮»‬‭ ‬بيجان‭ ‬مصور‭ ‬رحماني‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬نظرًا‭ ‬لتأثير‭ ‬نقص‭ ‬العرض‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬‮ ‬