المفاصل مرض العصر – د. عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد

في‭ ‬الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬الروماتيزم‭ ‬هي‭ ‬كلمة‭ ‬عامة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬انواع‭ ‬من‭ ‬اﻻﻻم‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬المفاصل‭ ‬واﻻلياف‭ ‬والعضلات‭ . ‬ولعلنا‭ ‬نكون‭ ‬غير‭ ‬دقيقين‭ ‬اذا‭ ‬اعتمدنا‭ ‬هذا‭ ‬التعريف‭ ‬،‭ ‬فليس‭ ‬كل‭ ‬الم‭ ‬في‭ ‬الفماصل‭ ‬او‭ ‬العضلات‭ ‬روماتيزم‭ ‬ﻻنه‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬الالم‭ ‬بسبب‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬اﻻعصاب‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬مايطلق‭ ‬عليه‭ ‬باﻻلتهاب‭ ‬التيبسي‭ ‬للعمود‭ ‬الفقري‭ . ‬

الى‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اﻻسباب‭ ‬التي‭ ‬ﻻتدرج‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اﻻﻻم‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬روماتيزم‭ ..‬

مرة‭ ‬اخرى‭ ‬نود‭ ‬ان‭ ‬نميز‭ ‬بين‭ ‬مرضين‭ ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الروماتيزم‭ ‬،‭ ‬لكنهما‭ ‬مختلفان‭ ‬تماما‭ . ‬اولهما‭ ‬هو‭ ‬الحمى‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬الروماتيد‭ . ‬

وسنحاول‭ ‬ان‭ ‬نشرح‭ ‬كل‭ ‬نوع‭ ‬بين‭ ‬انواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬اﻻﻻم‭ ‬واﻻوجاع‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬مهه‭ ‬المفاصل‭ ‬والعضﻻت‭ ..‬ت

الحمى‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬تستجيب‭ ‬بسرعة‭ ‬لمركبات‭ ‬السلسيﻻت‭ ‬مثل‭ ‬اﻻسبرين‭ ‬فتخفف‭ ‬اﻻعراض‭ ‬ويعود‭ ‬المفصل‭ ‬المصاب‭ ‬الى‭ ‬حالته‭ ‬بسرعة‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬فان‭ ‬اﻻسبرين‭ ‬تستخدم‭ ‬كاختيار‭ ‬لتاكيد‭ ‬التشخيص‭ .. ‬وتعتبر‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بالحمى‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الطفولة‭ ‬وحتى‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬مسالة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬وذلك‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬تاثيرها‭ ‬على‭ ‬القلب‭ ‬فتصيب‭ ‬صمامامته‭ ‬بضيق‭ ‬او‭ ‬اتساع‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬فاعلية‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ . ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬تكون‭ ‬اصابة‭ ‬ميكروبية‭ ‬في‭ ‬الحلق‭ ‬او‭ ‬التهاب‭ ‬اللوزتين‭ ‬وتكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اﻻلتهاب‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الطفولة‭ …‬

والطب‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬ﻻيعرف‭ ‬كنه‭ ‬العمليات‭ ‬الحيوية‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬اﻻنسان‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬يصاب‭ ‬بالحمى‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬او‭ ‬مضاعفاتها‭ ‬،‭ ‬اﻻ‭ ‬انه‭ ‬يقال‭ ‬بان‭ ‬السبب‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬مايسمى‭ ‬بالحساسية‭ ‬الذاتية‭ ‬لذلك‭ ‬فهي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬امراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭ ….‬

الروماتيد‭ ‬مثله‭ ‬الحمى‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬السبب‭ ‬اﻻ‭ ‬انه‭ ‬يعزى‭ ‬الى‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭ ..‬

ونود‭ ‬ان‭ ‬نشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬سرعة‭ ‬الترسيب‭ ‬ليست‭ ‬دليﻻ‭ ‬قاطعا‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭ ‬،‭ ‬ﻻن‭ ‬سرعة‭ ‬الترسيب‭ ‬ترتفع‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬مثل‭ ‬اﻻنفﻻونزا‭ ‬والدرن‭ ‬،‭ ‬والتهاب‭ ‬اللوزتين‭ ‬اﻻ‭ ‬انها‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تستخدم‭ ‬كمؤشر‭ ‬لمتابعة‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬تحسن‭ ‬او‭ ‬عدم‭ ‬تحسن‭ ‬تبعا‭ ‬لنوع‭ ‬الدواء‭ ‬الذي‭ ‬يتناوله‭ ‬المريض‭ . ‬

ويمكننا‭ ‬ان‭ ‬نحدد‭ ‬اعراض‭ ‬الروماتيد‭ ‬ببساطة‭ ‬،‭ ‬فاضافة‭ ‬الى‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬المفاصل‭ ‬المصابة‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الم‭ ‬يزداد‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬كما‭ ‬يزداد‭ ‬اﻻلم‭ ‬مع‭ ‬التعرض‭ ‬للبرد‭ ‬والرطوبة‭ ‬وعسرالهضم‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المريض‭ ‬يحس‭ ‬بصوت‭ ‬خاص‭ ‬عند‭ ‬تحريك‭ ‬المفصل‭ ‬المصاب‭ ‬والمفصل‭ ‬عادة‭ ‬يكون‭ ‬متيبسا‭ ‬مؤلما‭ ‬ويزداد‭ ‬هذا‭ ‬اﻻلم‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬وفي‭ ‬الرطوبة‭ ‬والجو‭ ‬البارد‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تصاب‭ ‬العضﻻت‭ ‬فيكون‭ ‬اﻻلم‭ ‬اكثر‭ ‬شدة‭ …‬

ويكون‭ ‬العﻻج‭ ‬بالراحة‭ ‬وتناول‭ ‬مركبات‭ ‬السلسيﻻت‭ ‬والكرتزون‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بتدليك‭ ‬خفيف‭ ‬للجزء‭ ‬المصاب‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬ثﻻث‭ ‬مرات‭ ‬يوميا‭ ‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تغطية‭ ‬اﻻماكن‭ ‬المصابة‭ ‬بالصوف‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يعتني‭ ‬المريض‭ ‬بغذائه‭ ‬فان‭ ‬عسر‭ ‬الهضم‭ ‬يسبب‭ ‬نوبة‭ ‬اﻻم‭ ‬الروماتيد‭ ‬فيجب‭ ‬ماامكن‭ ‬اﻻقﻻل‭ ‬من‭ ‬النشويات‭ ‬والسكر‭ ‬والحلويات‭ ‬والبطاطس‭ ‬وتزداد‭ ‬كمية‭ ‬الماء‭ ‬الماخوذ‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تؤخذ‭ ‬على‭ ‬معدة‭ ‬خالية‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يوصي‭ ‬دائما‭ ‬لمرضى‭ ‬الروماتيد‭ ‬بان‭ ‬يتناولوا‭ ‬كوبا‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬قبل‭ ‬اﻻفطار‭ ‬اﻻفطار‭ ‬واخر‭ ‬عند‭ ‬النوم،‭ ‬ونصف‭ ‬كوب‭ ‬قبل‭ ‬الغداء‭ ‬والعشاء‭ ‬بنصف‭ ‬ساعة‭ ‬ان‭ ‬امكن‭ ‬،‭ ‬اخيرا‭ ‬فان‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬كالخمر‭ ‬وغيرها‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‭ ‬لمرضى‭ ‬الروماتيد‭ ‬

وافضل‭ ‬مايناسب‭ ‬هؤﻻء‭ ‬المرضى‭ ‬هو‭ ‬الجو‭ ‬الدافئ‭ ‬الجاف‭ …‬