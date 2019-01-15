زمان جديد
في الحقيقة ان كلمة الروماتيزم هي كلمة عامة تطلق على عدة انواع من اﻻﻻم التي تصيب المفاصل واﻻلياف والعضلات . ولعلنا نكون غير دقيقين اذا اعتمدنا هذا التعريف ، فليس كل الم في الفماصل او العضلات روماتيزم ﻻنه ربما يكون الالم بسبب التهاب في اﻻعصاب ، او مايطلق عليه باﻻلتهاب التيبسي للعمود الفقري .
الى غير ذلك من اﻻسباب التي ﻻتدرج مثل هذه اﻻﻻم تحت اسم روماتيزم ..
مرة اخرى نود ان نميز بين مرضين يطلق على كل منهما الروماتيزم ، لكنهما مختلفان تماما . اولهما هو الحمى الروماتيزمية والثاني هو الروماتيد .
وسنحاول ان نشرح كل نوع بين انواع عدة من اﻻﻻم واﻻوجاع التي تصيب مهه المفاصل والعضﻻت ..ت
الحمى الروماتيزمية تستجيب بسرعة لمركبات السلسيﻻت مثل اﻻسبرين فتخفف اﻻعراض ويعود المفصل المصاب الى حالته بسرعة ، لذلك فان اﻻسبرين تستخدم كاختيار لتاكيد التشخيص .. وتعتبر اﻻصابة بالحمى الروماتيزمية في سن الطفولة وحتى الرابعة عشرة مسالة تنطوي على خطر كبير وذلك خوفا من امتداد تاثيرها على القلب فتصيب صمامامته بضيق او اتساع مما يؤثر على فاعلية عضلة القلب . ومن المثير ان نعرف ان بداية كل ذلك تكون اصابة ميكروبية في الحلق او التهاب اللوزتين وتكرار مثل هذا اﻻلتهاب في سن الطفولة …
والطب حتى اليوم ﻻيعرف كنه العمليات الحيوية داخل جسم اﻻنسان التي تجعله يصاب بالحمى الروماتيزمية او مضاعفاتها ، اﻻ انه يقال بان السبب قد يعود الى مايسمى بالحساسية الذاتية لذلك فهي تعتبر من امراض المناعة الذاتية ….
الروماتيد مثله الحمى الروماتيزمية غير معروف السبب اﻻ انه يعزى الى المناعة الذاتية ..
ونود ان نشير الى ان سرعة الترسيب ليست دليﻻ قاطعا على تشخيص المرض ، ﻻن سرعة الترسيب ترتفع مع وجود اي التهاب في الجسم مثل اﻻنفﻻونزا والدرن ، والتهاب اللوزتين اﻻ انها يمكن ان تستخدم كمؤشر لمتابعة حالة المريض من تحسن او عدم تحسن تبعا لنوع الدواء الذي يتناوله المريض .
ويمكننا ان نحدد اعراض الروماتيد ببساطة ، فاضافة الى الورم في المفاصل المصابة يكون هناك الم يزداد مع الحركة كما يزداد اﻻلم مع التعرض للبرد والرطوبة وعسرالهضم ، كما ان المريض يحس بصوت خاص عند تحريك المفصل المصاب والمفصل عادة يكون متيبسا مؤلما ويزداد هذا اﻻلم في الليل وفي الرطوبة والجو البارد ، وقد تصاب العضﻻت فيكون اﻻلم اكثر شدة …
ويكون العﻻج بالراحة وتناول مركبات السلسيﻻت والكرتزون ، كما يجب على المريض ان يقوم بتدليك خفيف للجزء المصاب لمدة 15 دقيقة ثﻻث مرات يوميا ، اضافة الى تغطية اﻻماكن المصابة بالصوف ، كما يجب ان يعتني المريض بغذائه فان عسر الهضم يسبب نوبة اﻻم الروماتيد فيجب ماامكن اﻻقﻻل من النشويات والسكر والحلويات والبطاطس وتزداد كمية الماء الماخوذ يوميا على ان تؤخذ على معدة خالية ، كما يوصي دائما لمرضى الروماتيد بان يتناولوا كوبا من الماء الساخن قبل اﻻفطار اﻻفطار واخر عند النوم، ونصف كوب قبل الغداء والعشاء بنصف ساعة ان امكن ، اخيرا فان المشروبات الكحولية كالخمر وغيرها خطيرة جدا لمرضى الروماتيد
وافضل مايناسب هؤﻻء المرضى هو الجو الدافئ الجاف …