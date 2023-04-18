المغنية البلجيكية أنجيل تغزو أمريكا بالفرنسية

إنديو،‭ ‬ريفيرسيدي،‭ ‬كاليفورنيا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬تتوقّف‭ ‬المغنية‭ ‬البلجيكية‭ ‬أنجيل‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬أوروبا‭ ‬بعدما‭ ‬تُوجّت‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬بل‭ ‬بدأت‭ ‬شهرتها‭ ‬تغزو‭ ‬الضفّة‭ ‬الأخرى‭ ‬للمحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬مع‭ ‬مشاركتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كوتشيلا‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬تشعر‭ ‬الفنانة‭ ‬البلجيكية‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬بالرّهبة‭ ‬عند‭ ‬وقوفها‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير،‭ ‬بل‭ ‬تطلّ‭ ‬بكلّ‭ ‬ثقة،‭ ‬متسلّحة‭ ‬بمسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالنجاحات،‭ ‬ومنها‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬المغنية‭ ‬دوا‭ ‬ليبا،‭ ‬وتحطيمها‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسجلة‭ ‬باسم‭ ‬ظاهرة‭ ‬الأغنية‭ ‬الفرنكوفونية‭ ‬ستروماييه‭.‬‮ ‬‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬اعتلاءها‭ ‬خشبة‭ ‬مهرجان‭ ‬بمكانة‭ ‬كوتشيلا‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬الفنانون‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه،‭ ‬يؤشّر‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬ارتقت‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬آخر‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬بالإنكليزية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬حفلتها‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ “‬أنا‭ ‬متحمّسة‭ ‬جدّاً،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬كنت‭ ‬متأثّرة‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭”.‬

وأضافت‭ “‬عندما‭ ‬استيقظت،‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسي‭ +‬حسناً،‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬فعلاً‭+”.‬

وأصبحت‭ ‬بدايات‭ ‬أنجيل‭ ‬فان‭ ‬لاكن‭ ‬في‭ ‬مقاهي‭ ‬بروكسيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬ذكرى‭ ‬من‭ ‬الماضي‭. ‬فابنة‭ ‬الممثلة‭ ‬لورانس‭ ‬بيبو‭ ‬والمغني‭ ‬ماركا‭ ‬باكراً‭ ‬تعلّمت‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬البيانو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتابع‭ ‬دروساً‭ ‬في‭ “‬جاز‭ ‬استديو‭” ‬في‭ ‬أنتويرب‭.‬‮ ‬

وذاع‭ ‬صيتها‭ ‬بدايةً‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تنشر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصيرة‭ ‬تؤدّي‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬الأغنيات‭ ‬المعروفة‭. ‬ولم‭ ‬يطل‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬حتّى‭ ‬حقّقت‭ ‬النجاح‭ ‬المدوّي‭. ‬فالشابة‭ ‬المعمورة‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬تحولت‭ ‬نجمة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬بفضل‭ ‬أغنيات‭ ‬من‭ ‬مثل‭ “‬توتوبلييه‭” (‬Tout‭ ‬oublier‭) ‬مع‭ ‬شقيقها‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬روميو‭ ‬إلفيس‭ ‬و‭”‬بالانس‭ ‬تون‭ ‬كوا‭” (‬Balance‭ ‬ton‭ ‬quoi‭) ‬النسوية‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬بعنوان‭ “‬بالانس‭ ‬تون‭ ‬بور‭” (‬Balance‭ ‬ton‭ ‬porc‭) ‬برزت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتعتبر‭ ‬أنجيل‭ ‬اليوم‭ ‬أنّ‭ ‬التوجّه‭ ‬النسوي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مهمّاً‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬وقطاع‭ ‬موسيقي‭ ‬يعطيان‭ ‬الأفضلية‭ ‬للرجال‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ “‬أعتقد‭ ‬أنّنا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬نحقّقها‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الموسيقي‭”.‬‮ ‬

لم‭ ‬يخلُ‭ ‬ارتقاء‭ ‬أنجيل‭ ‬سلّم‭ ‬الشهرة‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬عكّرته‭. ‬وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬إنّها‭ ‬اضطرّت‭ ‬إلى‭ ‬تعلّم‭ ‬كيفية‭ “‬حماية‭” ‬حياتها‭ ‬الخاصة،‭ ‬وإنّها‭ ‬عرفت‭ ‬مراحل‭ “‬شكّ‭” ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مسيرتها‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المغنية‭ ‬الشابة‭ ‬تبدو‭ ‬مرتاحة‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬موقعها‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭. ‬وقالت‭ “‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأني‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬مكاني‭”.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬كوتشيلا،‭ ‬قدّمت‭ ‬أنجيل‭ ‬للجمهور‭ ‬بزيّها‭ ‬الفضّي‭ ‬عرضاً‭ ‬مفعماً‭ ‬بالطاقة،‭ ‬محاطة‭ ‬بفرقة‭ ‬راقصة‭ ‬على‭ ‬إيقاعات‭ ‬أغنيات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬إلكترو‭-‬بوب،‭ ‬مطعّمة‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬الجاز‭.‬

ولقيَ‭ ‬أداؤها‭ ‬استحساناً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬كثراً‭ ‬منه‭ ‬كانوا‭ ‬يسمعونها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

ورأت‭ ‬أنجيل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أحد‭ ‬إيجابيات‭ ‬إحياء‭ ‬حفلات‭ ‬خارج‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬يعرفها‭ ‬الجمهور،‭ ‬وبالتالي‭ “‬لديه‭ ‬متطلّباته‭”.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬‮ ‬‭”‬عندما‭ ‬آتي‭ ‬إلى‭ ‬هنا،‭ ‬أشعر‭ ‬بحرّية‭ ‬أكبر‭ (…) ‬في‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬عليه‭ (…) ‬وفي‭ ‬أن‭ ‬أغنّي‭ ‬ما‭ ‬أريد،‭ ‬وفي‭ ‬ألا‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬أفعله‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سأتعرّض‭ ‬لتهجمات‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭”.‬‮ ‬

وشكّلت‭ ‬مشاركة‭ ‬أنجيل‭ ‬في‭ ‬كوتشيلا‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نظرها‭ ‬بعد‭ ‬الضغط‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬النجاح‭ ‬الواسع‭ ‬لألبومها‭ ‬الأول‭ “‬برول‭”.‬

ولم‭ ‬تفوّت‭ ‬أنجيل‭ ‬في‭ ‬كوتشيلا‭ ‬فرصة‭ ‬إعطاء‭ ‬درس‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬الفرنسية‭ ‬للأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬جاؤوا‭ ‬للاستماع‭ ‬إليها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬كلمات‭ ‬أغنياتها‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬خلفها‭.‬

فهي‭ ‬تعلّمت‭ ‬الإنكليزية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقى،‭ ‬لكنّها‭ ‬تشعر‭ ‬براحة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬أقلّه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬‮ ‬

وقالت‭ “‬أحبّ‭ ‬طبعاً‭ ‬الغناء‭ ‬بالإنكليزية،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يتعلّق‭ ‬الأمر‭ ‬بالكتابة،‭ ‬فهذا‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭”.‬

وأضافت‭ “‬أشعر‭ ‬أنّني‭ ‬وجدت‭ ‬صوتي‭ ‬بلغتي،‭ ‬وأكون‭ ‬متناغمة‭ ‬فعلاً‭ ‬مع‭ ‬أغنياتي‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬بالفرنسية‭”.‬

لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تحبّ‭ “‬المزج‭ ‬بين‭ ‬اللغات‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬منه‭ ‬لمغنية‭ ‬طموحة‭ ‬تسعى‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الموسيقية‭ ‬العالمية‭.‬‮ ‬