المغرب يرجئ قمّة النقب العربية الاسرائيلية بسبب العنف والاستيطان

الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

أعلنت‭ ‬الرباط‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لقمّة‭ ‬النقب‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬طبّعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬مقرّراً‭ ‬أن‭ ‬يستضيفها‭ ‬المغرب‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬أرجئت‭ ‬إلى‭ ‬الخريف‭ ‬بسبب‭ ‬تجدّد‭ ‬العنف‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ .‬

ويواجه‭ ‬المغرب‭ ‬حرجا‭ ‬شعبيا‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تفجر‭ ‬الوضع‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬وجنين‭ .. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بالرباط‭ ‬إنّ‭ ‬المغرب‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اقترح‭ ‬استضافة‭ ‬القمّة‭ ‬و»كانت‭ ‬محاولات‭ ‬لعقدها‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬استضافت‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القمّة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬يومها‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬ومصر‭ ‬والمغرب‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭.‬

لكنّ‭ ‬بوريطة‭ ‬أوضح‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬سياقاً‭ ‬سياسياً‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ألا‭ ‬يتيح‭ ‬لهذا‭ ‬الاجتماع أن‭ ‬يثمر‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوّة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أنّه‭ ‬يمكن‭ (‬للاجتماع‭) ‬أن‭ ‬يلتئم‭ ‬خلال‭ ‬الدخول‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السياق‭ ‬ملائماً‭ ‬لانعقاده‮»‬‭. ‬ويتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬تجدّد‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الضفّة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬قتيلاً،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬فلسطينيون،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلة‭ ‬إجراءات‭ ‬لتسريع‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مستوطنات‭ ‬بالضفة‭. ‬وقال‭ ‬بوريطة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬يستنكر‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‮»‬،‭ ‬وإنّ‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‮»‬،‭ ‬و»تتابع‭ ‬بانشغال‭ ‬كبير‭ ‬التطورات‭ ‬المقلقة‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬الوزير‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬ترفض‭ ‬القرار‭ ‬الحكومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭ ‬بتوسيع‭ ‬النشاط‭ ‬الاستيطاني‭ ‬في‭ ‬الضفّة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬و»القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬متطرفين‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.‬