المغرب : العفو الملكي يشمل قضايا الارهاب الخاضعة للندم والمراجعة

أدى يوم السبت العاهل المغربي الملك محمد السادس صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المحمدي بحي الحبوس بالرياض بالدار البيضاء.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، أصدر الملك محمد السادس، عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1518 شخصا.

وبحسب وزارة العدل :

“يشمل العفو الملكي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1518 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1270 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 411 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 858 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد

المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 231 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 61 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 08 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 156 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 04 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين المجموع : 1501

كما شمل العفو قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 17 شخصا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 05 نزلاء

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة : 05 نزلاء

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 06 نزلاء

– العفو من الغرامة لفائدة : 01 مدانة واحدة

المجموع العام : 1518