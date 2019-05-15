المغرب‭ ‬يقرر‭ ‬فتح‭ ‬الدخول‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المحروقات‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
كشف مسؤول حكومي، أن المغرب قرر فتح مجال المحروقات أمام الاستثمار، من أجل تأكيد تنافسية القطاع والدفع بالمزيد من التنافسية . في هذا الصدد، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء إن 13 شركة طلبت الدخول للاستثمار في قطاع المحروقات، وهي شركات حصلت على الموافقة المبدئية لتوفير شروط استثماراتها المتراوحة ما بين 50 و800 مليون درهم.
وأوضح أنه تم العمل على تبسيط مساطر الاستثمار، وقد مكن ذلك من «الانتقال من إنشاء 40 محطة سنوية إلى 140 محطة سنوية الآن».
وفي هذا الاطار، توجد على طاولة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة العديد من المقترحات العملية لإعادة النظر في توزيع إنشاء المحطات، ومعيار إنشائها، بالإضافة إلى قضية تحويل المحطات، والذي يجب أن يكون خاضعا لمعايير دقيقة، وتابع أنه يتم الاشتغال مع ثلاث شركات دولية كبرى حول جودة المحروقات.
من جهة أخرى، سبق لمجلس المنافسة أن شدد على ضرورة اعتماد إصلاحات في جميع مستويات سوق المحروقات، بدل التركيز على فكرة تسقيف الأسعار، التي اعتبرها غير مجدية اقتصاديا، وتنافسيا، وأنها تضر بالمتدخلين الصغار في السوق.
ودعا مجلس المنافسة الحكومة على ضرورة، تطوير المنافسة من المنبع، موصيا بإعادة الامتلاك الوطني لنشاط تكرير البترول، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في استعادة التوازنات التنافسية، كما ستمكن الجهة المكلفة بالتكرير من أداء دور «سلطة مضادة تجاه المتدخلين، المهيمنين في مقاطع الاستيراد، والتخزين، والتوزيع بالجملة”. وأكد المجلس أن على الحكومة أن تقوم بوضع «ترتيبات عملية لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير، أو في إطار شراكة عمومية – خصوصية». وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية لتخزين المحروقات، وتشجيع الاستثمار فيه، وكذا تطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط من خلال “استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عاد للترخيص، وإلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة وقود للموزعين، وتسجيل إنشاء محطات مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات.