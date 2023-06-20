المغرب‭ ‬يعيد‭ ‬فتح‭ ‬قنصليتين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

تنفس‭ ‬الصعداء‭ ‬،‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بليبيا‭ ‬ونظرائهم‭ ‬الليبيين‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومهنية‭ ‬مشتركة،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬التعيينات،‭ ‬تضمنت‭ ‬قائمتها‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬قنصلية‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭ (‬غرب‭) ‬ومدينة‭ ‬بنغازي‭ (‬شرق‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬دام‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬فتح‭ ‬السفارة‭ . ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬وترحيبهم‭ ‬قرار‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية،‭ ‬وكلّهم‭ ‬آمال‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وليبيا‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬ومنح‭ ‬التأشيرات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬،‭ ‬وتأشيرات‭ ‬الزيارة‭ ‬لمواطني‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬القنصلية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مواطني‭ ‬البلدين‭ .‬

‭ ‬وعبر‭ ‬مغاربة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬وهم‭ ‬يتابعون‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬عبر‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬بالتلفزيون‭ ‬المغربي‭ ‬الرسمي‭ ‬حول‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بالعام‭ ‬2023‭ ‬لموظفي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

وقالت‭ ‬سليمة‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬بيت‭ ‬مغربية‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وأم‭ ‬لطفلين‭ ‬ومتزوجة‭ ‬من‭ ‬مصري،‭ ‬ولديهم‭ ‬مشروع‭ ‬مقاولة‭ ‬للخياطة‭ ‬بطرابلس‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تجد‭ ‬مشاكل‭ ‬إدارية‭ ‬ونفسية‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬بليبيا‭ ‬لانعدام‭ ‬ضمانات‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬بحكم‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬كادت‭ ‬تتطلق‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬المصري‭ ‬تقول‭ ‬هي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬عائلتها‭ ‬بالمغرب‭ ‬بينما‭ ‬عاد‭ ‬زوجها‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وعاشا‭ ‬جحيم‭ ‬الفراق‭ . ‬والآن‭ ‬تقول‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬ونستقر‭ ‬بأمان‭ ‬بليبيا‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬عمل‭ ‬مقاولتنا‭ ‬وزيارة‭ ‬أقاربنا‭ ‬أيام‭ ‬العطل‭ ‬بدون‭ ‬عراقيل‭ ‬في‭ ‬العطل‭ ‬السنوية‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬الحركة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وبعد‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيحات،‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬23‭ ‬قنصلا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بلدان،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬38‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المراكز‭ ‬القنصلية‭.‬‮»‬

وبحسب‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬صرح‭ ‬أن‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بليبيا‭ ‬تتميز‭ ‬بوضعية‭ ‬خاصة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط،‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية‭ ‬إلى‭ ‬الآن،‭ ‬أن‭ ‬أصيب‭ ‬مغربي‭ ‬واحد‭ ‬بأذى‭ ‬أو‭ ‬تعرض‭ ‬لأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التنكيل‭ ‬أو‭ ‬الاضطهاد‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬المغرب‭ ‬أغلق‭ ‬القنصليتين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والسفارة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تولت‭ ‬القنصلية‭ ‬العامة‭ ‬بتونس‭ ‬أمور‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بليبيا‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المغاربة‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬سبق‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬أن‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القنصلية‭ ‬العامة‭ ‬المغربية‭ ‬بتونس‭ ‬دائمة‭ ‬الاتصال‭ ‬بهم،‭ ‬ويتم‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى‭ ‬استصدار‭ ‬وثائق‭ ‬المرور‭ ‬laissez‭-‬passer،‭ ‬للذين‭ ‬تفرج‭ ‬عنهم‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية،‭ ‬وتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هويتهم‭ ‬المغربية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬250‭ ‬محتجزا،‭ ‬وتم‭ ‬استصدار‭ ‬وثائق‭ ‬المرور‭ ‬لفائدتهم‭ ‬توجد‭ ‬رهن‭ ‬إشارتهم‭ ‬بالقنصلية‭ ‬العامة‭ ‬بتونس‭. ‬

كما‭ ‬تم،‭ ‬وفق‭ ‬بوريطة،‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المعاملة‭ ‬التي‭ ‬يلقونها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الليبيين‭ ‬‮«‬وهي‭ ‬معاملة‭ ‬مقبولة،‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

ونظرا‭ ‬لغياب‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬طرابلس‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬أبرز‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬ترفض‭ ‬نقل‭ ‬حاملي‭ ‬وثيقة‭ ‬المرور‭ ‬الآنفة‭ ‬الذكر‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أوفدت‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬ثلاثة‭ ‬وفود‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬والتقنيين‭ ‬قصد‭ ‬اختيار‭ ‬وانتقاء‭ ‬وتحديد‭ ‬المقرات‭ ‬الجديدة‭ ‬للقنصليات‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬العاصمة‭ ‬ومدينة‭ ‬بنغازي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬لليبيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬البنايات‭ ‬القديمة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬بوريطة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انتقاء‭ ‬بنايتين‭ ‬جديدتين‭ ‬تعكسان‭ ‬صورة‭ ‬ومكانة‭ ‬المغرب،‭ ‬وتتوفران‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الحديثة‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬عامة‭ ‬عصرية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القنصليتين‭ ‬تشهدان‭ ‬الآن‭ ‬اللمسات‭ ‬التجهيزية‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحسبا‭ ‬لافتتاحهما‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬الآجال،‭ ‬لاستئناف‭ ‬العمل‭ ‬القنصلي‭ ‬بهما‭ ‬لفائدة‭ ‬المواطنين‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭. ‬