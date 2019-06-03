المغرب‭ ‬يعلن‭ ‬تفكيك‭ ‬خلية‭ ‬موالية‭ ‬لداعش

الرباط‭-‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬أنها‭ ‬فككت‭ ‬الاثنين‭ ‬خلية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفراد‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬موالاتهم‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬و‮»‬إعدادهم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬بالمملكة‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬إن‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬متشددين‮»‬‭ ‬يشكلون‭ ‬هذه‭ ‬الخلية،‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬الراشيدية‭ ‬وتينغير‭ ‬بالجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬للمغرب‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الموقوفين،‭ ‬المتراوحة‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬و28‭ ‬سنة،‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬بصدد‭ ‬الإعداد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬إرهابية‭ ‬بالمملكة‮»‬،‭ ‬و‮»‬سعوا‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتجنيد‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمشروعهم‭ ‬الإرهابي‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الدعاية‭ ‬والترويج‭ ‬لخطابات‭ ‬متطرفة‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتعلن‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬لآخر‭ ‬عن‭ ‬تفكيك‭ ‬خلايا‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬موالاتها‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

ويمثل‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬حاليا‭ ‬24‭ ‬متهما‭ ‬يحاكمون‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬قتل‭ ‬سائحتين‭ ‬إسكندينافيتين‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كانتا‭ ‬تمضيان‭ ‬اجازة‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مراكش‭. ‬وهي‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬باقترافها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مؤيدا‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬الجود‭ ‬‭(‬25‭ ‬سنة‭)‬‭ ‬أثناء‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الجريمة‭ ‬وتصويرها،‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يحبون‮»‬‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬و‮»‬يدعون‭ ‬له‭ ‬بالنصر‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬مؤيديه‭ ‬أجاب‭ ‬بعد‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬التردد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬المنفذين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬الأربعة‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المغربي،‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬خلية‭ ‬بايعت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬بكوادره‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬العراق‭.‬

ومنذ‭ ‬الاعتداءين‭ ‬الانتحاريين‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬‭(‬33‭ ‬قتيلا‭)‬‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وفي‭ ‬مراكش‭ ‬‭(‬17‭ ‬قتيلا‭)‬‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شدّد‭ ‬المغرب‭ ‬إجراءاته‭ ‬الأمنية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬معززا‭ ‬تعاونه‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭.‬