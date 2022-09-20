المغرب‭ ‬وموريتانيا‭ ‬ينسقان‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الهموم‭ ‬الاقتصادية

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الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

التقارب‭ ‬المغربي‭ ‬والموريتاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناسبة‭ ‬رسمية،‭ ‬يراهن‭ ‬المسؤولون‭ ‬الحكوميون‭ ‬بالبلدين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المحفزات‭ ‬والضمانات‭ ‬للدفع‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬البينية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة،‭ ‬وذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية‭. ‬

وما‭ ‬لاتستطيع‭ ‬السياسة‭ ‬المتحولة‭ ‬والمتقلبة‭ ‬بحسب‭ ‬الأهواء‭ ‬أن‭ ‬تبلوره‭ ‬بين‭ ‬مد‭ ‬وجزر‭ ‬تستطيع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرصينة‭ ‬والمتفتحة‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬لأجل‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وهذا‭ ‬يطرح‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناسبات،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والمؤسساتيين‭ ‬والفاعلين‭ ‬الخواص‭. ‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬الرباط‭ ‬ونواكشوط‭ ‬سبق‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬وضعا‭ ‬ترسانة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقانونية‭ ‬وأخرى‭ ‬ضريبية‭ ‬وجمركية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذه‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وإنما‭ ‬أيضا‭ ‬للدفع‭ ‬بالمبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تعرف‭ ‬تباين‭ ‬مواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬إقليمية‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬ستعرف‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬تحسنا‭ ‬ملحوظا‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المغربي‭ ‬الموريتاني،‭ ‬مسؤولة‭ ‬حكومية‭ ‬مغربية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭ ‬العلاقة‭ ‬المغربية‭ ‬الموريتانية‭ ‬شهدت‭ ‬زخما‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬المتبصرة‭ ‬والتعليمات‭ ‬السامية‭ ‬للعاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬والرئيس‭ ‬الموريتاني‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الغزواني،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬الجديد‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بلدان‭ ‬الجنوب‭ ‬بشقيه‭ ‬العربي‭ ‬والإفريقي‭.‬‮»‬‭ ‬وعرف‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬حضور‭ ‬وفد‭ ‬هام‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬الفاعلين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬الموريتانيين،‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭ ‬الموريتانيين،‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المقاولات‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭ ‬والمهتمة‭ ‬بالسوق‭ ‬الموريتاني‭.‬

كما‭ ‬أبرزت‭ ‬نادية‭ ‬فتاح،‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬موريتانيا‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭.‬‮»‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بأهمية‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬كونها‭ ‬رافعة‭ ‬رئيسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأن‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬اليوم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬التعاون‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬للمبادلات‭ ‬بين‭ ‬الفاعلين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬البلدين،معربة‭ ‬بطموح‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬التام‭ ‬بتطويرها‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬مشيرة‭ ‬أن‭ ‬التبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭,‬3‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬‮«‬‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬طموح‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬‭ .‬