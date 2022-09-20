المغرب‭ ‬وموريتانيا‭ ‬ينسقان‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الهموم‭ ‬الاقتصادية

الرباط – عبدالحق بن رحمون
التقارب المغربي والموريتاني في كل مناسبة رسمية، يراهن المسؤولون الحكوميون بالبلدين على توفير كافة المحفزات والضمانات للدفع بالاستثمارات البينية في العديد من القطاعات الواعدة، وذات القيمة المضافة العالية.
وما لاتستطيع السياسة المتحولة والمتقلبة بحسب الأهواء أن تبلوره بين مد وجزر تستطيع العلاقات الدبلوماسية الرصينة والمتفتحة والمصالح المشتركة أن تفتح مجالات جديدة لأجل التعاون على الصعيد الاقتصادي، وهذا يطرح في العديد من المناسبات، خلال لقاء المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين والفاعلين الخواص. ويشار أن الرباط ونواكشوط سبق لهما أن وضعا ترسانة تشريعية وقانونية وأخرى ضريبية وجمركية ليس فقط للنهوض بهذه الاستثمارات، وإنما أيضا للدفع بالمبادلات التجارية بينهما، وذلك بالرغم من أن العلاقات في بعض الأحيان تعرف تباين مواقف بين البلدين في قضايا إقليمية ، إلا أن هذه العلاقات ستعرف على المستوى الدبلوماسي تحسنا ملحوظا. وقالت في هذا الصدد، أمس الثلاثاء، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، مسؤولة حكومية مغربية إن « العلاقة المغربية الموريتانية شهدت زخما جديدا خلال السنتين الماضيتين بفضل الرؤية المتبصرة والتعليمات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، والتي جاءت بهدف تعزيز الروابط بين البلدين، مضيفة أن هذا الزخم الجديد سيساعد في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بشقيه العربي والإفريقي.» وعرف هذا اللقاء، حضور وفد هام من مئات الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهتمة بالسوق الموريتاني.
كما أبرزت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يهدف إلى «تعزيز علاقاته مع موريتانيا والارتقاء بها إلى مستوى أفضل، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.»
وأكدت الوزيرة بأهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية كونها رافعة رئيسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأن انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي اليوم ما هو إلا تأكيد على زخم التعاون ودوره في إعطاء دفعة جديدة للمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين،معربة بطموح المغرب عن التزامه التام بتطويرها في أفق السنوات القادمة مشيرة أن التبادلات التجارية بين البلدين والتي تصل إلى 2,3 مليار درهم « لا ترقى إلى طموح المملكة « .