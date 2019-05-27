المغرب‭: ‬هزّة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬وشكوى‭ ‬الاستهداف‭ ‬تنتشر‭ ‬بين‭ ‬كوادر‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭  ‬

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

يعيش‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬أوضاع‭ ‬تنظيميه‭ ‬جد‭ ‬مقلقة،‭ ‬وصار‭ ‬موضوعها‭ ‬حديث‭ ‬الصالونات‭ ‬والأندية‭ ‬السياسية،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬لوضع‭ ‬عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬تتوقع‭ ‬مآل‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭. ‬وباتت‭ ‬هذه‭ ‬الخلافات‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬فاض‭ ‬كأسها‭ ‬بين‭ ‬طوائف‭ ‬الكوادر‭ ‬تهدد‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬استقراره،‭ ‬وحضوره‭ ‬كرقم‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬ومعادلة‭ ‬موضوعية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الحزبية‭. ‬وأمام‭ ‬تسارع‭ ‬الأحداث‭ ‬والوقائع‭ ‬أصدر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للحزب،‭ ‬حكيم‭ ‬بنشماس،‭ ‬قرارا،‭ ‬يقضي‭ ‬بتجريد‭ ‬أحمد‭ ‬اخشيشن‭ ‬من‭ ‬العضوية‭ ‬بالمكتب‭ ‬السياسي‭. ‬واعتبر‭ ‬بنشماس،‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬أخشيشن‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بالتعاقدات‭ ‬التي‭ ‬«أعلنت‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬والمكتب‭ ‬الفيدرالي‭ ‬وسكرتارية‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬يوم‭ ‬خامس‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬(يناير)‭ ‬2019»‭. ‬وأكد‭ ‬ذات‭ ‬القرار‭ ‬ثبوت‭ ‬ضلوع‭ ‬اخشيشن‭ ‬«في‭ ‬تغذية‭ ‬عوامل‭ ‬الفرقة،‭ ‬وإذكاء‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬الشرعية‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وعلى‭ ‬الضوابط‭ ‬التنظيمية‭ ‬العادية‭ ‬لكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬حزبية‭ ‬تحترم‭ ‬نفسها،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬يوم18‭ ‬آيار(مايو)‭ ‬2019‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المخصص‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬للحزب»‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬اخشيشن،‭ ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬قرار‭ ‬تجريده‭ ‬من‭ ‬العضوية،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬عين‭ ‬ضمن‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬(يناير)‭ ‬2019،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسند‭ ‬له‭ ‬مهمة‭ ‬الإنابة‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬المبادرة‭ ‬«والتي‭ ‬اندرجت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تعاقد‭ ‬تنظيمي‭ ‬وحدوي‭ ‬متطلع‭ ‬لرص‭ ‬صفوف‭ ‬الحزب،‭ ‬والتعبئة‭ ‬الجماعية‭ ‬لاستعادة‭ ‬المبادرة‭ ‬الحزبية،‭ ‬والتهييىء‭ ‬الايجابي‭ ‬لإنجاح‭ ‬مختلف‭ ‬المحطات‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬القادمة».‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬إن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الايجابي،‭ ‬معتبرا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المنصرم‭.‬

‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جهوي‭ ‬انعقد‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأطر‭ ‬والكفاءات‭ ‬الملتحقة‭ ‬حديثا‭ ‬بالحزب‭ ‬بجهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة،‭ ‬عشية‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بالرباط،‭ ‬أن‭ ‬تقييم‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬والسياسات‭ ‬العامة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬المعطيات‭ ‬الواقعية‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الكلام‭ ‬العام‭ ‬المرسل،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬الأخبار‭ ‬الزائفة‭.‬

وشدد‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني،‭ ‬أن‭ ‬حزبه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مرجعيته‭ ‬«استطاع‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬ثقافته‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الداخلية‭ ‬واحترام‭ ‬المؤسسات‭ ‬وقراراتها»‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬هل‭ ‬سينحني‭ ‬للعاصفة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬متزعم‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬ينتظر‭ ‬هذه‭ ‬العاصفة‭ ‬تمر‭ ‬بسلام،‭ ‬والتي‭ ‬يشبهها‭ ‬بعض‭ ‬كوادر‭ ‬الحزب‭ ‬بزوبعة‭ ‬في‭ ‬فنجان،‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬سالف‭ ‬عهده،‭ ‬ويتقوى‭ ‬ويغير‭ ‬من‭ ‬خططه‭ ‬واستراتيجيته،‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستحقاقات‭ ‬2021،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬ذي‭ ‬المرجعية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬ورئاسته‭ ‬الحكومة‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬له‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬وتضع‭ ‬منجزاته‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬حتى‭ ‬لايفوز‭ ‬بولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬أحزاب‭ ‬مغربية‭ ‬شرعت‭ ‬مبكرا،‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬وإنشاء‭ ‬تحالفات‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقطاب؛‭ ‬إما‭ ‬لتقوية‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬أو‭ ‬لاضعاف‭ ‬حزب‭ ‬قوي‭ ‬كي‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬عبر‭ ‬مؤخرا،‭ ‬إدريس‭ ‬الأزمي‭ ‬الإدريسي،‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬النيابي‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬حزبه‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬وصفها‭ ‬بـ‭ ‬«الغريبة‭ ‬والبئيسة»،‭ ‬وبحسب‭ ‬قوله‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬«خلط‭ ‬الحق‭ ‬بالباطل‭ ‬والتدليس‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام»‭ .‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬كشف‭ ‬بدوره‭ ‬،‭ ‬الكاتب‭ ‬الوطني‭ ‬لمنظمة‭ ‬شبيبة‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬محمد‭ ‬أمكراز،‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مؤخرا‭ ‬فروع‭ ‬منظمة‭ ‬الشبيبة،‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأقاليم‭ ‬لأنشطتها،‭ ‬مضيفا‭ ‬ومنذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬لشبيبة‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬قامت‭ ‬السلطات‭ ‬بمنع‭ ‬أربعة‭ ‬أنشطة‭ ‬في‭ ‬سلا،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬اشتوكة‭ ‬ايت‭ ‬باها،‭ ‬وفي‭ ‬سيدي‭ ‬بنور،‭ ‬وتمارة،‭ ‬والعيون،‭ ‬والفقيه‭ ‬بنصالح،‭ ‬وفي‭ ‬انزكان‭ ‬وأقاليم‭ ‬أخرى»‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬منظمة‭ ‬الشبيبة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنع‭ ‬تم‭ ‬«بدون‭ ‬مبرر‭ ‬منطقي،‭ ‬وليس‭ ‬حتى‭ ‬قانوني»‭. ‬ليتساءل‭ ‬أمكراز‭ ‬حول‭ ‬مبررات‭ ‬منع‭ ‬«انعقاد‭ ‬تلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬هو‭ ‬فضاء‭ ‬عمومي»‭.‬