المغرب‭: ‬هزّة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬وشكوى‭ ‬الاستهداف‭ ‬تنتشر‭ ‬بين‭ ‬كوادر‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭  ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
يعيش حزب الأصالة والمعاصرة، منذ فترة أوضاع تنظيميه جد مقلقة، وصار موضوعها حديث الصالونات والأندية السياسية، وهناك من ذهب لوضع عدة سيناريوهات في وسائل إعلام محلية تتوقع مآل هذا الحزب. وباتت هذه الخلافات الداخلية التي فاض كأسها بين طوائف الكوادر تهدد هذا الحزب في مستقبل استقراره، وحضوره كرقم في المعارضة ومعادلة موضوعية في الحياة الحزبية. وأمام تسارع الأحداث والوقائع أصدر الامين العام للحزب، حكيم بنشماس، قرارا، يقضي بتجريد أحمد اخشيشن من العضوية بالمكتب السياسي. واعتبر بنشماس، أن أحمد أخشيشن لم يلتزم بالتعاقدات التي «أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم خامس كانون الثاني (يناير) 2019». وأكد ذات القرار ثبوت ضلوع اخشيشن «في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 آيار(مايو) 2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب». يذكر أن أحمد اخشيشن، وبحسب ما ذكر قرار تجريده من العضوية، سبق أن عين ضمن المكتب السياسي، ابتداء من تاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2019، قبل أن تسند له مهمة الإنابة عن الأمين العام في إطار مشروع المبادرة «والتي اندرجت في إطار الرغبة الصادقة في تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة الجماعية لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييىء الايجابي لإنجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة». على صعيد آخر، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، إن المؤشرات الاقتصادية وغيرها في المغرب تسير في الاتجاه الايجابي، معتبرا يوم الأحد المنصرم.
في كلمة له خلال لقاء جهوي انعقد لاستقبال الأطر والكفاءات الملتحقة حديثا بالحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، عشية اليوم الأحد بالرباط، أن تقييم العمل الحكومي والسياسات العامة يجب أن يبنى على المعطيات الواقعية وليس على الكلام العام المرسل، ولا على الأخبار الزائفة.
وشدد سعد الدين العثماني، أن حزبه ومن خلال مرجعيته «استطاع أن يبني ثقافته على احترام الديمقراطية الداخلية واحترام المؤسسات وقراراتها».
من جهة أخرى، هل سينحني للعاصفة حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي ، أو ينتظر هذه العاصفة تمر بسلام، والتي يشبهها بعض كوادر الحزب بزوبعة في فنجان، ليعود إلى سالف عهده، ويتقوى ويغير من خططه واستراتيجيته، استعدادا لاستحقاقات 2021، بعد أن خاض هذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية الانتخابات البرلمانية ورئاسته الحكومة لولاية ثانية، مما جعل الأنظار تتجه له أكثر من وقت مضى وتضع منجزاته تحت المجهر حتى لايفوز بولاية ثالثة في سنة 2021.
وفي هذا الاطار، يظهر أن عدة أحزاب مغربية شرعت مبكرا، في تكوين وإنشاء تحالفات ومجموعة من الأقطاب؛ إما لتقوية بعضها البعض أو لاضعاف حزب قوي كي يتراجع إلى الخلف. من جهته عبر مؤخرا، إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ، عن معاناة حزبه من حملة وصفها بـ «الغريبة والبئيسة»، وبحسب قوله تهدف هذه الحملة «خلط الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام» .
وفي غضون ذلك، كشف بدوره ، الكاتب الوطني لمنظمة شبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، ما تعرضت له مؤخرا فروع منظمة الشبيبة، من منع من طرف السلطات المحلية في العديد من الأقاليم لأنشطتها، مضيفا ومنذ إطلاق الحملة الوطنية الخامسة عشر لشبيبة العدالة والتنمية، قامت السلطات بمنع أربعة أنشطة في سلا، وأخرى في اشتوكة ايت باها، وفي سيدي بنور، وتمارة، والعيون، والفقيه بنصالح، وفي انزكان وأقاليم أخرى». وأوضح مسؤول منظمة الشبيبة أن هذا المنع تم «بدون مبرر منطقي، وليس حتى قانوني». ليتساءل أمكراز حول مبررات منع «انعقاد تلك الأنشطة هو فضاء عمومي».