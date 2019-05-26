المغرب‭: ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬مرشحة‭ ‬للارتفاع‭ ‬ونزار‭ ‬بركة‭ ‬يكشف‭ ‬خارطة‭ ‬لطريق‭ ‬2021‭  ‬‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
ألقت أحداث ظلال وقائع الصراع والتوتر الذي يجري الآن الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، في الأوساط الاقتصادية المغربية، التي وضعت عدة سيناريوهات وتوقعات حول تأثيرات أسعار المحروقات في السوق الدولية، في ظل التأثيرات والتداعيات الجيو–سياسية بالمنطقة التي دقت فيها طبول الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي هذا الاطار فإن أسعار المحروقات في السوق الوطنية، مرشحة أن تعرف زيادة في الأسعار، وسبق لمسؤول حكومي مغربي أن كشف، أن قرار الحكومة، المتجه إلى وضع سقف لأسعار المحروقات، قائم ولا رجعة فيه. وفي غضون ذلك كانت تقارير تحدثت عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع منذ أربع سنوات، وفي ظل ذلك ، ماتزال قوة ضاغطة في اختلاق خلافات بين لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بخصوص وضع سقف معقول لأسعار المحروقات. وقال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف المحروقات غير كاف وسترافقه إجراءات موازية، مبرزا أن هذه الإجراءات يشتغل عليها وزير الاقتصاد والمالية لتأمين المحروقات للمواطنين وثبات أسعارها.وفي مقابلة تلفزيونية أن تسقيف أسعار المحروقات مازال مطروحا، مشيرا إلى أن التسقيف غير كاف وسترافقه إجراءات موازية مهمة وهي الإجراءات التي يشتغل عليها وزير المالية لتأمين المحروقات للمواطنين.
وكان الداودي، قد كشف أن تسقيف أسعار المحروقات سيتم العمل به في شهر آذار(مارس) الماضي، ليتراجع عن ذلك ويؤكد، أنه تم تحديد هذا الموعد من أجل الضغط على شركات المحروقات حتى تجلس في طاولة الحوار مع الحكومة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما يخص أسعار المحروقات، مضيفا أنها وعدت المواطنين بالتسقيف وسيتم تطبيقه»، موضحا أنها تشتغل على السجل الاجتماعي الذي سيتم تجريبه أولا في الرباط وتعميمه وسيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي وبالخصوص الهشة.
وأبرز الداودي، ان الأغلبية الحكومية متفقة في إطار البرنامج الحكومي، وقد تختلف في غير ذلك والدليل هو إخراج مجموعة من القوانين المهمة، وأردف أن وتيرة إخراج القوانين لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب، حيث تم إخراج 150 مشروع قانون في ظرف 3 سنوات الأخيرة تتضمن 3 قوانين تنظيمية، قائلا «نحن مختلفون ولكن أمام المغاربة متفقون على البرنامج الحكومي».
من جهة أخرى، هل من احتمال أن يعود حزب الاستقلال، كقوة سياسية أولى بالمغرب، بعد أن فشلت أحزاب في قيادة المشروع التنموي، وصار لزاما عليها أن تجدد أطروحتها ومشاريعها التي أخفقت وصار الحقل السياسي يعرف تناقضات مفرطة، في ظل التشردم والسباق نحو أوهام زائفة صار من المرجع أنها لن تربح مقاعد في الصفوف الأمامية، في استحقاقات 2021 بعد أن فقدت الثقة فيها .
على صعيد آخر، دعا الأمين العام لحزب الاستقال، نزار بركة، إلى وضع رؤية إستراتيجية استشرافية لتحديد الإجراءات والتوجهات الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المغرب، لبلورة الحلول القابلة للتنفيذ للمشاكل التي يواجهها المجتمع.وأوضح نزار بركة الذي حل في لقاء بيت الصحافة بطنجة (شمال المغرب)، أن حزب الاستقلال حدد ثلاثة مداخل لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أولا في ضرورة الدفاع باسم المواطن ولصالحه لإسماع صوته، سواء أمام الحكومة أو أمام البرلمان وباقي المؤسسات.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في تأطير المواطنين، وأيضا القيام بمهامها كاملة في مجال الوساطة وفي ذات الوقت كشف نزار بركة الأوضاع الداخلية لحزب الاستقلال، بعد مؤتمره السابع عشر، موضحا أنه تم وضع تقييم رصين للحزب، كما تم وضع أجندة واضحة للعمل الحزب مستقبلا، معتبر أن كوادر الحزب استطاعت تجاوز الخلافات ورص صفوفه، وقال : «تمكنا من تحقيق المصالحة بين مكونات الحزب في كافة التراب الوطني عموما».