المغرب‭: ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬مرشحة‭ ‬للارتفاع‭ ‬ونزار‭ ‬بركة‭ ‬يكشف‭ ‬خارطة‭ ‬لطريق‭ ‬2021‭  ‬‭ ‬

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

ألقت‭ ‬أحداث‭ ‬ظلال‭ ‬وقائع‭ ‬الصراع‭ ‬والتوتر‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬الآن‭ ‬الأوضاع‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المغربية،‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬وتوقعات‭ ‬حول‭ ‬تأثيرات‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التأثيرات‭ ‬والتداعيات‭ ‬الجيو–سياسية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬التي‭ ‬دقت‭ ‬فيها‭ ‬طبول‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وإيران‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬فإن‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية،‭ ‬مرشحة‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬وسبق‭ ‬لمسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬مغربي‭ ‬أن‭ ‬كشف،‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة،‭ ‬المتجه‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬لأسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬قائم‭ ‬ولا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭. ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬زيادات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هوامش‭ ‬أرباح‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬الأسواق‭ ‬ورفع‭ ‬الدولة‭ ‬يدها‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬ماتزال‭ ‬قوة‭ ‬ضاغطة‭ ‬في‭ ‬اختلاق‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬لحسن‭ ‬الداودي،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالشؤون‭ ‬العامة‭ ‬والحكامة،‭ ‬وأرباب‭ ‬وتجار‭ ‬ومسيري‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬بخصوص‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬معقول‭ ‬لأسعار‭ ‬المحروقات‭. ‬وقال‭ ‬لحسن‭ ‬الداودي،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬بالشؤون‭ ‬العامة‭ ‬والحكامة،‭ ‬أن‭ ‬تسقيف‭ ‬المحروقات‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬وسترافقه‭ ‬إجراءات‭ ‬موازية،‭ ‬مبرزا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬يشتغل‭ ‬عليها‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬لتأمين‭ ‬المحروقات‭ ‬للمواطنين‭ ‬وثبات‭ ‬أسعارها‭.‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬تسقيف‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬مازال‭ ‬مطروحا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسقيف‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬وسترافقه‭ ‬إجراءات‭ ‬موازية‭ ‬مهمة‭ ‬وهي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يشتغل‭ ‬عليها‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬لتأمين‭ ‬المحروقات‭ ‬للمواطنين‭.‬

وكان‭ ‬الداودي،‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬تسقيف‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬آذار(مارس)‭ ‬الماضي،‭ ‬ليتراجع‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬ويؤكد،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬المحروقات‭ ‬حتى‭ ‬تجلس‭ ‬في‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬وعدت‭ ‬المواطنين‭ ‬بالتسقيف‭ ‬وسيتم‭ ‬تطبيقه»،‭ ‬موضحا‭ ‬أنها‭ ‬تشتغل‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تجريبه‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬وتعميمه‭ ‬وسيمكن‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬الدقيقة‭ ‬لكل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬وبالخصوص‭ ‬الهشة‭.‬

وأبرز‭ ‬الداودي،‭ ‬ان‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية‭ ‬متفقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬وقد‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬والدليل‭ ‬هو‭ ‬إخراج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المهمة،‭ ‬وأردف‭ ‬أن‭ ‬وتيرة‭ ‬إخراج‭ ‬القوانين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إخراج‭ ‬150‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تتضمن‭ ‬3‭ ‬قوانين‭ ‬تنظيمية،‭ ‬قائلا‭ ‬«نحن‭ ‬مختلفون‭ ‬ولكن‭ ‬أمام‭ ‬المغاربة‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي»‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬كقوة‭ ‬سياسية‭ ‬أولى‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشلت‭ ‬أحزاب‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي،‭ ‬وصار‭ ‬لزاما‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تجدد‭ ‬أطروحتها‭ ‬ومشاريعها‭ ‬التي‭ ‬أخفقت‭ ‬وصار‭ ‬الحقل‭ ‬السياسي‭ ‬يعرف‭ ‬تناقضات‭ ‬مفرطة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التشردم‭ ‬والسباق‭ ‬نحو‭ ‬أوهام‭ ‬زائفة‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬المرجع‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تربح‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية،‭ ‬في‭ ‬استحقاقات‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬الثقة‭ ‬فيها‭ .‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقال،‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬رؤية‭ ‬إستراتيجية‭ ‬استشرافية‭ ‬لتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتوجهات‭ ‬الممكنة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مؤهلات‭ ‬المغرب،‭ ‬لبلورة‭ ‬الحلول‭ ‬القابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬للمشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المجتمع‭.‬وأوضح‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بيت‭ ‬الصحافة‭ ‬بطنجة‭ ‬(شمال‭ ‬المغرب)،‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬حدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مداخل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬تتمثل‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬الدفاع‭ ‬باسم‭ ‬المواطن‭ ‬ولصالحه‭ ‬لإسماع‭ ‬صوته،‭ ‬سواء‭ ‬أمام‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬وباقي‭ ‬المؤسسات‭.‬

وشدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬مدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تأطير‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأيضا‭ ‬القيام‭ ‬بمهامها‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوساطة‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬كشف‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الداخلية‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬بعد‭ ‬مؤتمره‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬تقييم‭ ‬رصين‭ ‬للحزب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬أجندة‭ ‬واضحة‭ ‬للعمل‭ ‬الحزب‭ ‬مستقبلا،‭ ‬معتبر‭ ‬أن‭ ‬كوادر‭ ‬الحزب‭ ‬استطاعت‭ ‬تجاوز‭ ‬الخلافات‭ ‬ورص‭ ‬صفوفه،‭ ‬وقال‭ ‬:‭ ‬«تمكنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬عموما»‭.‬