المغرب‭:‬ضربة أمنية‭ ‬استباقية‭ ‬ضد‭ ‬داعش

الرباط‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬أنها‭ ‬فككت‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلية‭ ‬تضم‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬موالاتهم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أظهرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬‮«‬سعيهم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬إن‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬تمكن‭ ‬‮«‬من‭ ‬تفكيك‭ ‬خلية‭ ‬إرهابية‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عنصرا‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬و44‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬معتقلان‭ ‬سابقان‭ ‬بمقتضى‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬ينشطون‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬قلعة‭ ‬السراغنة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مراكش‭ ‬‭(‬جنوب‭)‬‭ ‬ومدن‭ ‬سلا‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬‭(‬غرب‭)‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬أجهزة‭ ‬إلكترونية‭ ‬وأسلحة‭ ‬بيضاء‭ ‬وأقنعة‭ ‬وكتب‭ ‬تمجد‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مخطوط‭ ‬مبايعة‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬و‮»‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬وصية‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬الأولية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬‮«‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬الدعاية‭ ‬والترويج‭ ‬لهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬وخطاباته‭ ‬المتطرفة،‭ ‬بالموازاة‭ ‬مع‭ ‬سعيهم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬تستهدف‭ ‬المس‭ ‬بسلامة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والنظام‭ ‬العام‮»‬‭. ‬ويلاحق‭ ‬القضاء‭ ‬المغربي‭ ‬حاليا‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قتل‭ ‬سائحتين‭ ‬إسكندينافيتين‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المغرب‭ ‬حيث‭ ‬كانتا‭ ‬تمضيان‭ ‬اجازة‭. ‬وتشتبه‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المنفذين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬الأربعة‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬خلية‭ ‬بايعت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬بكوادر‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خيام‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬ومنذ‭ ‬الاعتداءين‭ ‬الانتحاريين‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬‭(‬33‭ ‬قتيلا‭)‬‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وفي‭ ‬مراكش‭ ‬‭(‬17‭ ‬قتيلا‭)‬‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شدّد‭ ‬المغرب‭ ‬إجراءاته‭ ‬الأمنية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬معززا‭ ‬تعاونه‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬فبقيت‭ ‬المملكة‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬