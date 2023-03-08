المغرب‭:‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬يفتح‭ ‬ ملفات‭ ‬الفساد

الرباط – عبدالحق بن رحمون
توجهت أنظار المراقبين والملاحظين إلى تحليل مضامين، توصيات التقرير، الذي أصدره مؤخرا، المجلس الأعلى للحسابات الذي سيكون محل مناقشات عديدة على مستوى الأحزاب السياسية وجمعيات تدبير مراقبة الشأن وأيضا على مستوى مراقبة البرلمان، داخل لجنة مراقبة المالية العامة. ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها. ويشار أنه قد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة. هذا وقد شدد التقرير، على ضرورة إعادة «هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية» وذلك وفق جدولة زمنية فإن كما توقف التقرير عند بعض إجراءات إعادة الهيكلة التي بدأت ببعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ذات الأهمية الكبرى للدولة،.
إلا أنها تصل بعد إلى النتائج المتوخاة ، مما أدى إلى تدهورت الوضعية المالية لبعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الخطوط الملكية المغربية) تأثرا، في سنتي 2020 و 2022 .
من جهته، أوضح الأربعاء، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.
وقال بايتاس، في تصريح «إن الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد.»
أما على صعيد قطاع الصحة، فإذا كان المغرب قد رفع شعار الأمن الصحي وتحديات ما بعد جائحة كوفيد 19 ، فإن التقرير السنوي المذكور حذر من استمرار العجز في أعداد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدا أن الخصاص سيتزايد أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة، وهي النتيجة التي يمكن استخلاصها من خلال قراءة لتدفق أعداد الخريجين من هذه الأطر، مشددا على أن تحقيق تغطية ملائمة للساكنة المتمثلة في 1.45 عاملا لكل ألف نسمة، كما حددت ذلك منظمة الصحة العالمية، يبقى أمرا صعب التحقيق، مبرزا أن الوصول إلى هذه العتبة يبقى مرهونا بقدرة منظومة تكوين العاملين الصحيين على المحافظة على الوتيرة الحالية لأعداد الخريجين واستبقائهم في المنظومة الصحية.
ولم يفت التقرير من الوقوف عند وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في مسألة صرف وإعادة مبالغ مالية من الدعم العمومي، والتي ما تزال خزينة الدولة استرجاعه منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا.
من جهة أخرى، أحال المجلس الأعلى للحسابات، 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وكشف تقرير المجلس الأعلى، ضمن تقريره السنوي برسم 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.
وهذه الأفعال، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، إضافة إلى أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام.
على صعيد آخر، نتوقف عند نتائج التي فتحت في قضية، عرفت لدى الرأي العام إعلاميا، بفضيحة تذاكر المونديال بقطر» ، وبعد طول انتظار، كشف، الأربعاء، فوزي لقجع المسؤول الحكومي ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أنه توصل بنتائج التحقيق في اختلالات بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مونديال قطر، و أكد أن المتورطين في هذه الفضيحة سينهي مسارهم الرياضي. وقال إن ما وقع لا يمت إلى الأخلاق الرياضية والوطنية .
وأوضح فوزي لقجع أن إلى جانب هذا التحقيق المفتوح من طرف الجامعة، يوجد تحقيق قضائي سيجري الإعلان عن نتائجه في المراحل القليلة المقبلة. كما أكد أن النتائج ستكون بمثابة «نهاية مسار النشاط الرياضي من تدخل بشكل أو بآخر في هذه الاختلالات»، مشددا على أن «هناك مجموعة من المتابعات القضائية التي سيتم الإعلان عنها وعن لائحتها بكل وضوح في الأيام القليلة القادمة».