المغرب‭:‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬يفتح‭ ‬ ملفات‭ ‬الفساد

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

توجهت‭ ‬أنظار‭ ‬المراقبين‭ ‬والملاحظين‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬مضامين،‭ ‬توصيات‭ ‬التقرير،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬مؤخرا،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬محل‭ ‬مناقشات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬وجمعيات‭ ‬تدبير‭ ‬مراقبة‭ ‬الشأن‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مراقبة‭ ‬البرلمان،‭ ‬داخل‭ ‬لجنة‭ ‬مراقبة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭.‬‭ ‬ويتضمن‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬نتائج‭ ‬مهام‭ ‬التتبع‭ ‬التي‭ ‬شرعت‭ ‬فيها‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بأوراش‭ ‬الإصلاح‭ ‬الكبرى‭ ‬المهيكلة‭ ‬التي‭ ‬انخرط‭ ‬فيها‭ ‬المغرب،‭ ‬مع‭ ‬حث‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحكامة‭ ‬هذه‭ ‬الأوراش‭ ‬وعلى‭ ‬التسريع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذها‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬أثرها‭. ‬ويشار‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬وفق‭ ‬المقاربة‭ ‬الجديدة‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمحاكم‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تجويد‭ ‬مضمون‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬وتسهيل‭ ‬مقروئيته‭ ‬والارتقاء‭ ‬بوظيفته‭ ‬حتى‭ ‬يكون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬كآلية‭ ‬لتكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬المحاسبة،‭ ‬أداة‭ ‬للتوجيه‭ ‬والمواكبة‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وتدارك‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬شدد‭ ‬التقرير،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬‮«‬هيكلة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمقاولات‭ ‬العمومية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬جدولة‭ ‬زمنية‭ ‬فإن‭ ‬كما‭ ‬توقف‭ ‬التقرير‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬ببعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمقاولات‭ ‬العمومية،‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبرى‭ ‬للدولة،‭.‬

‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬المتوخاة‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدهورت‭ ‬الوضعية‭ ‬المالية‭ ‬لبعض‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمقاولات‭ ‬العمومية‭ (‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬والمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬وشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭) ‬تأثرا،‭ ‬في‭ ‬سنتي‭ ‬2020‭ ‬و‭ ‬2022‭ . ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة،‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬التوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬برسم‭ ‬2021،‭ ‬وفق‭ ‬مسار‭ ‬متدرج‭.‬

وقال‭ ‬بايتاس،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الإطلاع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقرير،‭ ‬الذي‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المغرب‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬التدبير‭ ‬العمومي،‭ ‬والذي‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭.‬‮»‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬المغرب‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬شعار‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬وتحديات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬المذكور‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬وتقنيي‭ ‬الصحة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الخصاص‭ ‬سيتزايد‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهي‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخلاصها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬لتدفق‭ ‬أعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأطر،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬تغطية‭ ‬ملائمة‭ ‬للساكنة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬1‭.‬45‭ ‬عاملا‭ ‬لكل‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬كما‭ ‬حددت‭ ‬ذلك‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬يبقى‭ ‬أمرا‭ ‬صعب‭ ‬التحقيق،‭ ‬مبرزا‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬العتبة‭ ‬يبقى‭ ‬مرهونا‭ ‬بقدرة‭ ‬منظومة‭ ‬تكوين‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الوتيرة‭ ‬الحالية‭ ‬لأعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬واستبقائهم‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭.‬

ولم‭ ‬يفت‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬صرف‭ ‬وإعادة‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬العمومي،‭ ‬والتي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬استرجاعه‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2015،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬18‭ ‬حزبا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬34‭ ‬قامت‭ ‬بوضع‭ ‬تقاريرها‭ ‬المالية‭ ‬داخل‭ ‬الآجال‭ ‬القانونية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬5‭ ‬أحزاب‭ ‬بوضعها‭ ‬مطلقا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أحال‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬20‭ ‬ملفا‭ ‬على‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬قصد‭ ‬اتخاذ‭ ‬المتعين‭ ‬بشأنها‭ ‬وفق‭ ‬المساطر‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬ضمن‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬برسم‭ ‬2021‭ ‬المرفوع‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬الأفعال‭ ‬المكتشفة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تمت‭ ‬إحالتها‭ ‬على‭ ‬القاضي‭ ‬الجنائي‭ ‬تتعلق‭ ‬بتوجيه‭ ‬مسطرة‭ ‬إسناد‭ ‬طلبيات‭ ‬عمومية‭ ‬بشكل‭ ‬يخالف‭ ‬مبادئ‭ ‬المساواة‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬ولوج‭ ‬الطلبيات‭ ‬العمومية‭.‬

وهذه‭ ‬الأفعال،‭ ‬حسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬بالمبالغة‭ ‬في‭ ‬أثمان‭ ‬الطلبيات‭ ‬العمومية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬نفقات‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العمل‭ ‬المنجز‭ (‬الحوالات‭ ‬الصورية‭)‬،‭ ‬وتقديم‭ ‬حسابات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬واستعمال‭ ‬ممتلكات‭ ‬جهاز‭ ‬عمومي‭ ‬لأغراض‭ ‬شخصية،‭ ‬واقتناء‭ ‬معدات‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬حاجة‭ ‬حقيقية

وأكد‭ ‬تقرير‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬أنه‭ ‬اعتبارا‭ ‬لكون‭ ‬بعض‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬موضوع‭ ‬متابعات‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية‭ ‬قد‭ ‬تندرج‭ ‬أيضا‭ ‬ضمن‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬نتائج‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬في‭ ‬قضية،‭ ‬عرفت‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬إعلاميا،‭ ‬بفضيحة‭ ‬تذاكر‭ ‬المونديال‭ ‬بقطر‮»‬‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬كشف،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أنه‭ ‬توصل‭ ‬بنتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬اختلالات‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬و‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفضيحة‭ ‬سينهي‭ ‬مسارهم‭ ‬الرياضي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬وقع‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬إلى‭ ‬الأخلاق‭ ‬الرياضية‭ ‬والوطنية‭ .‬

وأوضح‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬أن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬المفتوح‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الجامعة،‭ ‬يوجد‭ ‬تحقيق‭ ‬قضائي‭ ‬سيجري‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬مسار‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاختلالات‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتابعات‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬لائحتها‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬