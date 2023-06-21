المغرب:زعماء سياسيون بين مد وجزر في (صيف) الظهور والاختفاء الظهور والاختفاء 

الرباط – عبدالحق بن رحمون
يبدو أن صيف هذه السنة يتميز بتقلبات مناخية غير مستقرة ، كذلك هي وضعية الخريطة السياسية التي هي بين مد وجزر.. ورمال متحركة. وهنا نعود للحديث عن إلياس العمري الذي ينحدر من الريف والذي شغل الناس في وقت سابق، كونه يظهر ويختفي … وبنفس السيناريو بدوره حميد شباط الذي ينحدر من فاس هو الآخر يظهر ويختفي .. ما العمل …؟ أين يختفي زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب بعد انسحابهم من الزعامة .. هل يذهبون إلى الاستثمار بشكل مباشر ويتحولون إلى منعشين اقتصاديين بعد إفلاس رأس مال السياسة…وحيث في هذا المجال لاصلع بعد الآن ليصيب السياسيين بعد عملية زرع الشعر الناجحة التي تجرى في عيادات خاصة خارج المغرب لتغيير اللوك .. و استعمال نظارات شمسية رفيعة القيمة يشاهدون بها السياسيين المشهد بعيون الغربال والنقد الذاتي بصيغة رواية «دفنا الماضي.» والانزواء في مقاهي وفنادق ونوادي بالرباط وطنجة واسبانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا لتناول وجبات الغداء والعشاء رفقة أصدقاء مقربين لاغير.
أما ابن كيران الذي كان يشكل إلى جانبهم ثلاثي من زعماء الشعبوية هو الوحيد الذي لم يختفي وظل مرابضا بالرباط إلى أن عاد من جديد لزعامة حزب العدالة والتنمية.
وأين اختفى شباط وإلياس في الزمن السياسي المغربي .. وفي وقت واحد لما يقارب خمس سنوات؟ هل هي لحظة انعتاق للنظر إلى الساعة الرملية في إطار تحولات الخارطة الحزبية ومآلتها.. وهل المشهد السياسي اليوم في الحاجة إلى شباط وإلياس بعد ملل وركود سياسي مقرف.. وبعد تراجع مبيعات الصحافة الوطنية التي كانت تصنع من خرجاتهم السياسية الغير مسبوقة عناوين بارزة المانشيت.
وإلياس خبر الاختفاء في سنة 1989 كان لأسباب سياسية مختفيا وحدث أن طالع اسمه في خبر بصحيفة يتضمن قائمة المعفى عنهم وكان من ضمنها اسمه مما سمح له بالقطع مع حياة الاختفاء التي كان يعيشها.
هل هي صدفة أن يظهر إلياس العماري زعيم حزب الأصالة والمعاصرة السابق بعد تعرض عبد اللطيف وهبي، لحادث تسبب له في داخلي على مستوى الرأس واضطر لاجراء عملية جراحية، على مستوى الرأس، لإزالة تخثر الدم بإحدى مستشفيات الرباط، حيث تكللت العملية بالنجاح. ويشار أن إلياس العماري مؤسس المجموعة الاعلامية آخر ساعة قبل أن تتوقف، المكونة من ستة جرائد ومجلات ومطبعة باستثمار كلف 65 مليون درهم (6 ملايين أورو) بلغات عدة (عربية أمازيغية فرنسية، إضافة إلى كونه مساهم في رأس مال إذاعة كاب راديو، انتخب أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة في كانون الثاني (يناير) 2016 قبل أن يستقيل من منصبه بعد عام ونصف، ويبقى أهم منصب تقلده العماري لما انتخب رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة إثر فوزه في الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 التي كانت أول انتخابات جهوية تجري بعد تعديلات إدارية منحت الجهات صلاحيات مهمة في إطار توجه المغرب إلى تطبيق الجهوية الموسعة. من جهة أخرى، ماذا نفهم حين صرح إلياس العماري وكشف أن الخمس سنوات التي توارى فيها «كانت مهمة في حياته الشخصية، حيث تمكن من اكتشاف بعض الأمور التي كانت ستجني عليه وعلى البلاد لو قالها في تلك الفترة.»
أما عن أسباب اختفاء حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال فتتضارب حول ذلك الأخبار التي انقطعت بصفة نهائية بعد صعود حكومة التحالف الحكومي الثلاثي، ويذكر أن شباط خاض حروبا مع خصومه على الساحة السياسية والنقابية، وفي الأخير سيختار مغادرة المغرب والإقامة بين تركيا وألمانيا، وكشفت مصادر أن سبب اختفائه ربما تخوفه من تحريك متابعات ضده قد تكون بسبب اختلالات في تسيير جماعة فاس أو بأي ملف آخر. ومن فاس إلى الرباط أين اختفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بعد استقالته من منصب زعامة الحزب بأيام بعد إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في 8 أيلول (سبتمبر) 2021 وفوز حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر الانتخابات البرلمانية وكلف وقتها الملك محمد السادس، عزيز أخوش زعيم الحزب الذي حصل على الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة .. وهل فعلا عاد العثماني إلى عمله الأصلي طبيبا نفسيا في عيادته وسط العاصمة الرباط، أم اختار التقاعد عن العمل السياسي والتفرغ إلى تأليف كتب في مجال تخصص الديني والنفسي والتردد باستمرار على قريته التي ينحدر منه بإنزكان بجهة سوس لصلة الرحم. وربما يعود تواري العثماني أن ابن عبدالاله ابن كيران كان قاسيا عليه عندما خاطبه قائلا في بيان عبر صفحته على الـ «فيس بوك» ..بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب».
وفي غضون ذلك، نعود من جديد للتحدث عن اختفاء شباط عن الأوساط السياسية ، فكل توقعات المراقبين توضح أن شباط يستعد للظهور من جديد حيث أن الوضع السياسي والاجتماعي أصبح مريحا ويحتاج إلى الرد على خصومه بعد أن أصبحت له قناعات للعودة من جديد للمشهد السياسي ليتصدره كزعيم نقابي وسياسي له تجربة من خلال إبداء الملاحظة وتقديم النقد البناء والرد على الخصوم، خصوصا أن نجلته سجلت إصابة في شباك خصومه حينما رفض مكتب مجلس النواب، الطلب الذي تقدم به مصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، الرامي إلى تجريد النائبة البرلمانية ريم شباط نجلة حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، من مهامها النيابية، وإحالة الطلب على القضاء الدستوري لاتخاذ المتعين في حقها بعد موجة شد الحبل بينه ووالدها.
وقال مراقبون ومحللون سياسيون من الرباط إن رفض مكتب المجلس للطلب بتجريدها من الصفة وإحالة ملفها على القضاء الدستوري، ضربة موجعة للأمين العام لحزب الزيتونة في صراعه المرير مع والدها حميد شباط.