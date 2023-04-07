المغرب:الائتلاف الحكومي سيجتمع لمواجهة مطالب المعارضة

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

‮ ‬تستعد‭ ‬الأحزاب‭ ‬المشكلة‭ ‬للائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬مواجهة‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬ملفات،‭ ‬وقبيل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الربيعية‭ ‬للبرلمان،‭ ‬ستعقد‭ ‬الأحزاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬المشكل‭ ‬للحكومة‭ ‬اجتماعا‭ ‬سيخصص‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬المتسم‭ ‬بارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬والتضخم‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭) ‬الماضي‭ ‬معدل‭ ‬10‭%‬‮ ‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬حذر‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬نشره‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬أصبح‭ ‬بسبب‭ ‬تضخم‭ ‬أسعار‭ ‬الغذاء،‭ ‬يشهد‭ ‬نموا‭ ‬متسارعا‭ ‬لمعدل‭ ‬انتشار‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬4‭% ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مغربي‭ ‬باتوا‭ ‬يعانون‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬يشهد‭ ‬نوبة‭ ‬جفاف‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ . ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجائحة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬ارتفاعات‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والأردن‭ ‬وتونس،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭. ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يضر‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بالجيل‭ ‬الحالي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬كذلك‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬بالمغرب‭ ‬تشبثها‭ ‬بمطالبها‭ ‬الأساسية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوفاء‭ ‬بباقي‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتضمنة‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاق‭ ‬30‭ ‬نيسان‭ (‬أبريل‭). ‬واستنكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬كما‭ ‬أدان‭ ‬ضرب‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للأجراء‭ ‬وعموم‭ ‬الجماهير‭ ‬الشعبية،‭ ‬مطالبا‭ ‬بالزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭. ‬وقالت‭ ‬الأمانة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها،‭ ‬الأخير،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للأجراء‭ ‬بالزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬وتخفيض‭ ‬الضغط‭ ‬الضريبي‭ ‬على‭ ‬الأجر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬نيسان‭ (‬أبريل‭) ‬2023‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حول‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬ببلادنا‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المندرة‭ ‬باحتقان‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬جراء‭ ‬الغلاء‭ ‬المهول‭ ‬للمعيشة‭ ‬والارتفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬والفاحش‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والخدماتية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬نبهت‭ ‬الكونفرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬30‭ ‬نيسان‭ (‬أبريل‭) ‬2022،‭ ‬والخاصة‭ ‬بالزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬ومراجعة‭ ‬الأشطر‭ ‬الضريبية‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬وإحداث‭ ‬الدرجة‭ ‬الجديدة،‭ ‬واحترام‭ ‬الحريات‭ ‬النقابية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬النزاعات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتنزيل‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬للحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الجمود‭ ‬والانحباس‭ ‬وفقدان‭ ‬الثقة‭.‬

وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكونفدرالية‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬تم‭ ‬التنبيه‭ ‬إلى‭ ‬الأسباب‭ ‬الموضوعية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬عرقلة‭ ‬مسارات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سابقا،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إشكالية‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬والتعاقدات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬واستمرار‭ ‬خرق‭ ‬الحريات‭ ‬النقابية،‭ ‬وإفساد‭ ‬عملية‭ ‬انتخابات‭ ‬المأجورين‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬فيه‭ ‬المغرب‭ ‬بوضعية‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة،‭ ‬ماتزال‭ ‬مصرة‭ ‬على‭ ‬الرفاهية،‭ ‬ضاربة‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭ ‬مبدأ‭ ‬ترشيد‭ ‬النفقات،‭ ‬وبالعاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬الرباط‭ ‬،‭ ‬تحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬فضيحة‭ ‬مجلس‭ ‬الرباط‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬صفقة‭ ‬لكراء‭ ‬سيارات‭ ‬فارهة‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بملايين‭ ‬الدراهم‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‮ ‬،‭ ‬رغم‭ ‬توفره‭ ‬على‭ ‬أسطول‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬سبق‭ ‬واشتراها‭ ‬المجلس‭ ‬السابق‭. ‬وفي‭ ‬الصفقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الرباط‭ ‬بكراء‭ ‬13‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬بوجو‭ ‬508‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬4مليون‭ ‬درهم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬العمدة‭ ‬والمقربين‭ ‬منه‭. ‬والصفقة‭ ‬المذكورة‭ ‬أبرمت‭ ‬بغلاف‭ ‬مالي‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬329‭.‬120‭.‬00‭ ‬درهم،‭ ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬110‭.‬760‭.‬00‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬الشهر،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬تكلف‭ ‬ميزانية‭ ‬الجماعة‭ ‬3‭.‬692‭.‬00‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬‮ ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عمم‭ ‬عدة‭ ‬مذكرات‭ ‬لتذكير‭ ‬وتنبيه‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬بضرورة‭ ‬ترشيد‭ ‬النفقات‭ ‬وتقليص‭ ‬الأعباء‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬الميزانية‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتجهيز‭ ‬والتسيير‭. ‬ودائما‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬ننتقل‭ ‬من‭ ‬الرباط‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬المغرب‭ ‬ب‭ ‬جهة‭ ‬كلميم‭ ‬واد‭ ‬نون،‭ ‬والمتهم‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬امباركة‭ ‬بوعيدة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وفي‭ ‬تدوينة‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬أبودرار،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬شكاية‭ ‬لدى‭ ‬قسم‭ ‬جرائم‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بمراكش‭ ‬ضد‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬كلميم‭ ‬وادنون‭ ‬،‭ ‬بتهم‭ ‬‮ ‬تبدير‭ ‬أموال‭ ‬عمومية،‭ ‬إصدار‭ ‬عقود‭ ‬وهمية،‭ ‬وصرف‭ ‬اعتمادات‭ ‬دون‭ ‬تبرير،‭ ‬وعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بضوابط‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية،‭ ‬صرف‭ ‬اعتمادات‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭.‬

‮ ‬وأوضح‭ ‬أبودرار‭ ‬أنه‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬اتباثات‭ ‬ووثائق‭ ‬دامغة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬شبهات‭ ‬خروقات‭ ‬مالية‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون،‭ ‬داعيا‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المعنية‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬بات‭ ‬مسلسل‭ ‬جنون‭ ‬الأسعار‭ ‬بالمغرب‭ ‬يهدد‭ ‬بعودة‭ ‬سيناريو‭ ‬عام‭ ‬الجوع‭ ‬والهيف‭ ‬وعام‭ ‬البون،‭ ‬حيث‭ ‬ماتزال‭ ‬حلقات‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستمرة‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قرار‭ ‬لارجعة‭ ‬فيه،‭ ‬وقد‭ ‬خرجت‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الحكومة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الوعودات‭ ‬الشفوية‭ ‬للحكومة‭ ‬وللناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسمها‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬المغاربة‭ ‬وصار‭ ‬طلته‭ ‬السبوعية‭ ‬مملة‭ ‬جدا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬سيناريو‭ ‬تحميل‭ ‬مسؤولية‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬للوسطاء‭ ‬والبائع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬اليومية‭ ‬والأسبوعية‭ ‬‮ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬لجان‭ ‬المراقبة‭ ‬الاقليمية‭ ‬لردع‭ ‬المخالفين‭ ‬ذلك‭ ‬اصبح‭ ‬روتينيا‭ ‬اشبه‭ ‬بمسرحية‭ ‬رمضانية،‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬المنتجين‭ ‬الذين‭ ‬يطلق‭ ‬عليهم‭ ‬بأغنياء‭ ‬عام‭ ‬‮«‬البصلة‮»‬‭ ‬لأنهم‭ ‬استغلوا‭ ‬التضخم‭ ‬بالمغرب‭ ‬وسارعوا‭ ‬لاغتنام‭ ‬فرصة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الثراء‭ ‬الفاحش،‭ ‬وما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬استمرار‭ ‬تصدير‭ ‬الخضروات‭ ‬نحو‭ ‬الخارج‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬أثمانها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخرجات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬البرلمانية‭ ‬المنتمية‭ ‬للأغلبية‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬المغرب‭ ‬بإيقاف‭ ‬تصدير‭ ‬الخضروات‭ ‬للخارج‭ ‬بهدف‭ ‬تلبية‭ ‬حاجيات‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ظل،‭ ‬الوزير‭ ‬المغربي‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬أسباب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الخضر‭ ‬والفواكه‭ ‬بالمغرب‭ ‬هو وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري،‭ ‬محمد‭ ‬صديقي،‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬حقيقة‭ ‬سعار‭ (‬جنون‭) ‬الأسعار،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬‮« ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬التصدير‭ ‬لأن‭ ‬المنتجين‭ ‬مقيدين‭ ‬بتعهدات‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الشركاء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮ ‬إن‭ ‬‮«‬المشاورات‭ ‬والمفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬مع‭ ‬جمعيات‭ ‬المهنيين‭ ‬‮«‬تتوخى‭ ‬فقط‭ ‬تنبيههم‭ ‬لضرورة‭ ‬تلبية‭ ‬الحاجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬بصفة‭ ‬أولوية‭.‬‮»‬‭ ‬وتساءل‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬عن‭ ‬الفائدة،‭ ‬التي‭ ‬ستقرر‭ ‬فيها‭ ‬الحكومة‭ ‬منع‭ ‬تصدير‭ ‬مادة‭ ‬لا‭ ‬تستهلك‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الحالية‭ ‬يبقى‭ ‬عن‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعهدات‭ ‬التصدير‭ ‬التي‭ ‬تُلزم‭ ‬المهنيين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استحضاره‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬أيضا‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬صحفي‭ ‬تطرق‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬الصديقي‭ ‬إلى‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬استيراد‭ ‬الأبقار‭ ‬البرازيلية‭ ‬والتشكيك‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬لحومها‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬جودة‭ ‬لحوم‭ ‬هذه‭ ‬الأبقار‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬نيلور‮»‬‭ ‬‮ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬برعيه‭ ‬في‭ ‬البراري‭ ‬وتنتج‭ ‬منه‭ ‬البرازيل‭ ‬214‭ ‬مليون‭ ‬رأس‭ ‬تصدر‭ ‬منها‭ ‬مليون‭ ‬رأس‭ ‬و2‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬رأس‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬لحوم‭.‬

‮ ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬وقف‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬الأبقار‭ ‬الأليفة‭ ‬من‭ ‬سلالات‭ ‬إنتاج‭ ‬اللحوم‭ ‬المعدة‭ ‬للذبح‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬31‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بعدما‭ ‬ناهز‭ ‬سعر‭ ‬الكيلوغرام‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬100‭ ‬درهم‭ ‬نتيجة‭ ‬تأثر‭ ‬القطيع‭ ‬الوطني‭ ‬بالجفاف‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وقد‭ ‬استقبل‭ ‬المغرب‭ ‬أكبر‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأبقار،‭ ‬تضم‭ ‬2800‭ ‬رأس،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬الجرف‭ ‬الأصفر‭ ‬بمدينة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وهي‭ ‬مخصصة‭ ‬للذبح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬التزويد‭ ‬العادي‭ ‬للأسواق‭ ‬الوطنية‭ ‬بمادة‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭.‬

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