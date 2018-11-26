المعلم‭ .. ‬بصراحة

توقيع
فاتح عبد السلام
وردتني تعليقات كثيرة حول التوقيع السابق في الحديث عن دور وزيري التربية والصحة في العراق اليوم . لكن القاسم المشترك فيها كان الدعوة لاعادة الاعتبار للمعلم ، بوصفه الوحدة البنائية الأساس للمجتمع عامة ، والنظام التعليمي على نحو خاص .وأرى ان الاهتمام بالحالة المعيشية للمعلم هي احد مرتكزات وضع المعلم على الطريق الصحيح ليواصل مسيرته ويكرس المفاهيم الحميدة في المجتمع.
لكن المسألة فيها تفاصيل كثيرة ، ولابد النظر من زوايا أخرى أيضاً. لنتوقف عند أهلية المعلم والحوافز الضرورية لتنمية قدراته الوظيفية ومن ثم الحوافز الساندة له في تكريمه مع سنوات خدمته .
كم مرة أن حدث وقامت وزارة التربية بارسال وفود من المعلمين والمعلمات في دورات تدريبية واستطلاعية الى دول متقدمة في المجال التعلمي ؟ . ماذا لو قررت الوزارة في اتفاقيات خاصة مع عدد من الدول اقامة هذه الزيارات التطويرية لدفعات تتكون من خمسين معلم وخمسين معلمة في كل فصل دراسي او نهاية عطلة او اي توقيت تقره الوزارة ولا يؤثر كثيراً على المنهاج التعليمي للمدارس التي سيغادرها المعلمون لمدة اسبوعين مثلاً .
المعلمون في العالم يكتسبون خبرات من كثرة الدورات ذات النفع والاضافة وليست من باب اسقاط الفرض . ما فائدة دورة يديرها اناس لم يطلعوا على تجارب التعليم الاخرى وربما لم يسافروا الى خارج البلد مدى حياتهم، وكذلك حال اغلبية قطاع التعليم، فمن أين تأتي الخبرات المضافة .
هل يوجد مقياس لنعرف من خلاله كم كتاباً قرأ المعلم في السنة في اختصاصه أو بشكل عام ؟. وكم مسرحية شاهد ، وكم ندوة أدبية أو علمية أو ثقافية أو معرضاً شارك فيها في حياته ، ولا أقول في سنة أو سنتين ؟.
لابد من الاعتراف ،إننا أمام حصيلة هزيلة جداً من روافد تطوير قدرات الشخص الذي نوكل له بناء الجيل الجديد ، وهذا يتطلب عناية فائقة من جهاز جديد يتشكل في وزارة التربية يتولى العناية النوعية بالمعلمين بعد تصنيفهم على حسب سنوات خبرتهم وعطائهم ، مع ايلاء القابليات الفذة الاهتمام الاوفر .
دائماً يجب أن نعود لقطاع التعليم اذا كنا نبحث عن بناء صحيح للمجتمع وكنا نسعى لتقليل نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات والمنزلقات الاخرى .