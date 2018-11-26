المعلم‭ .. ‬بصراحة

توقيع

فاتح عبد السلام

وردتني‭ ‬تعليقات‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬التوقيع‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬وزيري‭ ‬التربية‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ . ‬لكن‭ ‬القاسم‭ ‬المشترك‭ ‬فيها‭ ‬كان‭ ‬الدعوة‭ ‬لاعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمعلم‭ ‬،‭ ‬بوصفه‭ ‬الوحدة‭ ‬البنائية‭ ‬الأساس‭ ‬للمجتمع‭ ‬عامة‭ ‬،‭ ‬والنظام‭ ‬التعليمي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭ .‬وأرى‭ ‬ان‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالحالة‭ ‬المعيشية‭ ‬للمعلم‭ ‬هي‭ ‬احد‭ ‬مرتكزات‭ ‬وضع‭ ‬المعلم‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬ليواصل‭ ‬مسيرته‭ ‬ويكرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬الحميدة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

لكن‭ ‬المسألة‭ ‬فيها‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬النظر‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬أخرى‭ ‬أيضاً‭. ‬لنتوقف‭ ‬عند‭ ‬أهلية‭ ‬المعلم‭ ‬والحوافز‭ ‬الضرورية‭ ‬لتنمية‭ ‬قدراته‭ ‬الوظيفية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الحوافز‭ ‬الساندة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تكريمه‭ ‬مع‭ ‬سنوات‭ ‬خدمته‭ .‬

كم‭ ‬مرة‭ ‬أن‭ ‬حدث‭ ‬وقامت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬بارسال‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬واستطلاعية‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعلمي‭ ‬؟‭ . ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬قررت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬اقامة‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬التطويرية‭ ‬لدفعات‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬معلم‭ ‬وخمسين‭ ‬معلمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬او‭ ‬نهاية‭ ‬عطلة‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬توقيت‭ ‬تقره‭ ‬الوزارة‭ ‬ولا‭ ‬يؤثر‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬المنهاج‭ ‬التعليمي‭ ‬للمدارس‭ ‬التي‭ ‬سيغادرها‭ ‬المعلمون‭ ‬لمدة‭ ‬اسبوعين‭ ‬مثلاً‭ .‬

المعلمون‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يكتسبون‭ ‬خبرات‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬الدورات‭ ‬ذات‭ ‬النفع‭ ‬والاضافة‭ ‬وليست‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اسقاط‭ ‬الفرض‭ . ‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬دورة‭ ‬يديرها‭ ‬اناس‭ ‬لم‭ ‬يطلعوا‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬التعليم‭ ‬الاخرى‭ ‬وربما‭ ‬لم‭ ‬يسافروا‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬البلد‭ ‬مدى‭ ‬حياتهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬حال‭ ‬اغلبية‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬فمن‭ ‬أين‭ ‬تأتي‭ ‬الخبرات‭ ‬المضافة‭ .‬

هل‭ ‬يوجد‭ ‬مقياس‭ ‬لنعرف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬كم‭ ‬كتاباً‭ ‬قرأ‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬اختصاصه‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬؟‭. ‬وكم‭ ‬مسرحية‭ ‬شاهد‭ ‬،‭ ‬وكم‭ ‬ندوة‭ ‬أدبية‭ ‬أو‭ ‬علمية‭ ‬أو‭ ‬ثقافية‭ ‬أو‭ ‬معرضاً‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬سنتين‭ ‬؟‭. ‬

لابد‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬،إننا‭ ‬أمام‭ ‬حصيلة‭ ‬هزيلة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬نوكل‭ ‬له‭ ‬بناء‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬عناية‭ ‬فائقة‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬جديد‭ ‬يتشكل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬يتولى‭ ‬العناية‭ ‬النوعية‭ ‬بالمعلمين‭ ‬بعد‭ ‬تصنيفهم‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬سنوات‭ ‬خبرتهم‭ ‬وعطائهم‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬ايلاء‭ ‬القابليات‭ ‬الفذة‭ ‬الاهتمام‭ ‬الاوفر‭ .‬

دائماً‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬اذا‭ ‬كنا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬صحيح‭ ‬للمجتمع‭ ‬وكنا‭ ‬نسعى‭ ‬لتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬والمنزلقات‭ ‬الاخرى‭ .‬