إطلاق التعيين المركزي لخريجي المهن الصحية

المعلمون ينفذون إضراباً إحتجاجياً ضد الواقع التربوي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

نفذ معلمو العراق امس اضرابا احتجاجيا سبق ان وعدوا بتنفيذه ضد الواقع التربوي وعدم تلبية مطالبهم، فيما تزامن ذلك مع بدء دوام تلاميذ المدارس للنصف الثاني من العام الدراسي الجاري وانتهاء عطلة نصف السنة. وتجمع المعلمون امام مبنى نقابتهم في المنصور ومقار فروع النقابة في المحافظات رافعين لافتات تطالب بتحسين الواقع التربوي والارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتلبية مطالبهم في زيادة الرواتب وانهاء تسكين الدرجات الوظيفية.

وقال مصدر ان الاضراب استمر بضع ساعات وشمل عددا كبيرا من مدارس بغداد والمحافظات، وفي ذات الوقت اعلنت ادارات مدارس نتائج امتحانات النصف الاول من العام الدراسي، مؤكدة عزمها الارتقاء بالواقع التربوي وتحسين اداء منتسبيها.

وبدت اغلب المدارس خالية من طلابها في اول يوم لبدء الدوام الرسمي بعد انتهاء عطلة نصف السنة.واكد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني في تصريح ان (يوم غد وبعد غد سيكون اضرابا للمعلمين والمدرسين في عموم العراق)، واشار الى ان (هذه رسالة حقيقية الى الحكومة والبرلمان من اجل الانتباه الى العملية التربوية).

وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في البصرة علاء الزركاني في تصريح امس إن (جميع المدرسين والمعلمين في المحافظة نفذوا اضراباً كاملاً عن العمل هذا اليوم في كافة المدارس الحكومية الاعدادية والمتوسطة والابتدائية، إضافة الى غالبية المدارس الأهلية)، مبيناً أن (الكثير من المدرسين والمعلمين احتشدوا مع بداية الدوام الرسمي في مقر فرع النقابة في منطقة العشار وقطاعات النقابة في الأقضية). ولفت الزركاني الى أن (الاضراب في البصرة هو جزء من الاضراب العام للمدرسين والمعلمين الذي دعت إليه النقابة في عموم العراق)، مضيفاً أن (المدرسين والمعلمين يطالبون الحكومة بإصلاح الواقع التربوي ورفع المظلومية عنهم، وخاصة فيما يتعلق بتخصيص قطع أراض سكنية لهم، ومنحهم الترفيعات بأثر رجعي). وأشار الى أن (من غير المقبول بقاء وزارة التربية بلا وزير، والمدارس الحكومية بلا خدمات)، مبيناً أن (الاضراب سوف يمتد الى يوم غد، وستعقد النقابة بعد غد اجتماعاً في مركزها العام في بغداد للتباحث بشأن الخطوات اللاحقة).

الى ذلك أعلنت وزارة التربية، عن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي. وقررت الوزارة في اعمام امس (توقف نقل الطلبة في 31 اذار المقبل).

وأعلنت وزارة الصحة إطلاق استمارة التعيين المركزي لخريجي المهن الصحية. وذكرت الوزارة في بيان امس إن (وزير الصحة والبيئة وجه بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العـــــام الدراسي الماضي الدور الأول ومن ضمنهم خريجو الكليات الطبية التقنية الأهلية). ودعت الوزارة (خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية مـن خريجي العام الدراسي الماضي الدور الاول للدراستين الصباحية والمسائية الراغبين بالتعيين علـى ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتوزيع وحسب الرابط والمواعيد التالية الاطباء امس ولمدة اسبوعين واطباء الاسنان 20 شباط الجاري ولمدة اسبوعين والصيادلة 24 شباط الجاري ولمدة اسبوعين وكليات التمريض، معاهد التمريض، اعداديات -التمريض و القبالة 26 شباط الجاري ولمدة اسبوعين والمعاهد التقنية الطبية والكليات التقنية الطبية الحكومية 3 اذار المقبل ولمدة اسبوعين والكليات التقنية الطبية الاهلية وتقنيات اجهزة طبية، تقنيات تحليلات مرضية، تقنيات البصريات 6 اذار المقبل ولمدة أسبوعين وعلى العنوان التالي:

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