المعركة‭ ‬الأخيرة‭: ‬ترجيح‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا

حقل‭ ‬العمر‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

‭ ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تستكمل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الإثنين‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬آخر‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬بمحاذاة‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭. ‬فيما‭ ‬ترجح‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬المعروف‭ ‬بلقب‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬في‭ ‬المعقل‭ ‬الاخير‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كلها‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬المكان‭ ‬المرجح‭ ‬انه‭ ‬هرب‭ ‬اليها‭ .‬وتقول‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬ان‭ ‬جبال‭ ‬مكحول‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لاتزال‭ ‬وكرا‭ ‬لداعش‭ .‬

ومني‭ ‬التنظيم،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬إقامة‭ ‬«الخلافة‭ ‬الاسلامية»‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬تقدر‭ ‬بمساحة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭. ‬وبات‭ ‬وجوده‭ ‬حالياً‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬صحراوية‭ ‬حدودية‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬يقاتل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬السبت‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬لطرد‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬استمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬للسماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬بالخروج‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬«قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تتقدم‭ ‬ببطء‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية»،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عوائق‭ ‬عدة‭ ‬تعرقل‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬الألغام‭ ‬والقناصة‭ ‬والأنفاق‭ ‬التي‭ ‬حفرها‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وجود‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف،‭ ‬وفق‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬الذي‭ ‬نفى‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬عمليات‭ ‬إعدام‭ ‬بحقهم‭. ‬ومن‭ ‬بلدة‭ ‬السوسة،‭ ‬بدت‭ ‬سحب‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الكثيف‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تحليق‭ ‬مستمر‭ ‬للطيران‭. ‬وأوضح‭ ‬بالي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬«داعش‭ ‬اطلق‭ ‬هجوماً‭ ‬معاكساً‭ ‬على‭ ‬قواتنا‭ ‬ونرد‭ ‬الآن‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والغارات‭ ‬والاشتباك‭ ‬المباشر»‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬مصير‭ ‬قائد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وبحسب‭ ‬بالي،‭ ‬فإن‭ ‬البغدادي‭ ‬ليس‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لداعش،‭ ‬ورجح‭ ‬عدم‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وكان‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تحدث‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬فيها‭.‬

وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭. ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬موجودا‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬العراقية‭.‬

وبحسب‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الداعم‭ ‬للهجوم‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم،‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬«تحرر‭ ‬نحو‭ ‬99,5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسطرة‭ ‬داعش»‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ودفعت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وبينهم‭ ‬نحو‭ ‬3400‭ ‬مشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬وتم‭ ‬توقيفهم‭.‬

في‭ ‬منطقة‭ ‬قاحلة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬تجري‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬للأشخاص‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هويات‭ ‬الخارجين‭ ‬وأخذ‭ ‬بصماتهم‭ ‬وتنقل‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬للتنظيم‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة‭. ‬وهي‭ ‬تعتقل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭.‬

ويشكل‭ ‬وجود‭ ‬هؤلاء‭ ‬معضلة‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بلدانهم‭ ‬باستعادتهم‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬لديها‭ ‬فيما‭ ‬تبدي‭ ‬دولهم‭ ‬تحفظاً‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬وصلوا‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬مشتبها‭ ‬بانتمائهم‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وضمن‭ ‬هؤلاء‭ ‬إمرأتان‭ ‬فرنسيتان‭ ‬وسبعة‭ ‬أتراك‭ ‬وثلاثة‭ ‬أوكرانيين‭.‬

وتتوقع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬أياما‭ ‬عدة،‭ ‬وأعلنت‭ ‬الأحد‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬موقعاً‭ ‬للجهاديين‭ ‬بعد‭ ‬اشتباك‭ ‬مباشر‭ ‬معهم‭ ‬بالسلاح‭ ‬الخفيف‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬جهادء‭ ‬ومئات‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الأخيرة‭.‬

في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬فاجأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حلفاءه‭ ‬الغربيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬بإعلانه‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستسحب‭ ‬قواتها‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬مواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬عليه،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬و12‭ ‬شهراً‭ ‬«واستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬محدودة»‭.‬

وتحذر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬المنتشرة‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشن‭ ‬هجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭.‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬استهدف‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬رتلاً‭ ‬أميركياً‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬الحسكة‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬كانوا‭ ‬يرافقون‭ ‬الرتل‭. ‬وسبقه‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬آخر‭ ‬استهدف‭ ‬دورية‭ ‬أميركية‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬(شمال)‭ ‬مسفراً‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أميركيين‭ ‬وخمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وعشرة‭ ‬مدنيين‭.‬

خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬السوري،‭ ‬شكل‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد‭ ‬شريكاً‭ ‬فعالاً‭ ‬لواشنطن‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬الجهاديين‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬قراره‭ ‬بسحب‭ ‬قواته‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬وقع‭ ‬الصدمة‭ ‬عليهم‭.‬

وأبدى‭ ‬الأكراد‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬القرار‭ ‬الأميركي‭ ‬لتركيا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تهديداتها‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد،‭ ‬الذين‭ ‬تخشى‭ ‬من‭ ‬تأسيسهم‭ ‬حكماً‭ ‬ذاتياً‭ ‬قرب‭ ‬حدودها‭.‬