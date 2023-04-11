المعرض العائم للكتاب يستقطب طلبة البصرة

عكاب سالم الطاهر

في 1 / 4 / 2014 انطلقت في البصرة ، فعاليات مهرجان المربد. وقد حضرتُ هذه الدورة. وكانت هذه آخر زيارة لي للبصرة. لكني كنتُ اتابع الحياة فيها عن بعد. ومرت على العراق وعلى البصرة ، احداث مهمة. منها التظاهرات الاحتجاجية والمطلبية. وكان للبصرة دور اساسي فيها. وتعرض العراق لوباء كورونا. ولم تكن الأوضاع تساعد على زيارة البصرة. لكني كنت انتظر فرصة مناسبة. ومن الصديق الكاتب ، ثبات السوداني ، جائتني دعوة يصعب عدم التجاوب معها . وهكذا كنت منتصف ليلة الاربعاء على الخميس الماضيين ، مع كوكبة من مثقفات ومثقفين ، نتوجه للبصرة . ومن ضمن اهداف هذه السفرة الثـــــــقافية السياحية ، زيارة المـــــــعرض العائم للكتاب ، الذي ضمته المكتبة الدولية المتجولة (لوگوس هوب ).

•••

ومع الضياء الاول من صباح الخميس السادس من نيسان الجاري ، كنا نصافح البصرة بيد المحبة والأمل والاعتزاز. ونطبع قبلة على جبين مدينة النفط والشعر . نتوجه لمقر اقامتنا. نرتاح لفترة كافية . ونغادر لزيارة المعرض العائم للكتاب.

•••.

قيل الكثير عن هذه السفينة ورحلتها. لكننا نختار الايجابي مما كتب. وقالوا عنها : (لوگوس هوب ) ،ليست سفينة عادية ، بل هي اكبر مكتبة عائمة في العالم. بدات رحلاتها منذ عام 1970. حطت في البصرة قادمة من جيبوتي ، حاملة خمسة آلاف كتاب . قبل العراق ، زارت السفينة 136 بلداً. وهذه هي المرة الاولى التي تزور فيها العراق. وقالوا عنها ان تجوالها بين بلدان العالم ، يهدف الى نشر المعرفة ومد الجسور بين الثقافات.

•••

اتوقف عن تقديم المزيد من المعلومات ، فيما كنت اجتاز العديد من السيطرات وصولا للسفينة. هويتي الصحفية ساعدتني في اجتياز السيطرات. والى جانب التجوال في السفينة ، والاطلاع على معروضاتها من الكتب، كان لي هدف آخر. فقد صحبتُ معي بعض مؤلفاتي ومنشورات مكتبتي ، مكتبة الدار العربية للعلوم ، لتقديمها لادارة المعرض . وقد اسموه : المعرض العائم للكتاب. وكان لي ما اردتُ. وثقتُ زيارتي بالصور. يوم الخميس ، وهو يوم زيارتنا للمعرض ، كان آخر يوم للسفينة في البصرة. والملاحظ ان الغالبية العظمى من زوار المعرض هم من طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة. وجاؤا على شكل مجاميع مدرسية. وقليل جدا من زوار المعرض كانوا من طلبة الجامعات.وربما كان السبب ان غالبية الكتب المـــــــعروضة تتوجه نحو الأطفال.