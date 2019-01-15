المعجبة‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬وكاظم‭ ‬الساهر‭ ‬احتضنها‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬اقام‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جولته‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬هولندا‭ ‬والدنمارك‭ ‬والسويد‭ ‬وألمانيا‭. ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬اشعل‭ ‬الحفل‭ ‬بباقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬أغانيه‭ ‬التي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الحضور،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجيء‭ ‬باقتحام‭ ‬فتاة‭ ‬من‭ ‬معجباته‭ ‬المسرح،‭ ‬وجرت‭ ‬نحوه،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬سقطت‭ ‬أرضا‭. ‬فحاول‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬كاظم،‭ ‬ووقفوا‭ ‬أمامها‭ ‬لتعود‭ ‬إلى‭ ‬الخلف،‭ ‬ولكن‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬أشار‭ ‬لهم‭ ‬بأن‭ ‬يتركوها‭ ‬تتقدم‭ ‬وقام‭ ‬باحتضانها،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬تأثر‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬سقوطها‭ ‬أمامه‭.‬

وكان‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬جوله‭ ‬غنائية‭ ‬كبيرة،‭ ‬بدأها‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬حفلات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختتمها‭ ‬بحفل‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭.‬

فقد‭ ‬ستقبل‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بحفل‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬كازينو‭ ‬لبنان،‭ ‬تلاه‭ ‬عدة‭ ‬حفلات‭ ‬غنائية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بدأها‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2019‭ ‬بحفل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ستوكهولم‭ ‬السويدية،‭ ‬وحفل‭ ‬بمدينة‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬بالدنمارك‭ ‬،‭ ‬وحفل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهولندية‭ ‬أمستردام،‭ ‬وحفلاً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬يليه‭ ‬وحفل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬2019‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬جولته‭ ‬الأوروبية‭ ‬بإنجلترا،‭ ‬وهناك‭ ‬يحيي‭ ‬حفلتين،‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬يناير‭ ‬2019،‭ ‬الأول‭ ‬بالعاصمة‭ ‬لندن،‭ ‬والثاني‭ ‬بمدينة‭ ‬مانشستر‭.‬