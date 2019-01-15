المعجبة‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬وكاظم‭ ‬الساهر‭ ‬احتضنها‭ ‬

باريس – الزمان : اقام الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس وذلك ضمن جولته الأوروبية التي بدأها منذ فترة ، حيث قدم مجموعة من الحفلات الناجحة بين هولندا والدنمارك والسويد وألمانيا. الفنان العراقي اشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، إلا أنه فوجيء باقتحام فتاة من معجباته المسرح، وجرت نحوه، إلا أنها سقطت أرضا. فحاول رجال الأمن منعها من الاقتراب من كاظم، ووقفوا أمامها لتعود إلى الخلف، ولكن الفنان العراقي أشار لهم بأن يتركوها تتقدم وقام باحتضانها، حيث بدا أنه تأثر كثيرا من سقوطها أمامه.
وكان كاظم الساهر قد بدأ جوله غنائية كبيرة، بدأها في الوطن العربي كما شملت حفلات في دول أوروبية على أن يختتمها بحفل في إنجلترا.
فقد ستقبل العام الجديد بحفل ضخم في كازينو لبنان، تلاه عدة حفلات غنائية في أوروبا بدأها يوم 5 يناير 2019 بحفل في مدينة ستوكهولم السويدية، وحفل بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك ، وحفل في العاصمة الهولندية أمستردام، وحفلاً في مدينة فرانكفورت، يليه وحفل بالعاصمة الفرنسية باريس الأحد الموافق 13 يناير 2019.
ومن المقرر أن يختتم جولته الأوروبية بإنجلترا، وهناك يحيي حفلتين، يومي الجمعة والسبت الموافقين 18 و19 يناير 2019، الأول بالعاصمة لندن، والثاني بمدينة مانشستر.