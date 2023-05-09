المعادن‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬مفيدة‭ ‬-الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الجبوري

للمعادن‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬،‭ ‬فالمعلومات‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬بها‭ ‬آخر‭ ‬الابحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬حديثاً‭ . ‬يعلم‭ ‬معظمنا‭ ‬شيئاً‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المعادن‭ ‬خاصة‭ ‬واننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬تكثر‭ ‬فيه‭ ‬الاعلانات‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬او‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعادن‭ ‬ولقد‭ ‬قرأنا‭ ‬مؤخراً‭ ‬أو‭ ‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬الكاليسيوم‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالعظام‭ ‬الهشة‭ ‬ذلك‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬النساء‭ ‬المتقدمات‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬النحاس‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬؟‭ ‬مازال‭ ‬الباحثون‭ ‬يبذلون‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬للاجابة‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاسئلة‭ .‬

المغنيسيوم‭:‬

ان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬اوربا‭ ‬وامريكا‭ ‬يعانون‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬والنتيجة‭ ‬هي‭ ‬ازدياد‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الامراض‭ ‬القلبية‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تناسق‭ ‬نبضات‭ ‬القلب‭ ‬وتبين‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمغنيسيوم‭ ‬بوجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬نقصه‭ ‬وحدوث‭ ‬الولادات‭ ‬المبكرة‭ ‬للاطفال‭ ‬الذين‭ ‬يولدون‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬الطبيعية‭ ‬ويعتقد‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬نقص‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬يسبب‭ ‬الاضطرابات‭ ‬لعمليات‭ ‬تمثل‭ ‬المشيمة‭ ‬،هذا‭ ‬فضلاُ‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬نقص‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الاسهال‭ .‬

النحاس‭ :‬

تشير‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬الحديثة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬نقص‭ ‬النحاس‭ ‬والاجهاض‭ ‬المبكر‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬لبعض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬وان‭ ‬النحاس‭ ‬يساعد‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬الحديد‭ ‬ونقصه‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تشوهات‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ .‬

الكالسيوم‭ :‬

يساعد‭ ‬الكالسيوم‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬العظام‭ ‬ويفيد‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭ ‬والذي‭ ‬يصيب‭ ‬النساء‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬اللاتي‭ ‬دخلن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬حيث‭ ‬يخسرن‭ ‬مابين‭ ‬2‭- ‬4‭ % ‬من‭ ‬الكتلة‭ ‬العظمية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬وتساعد‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬تمثيل‭ ‬الجسم‭ ‬للكالسيوم‭ ‬اما‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استرخاء‭ ‬وراحة‭ ‬فان‭ ‬جسمك‭ ‬يقرر‭ ‬بأنك‭ ‬لست‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الكالسيوم‭ ‬وبذلك‭ ‬يخرج‭ ‬هذا‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬تدريجياً‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬معادن‭ ‬الجسم‭ ‬كلها‭ ‬فان‭ ‬الكالسيوم‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬الصدارة‭ ‬ونسبته‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬هي‭ ‬اعلى‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬اي‭ ‬معدن‭ ‬آخر‭ ‬ويؤدي‭ ‬نقصه‭ ‬الى‭ ‬أخطار‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬عجز‭ ‬الدم‭ ‬عن‭ ‬التخثر‭ ‬وتشوه‭ ‬الاسنان‭ ‬وتحولها‭ ‬الى‭ ‬مايشبه‭ ‬كتلة‭ ‬هلامية‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬اضطرابات‭ ‬سريعة‭ ‬بنبض‭ ‬القلب‭ .‬

البوتاسيوم‭:‬

تشير‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬في‭ ‬غذاء‭ ‬الانسان‭ ‬تفيد‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬واصابات‭ ‬النزيف‭ ‬الدموي‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬تلك‭ ‬الحالة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الاحيان‭ .‬

الزنك‭:‬

قد‭ ‬يؤدي‭ ‬التوترالى‭ ‬نقص‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬الزنك،‭ ‬ففي‭ ‬دراسة‭ ‬اجريت‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬انتظارالعمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬تبين‭ ‬انهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الزنك‭ ‬ادى‭ ‬عند‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬التهابات‭ ‬جلدية‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬الطفح‭ ‬والتقشرات‭ ‬الجلدية‭ ‬وبعض‭ ‬حالات‭ ‬القرحة‭ ‬تتحسن‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬لدى‭ ‬استعمال‭ ‬الزنك‭ ‬اومرهم‭ ‬اوكسيد‭ ‬الزنك‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الاصابة‭ ‬بجرح‭ ‬او‭ ‬بحرق‭ ‬فان‭ ‬الزنك‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الشفاء‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬مفيد‭ ‬للجلد‭ ‬ايضاً‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬رأيت‭ ‬بقع‭ ‬بيضاء‭ ‬على‭ ‬اظافر‭ ‬يديك‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬انك‭ ‬لاتتناول‭ ‬مايلزم‭ ‬جسمك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعدن‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الكمية‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬الفرد‭ ‬بتناولها‭ ‬يومياً‭ ‬هي‭ ‬15‭ ‬ملغم‭ ‬من‭ ‬الزنك‭ ‬،‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬الكبد‭ ‬واللحم‭ ‬البقري‭ ‬والذرة‭ ‬المشوية‭ ‬والجبنة‭ ‬القاسية‭ ‬والمكسرات‭.‬