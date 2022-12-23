المعاجم الألكترونية والأخطاء الشائعة – وليد محمد الشبيبي

صارت المعاجم اللغوية الالكترونية لا غنى عنها في عالم اليوم ليس من غير المختصين بالترجمة فحسب لا بل من قبل المترجمين جميعاً للمزايا العديدة التي صارت تقدمها هذه الترجمة الالكترونية على محركات البحث (ننشر ادناه بعضا منها وهي من الأفضل من حيث الدقة والشمول والخصائص وحتى الترجمة الصوتية لفظا وبعدة لهجات الخ – الإنكليزية – الأميركية – الاسكتلندية – الويلزية – الايرلندية لا بل حتى لهجات مناطق كيوركشاير الخ) لكن مع ذلك لا يمكن الركون للترجمة الالية الا بعد العودة لتشذيبها وجعلها مفهومة للمتلقي وهنا يجب ان تتوفر الأدوات اللغوية والتخصصية للمترجم والتي لا غنى عنها فلا يمكن ان يقوم مترجما بترجمة نص قانوني رياضي بطريقة رصينة ان لم يكن ملما بالمصطلحات القانونية والرياضية حتى لو كان يحمل اعلى الشهادات في مجال الترجمة.

والان نجد بعض المصطلحات والكلمات تصر المعاجم الالكترونية على ترجمة غير دقيقة لها وهنا الواجب تصحيحها وعدم جعلها ترجمة ضيفة لانها بالأساس لن تحقق المراد ومثال ذلك ترجمة عبارة (age limit) فهي عبارة لطالما تتكرر في القوانين واللوائح وبالأخص باللوائح والقوانين الرياضية وتترجم حرفياً كالآتي:

حد السنّ، الحد السني.

حد العمر، حد العمري.

السنّ القانونية أو السنّ القانوني.

لكن للأسف عن اللجوء للترجمة عموما كعبارة او كسياق في اغلب المعاجم اللغوية فهي تحرّف المعنى تماماً ويناقض مقصد المشرّع الأجنبي بلغته الأم بدرجة معاكسة تماما وبنسبة 180 درجة (القول بنسبة 360 درجة خطأ شائع لأننا نرجع لنفس النقطة بهذه الدرجة الدائرية الكاملة) لذلك تترجم (الحد الأدنى للسن) أو (الحد الأدنى للعمر) في حين العبارة أعلاه اغلبها عندما يرد باللوائح الرياضية يتحدث عن (الحد الأعلى للسن أو للعمر) عند تسنم منصب ما كأن يقال (الحد العمر او الحد الأعلى للسن او للعمر عند تسنم منصب اداري بالاتحاد الدولي للمصارعة او رفع الاثقال يكون 75 عاما) لكن المعاجم اللغوية الالكترونية تترجمها (الحد الأدنى للسن او للعمر يكون 75 عاما !) وهذا مخالف للمعنى الحقيقي الذي قصده المشرع.