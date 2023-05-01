المطربة ساجدة عبيد ضيفة (كلام الناس):

خطوتي الفنية الأولى كانت الغناء فوق سطح المنزل

أربيل – سعدون الجابري

احدث حلقات برنامج ( كلام الناس ) الذي تقدمه قناة (الشرقية) ،اختلفت عن باقي حلقات البرنامج ، اذ حلت عليها ضيفة ، المطربة الكبيرة ساجدة عبيد التي زرعت البهجة بقلوب متابعي البرنامج بحنجرتها الذهبية وصوتها الرخيم، وأطربتهم بالغناء الريفي الأصيل و الجوبي و بعض الأغاني الفلكلورية العراقية الأصيلة .غادرت العراق عام 2003 متوجهة الى لندن ثم أمريكا حتى أستقرت في البحرين ، لكن عطاءها الفني كبير وضلت تحيي حفلات في دول عدة من العالم حتي أنتهى مشوارها الفني و أسقرارها أصبح بالعراق بعد أن عادت مؤخراً و سكنت في أربيل مع أخوها .

و قال معد و مقدم برنامج (كلام الناس) علي الخالدي لـ (الزمان ) ( خلال ثاني أيام العيد السعيد أحيت المطربة الشهيره ساجدة عبيد حفلاً غنائياً خاصاً لقناة الشرقية برنامج ( كلام الناس ) و أستمتع الجمهور العراقي و العربي لوصلات غنائية ريفية و فلكلورية و تراثية و الجوبي ، هذه الفنانة الكبيرة بدأت بالغناء في مطلع سبعينيات القرن الماضي ، و كانت تحي حفلات خاصة و عامة و تحيي حفلات الزفاف داخل البلاد و خارجه .

سألها معد البرنامج :هناك شائعة وفاة أنتشرت سريعاً بمواقع التواصل .. ماذا تقولين عنها ؟

اجابت ( نعم سمعت الشائعة الا انها لم تؤثر بي و هذه الشائعات نسمعها بين الحين و الآخر تفيد وفاة عدد من الفنانين والفنانات ، وخليهم ينشرون الأكاذيب .. وماكو بشر ما يموت).

و قال لها الخالدي : أنت قليلة الظهور في مقابلات على الشاشة، اجابت ( صحيح لكن قناة الشرقية لها مكانة خاصة بقلبي و أنا أحبكم ، رغم كثرة سفري خارج البلاد لكني لم أعتذر لكم ، و في أيام عيد الفطر لأقدم لجمهوري العراقي و العربي عبر تلفزيون الشرقية الكبير .. وصلات غنائية منوعة حسب طلبكم ).

وأوضح مقدم الرنامج : سعداء في هذا الحفل الخاص لقناتنا و الفنان المايسترو المحترف علي حاتم رئيس الفرقة الفنية .. هو الذي نجح في أحياء حفل الفنان الكبير رعد الناصري في هذا المكان قبل أكثر من سنة ، و عبر موقعنا تلقينا آلاف التعليقات و المشاهدات لحفل الناصري ، و نحن سنتلقى أيضاً سيلاً كبيراً من التعليقات عبر مواقع التواصل للفنانة الرائدة ساجدة عبيد الذي هو قاد الفرقة الموسيقية في حفلها ايضا .

وتساءل الخالدي (الفنانة عبيد كان وزنها كبيراً.. كيف استطعتي ان تفقدي وزناً كبيراً من جسمك ؟) اجابت عبيد: كما تعرفون وزني كان ثقيلاً و كنت أعاني من السمنة المفرطة ، حيث كنت قبل العملية أعاني من الأختناق بالجهاز التنفسي بسبب السمنة و الوزن الثقيل ، لكن بعد أن أجريت العملية لشفط الدهون وعاد جسمي لأيام صباي عندما كنت رشيقة .

ضيق تنفس

وأضافت : أنا كنت مفرطة بتناول الطعام (أحب الأكل) دوماً حتى هذه السمنة دمرتني و كنت أعاني من ضيق التنفس ، لكن الآن تركت تناول الطعام الكثير .. وتنفسي أصبح طبيعي ، رغم أني قبل العملية عملت ريجيم قاسي لكن لم ينفعني .. ولعبت الرياضة لأجل إنقاص الوزن لكن دون فائدة ، وأنا تعلمت الطبخ من زوجة أخي وخصوصاً أعمل أكلة الدولمة و الهبيط .

وسألها الخالدي : أنت من أي محافظة وماذا عن الحالة الإجتماعية؟

اجابت عبيد : أنا من بغداد و ولادتي فيها .. متزوجة و لا يوجد عندي أطفال ، وبدايتي الفنية وحبي للغناء بدأ وانا صغيرة .. كنت أصعد فوق سطح بيتنا وأغني على إنفراد ، حتى في يوم من الأيام وأنا أغني بالسطح مرت دورية شرطة وطرقوا باب بيتنا ، و سألوا أمي و عمتي (هل عدكم بنت مطربة؟ ) .. أمي إجابتهم ماعندي مطربة فقط هذه بنتي الصغيرة تلعب وتغني فوق السطح لوحدها .. قالوا نعم يريدها الضابط و أخذوني للمركز ،ثم قابلت الضابط و طلب مني وصله غنائية ، وغنيت وهو تعجب بالأداء و الصوت الجميل لي ، وبعدها عرفني الناس أني أجيد الغناء وأصبحت مطربة صغيرة مشهورة ، وبدأت أغني بالأفراح و أعياد الميلاد .. وتدرجت بالغناء حتى أصبحت في بداية سبعينيات القرن الماضي مطربة ريفية مشهورة ، وظهرت بالإذاعة والتلفزيون وأصبح عندي جمهور كبير يتابع حفلاتي ، وأحب الأغاني التي غنيتها كانت (أنت و ضميرك يا هواي) وأغنية (وداعا ). وسألها الخالدي : هل غنيتي باللهجة الخليجية بحفلاتك .. ومن هو مطربك العراقي والعربي المفضل ومن تحبين من الممثلين العرب؟

أجابت: لم أغني باللهجة الخليجية .. أغني باللهجة العراقية فقط ، و المطربين الذين أستمع لهم هما الراحل رياض أحمد و الفنان كاظم الساهر .. و من العرب المطربة الراحلة أم كلثوم ، و أحب الممثلين نور الشريف و عمر الشربف و عادل إمام ، أنا ميسورة الحال و الحمد لله ، في البيت أغني لنفسي و لأولاد أخي الصغار الذين أعيش معهم ، و عندي بعض الأحيان (النسيان ) بسبب إصابتي بطلق ناري .. و أجريت لي عملية إستخراج الرصاصة .لافتة : أقضي وقت فراغي بالبيت بالنوم لأجل الراحة نهاراً ، وليلاً أسهر بحفلاتي الغنائية .. و أنا لا أتابع التلفزيون كون وقتي لا يسمح لي إلا بالمشاهدات القليلة جداً .

فريق البرنامج ضم: الإعداد و التقديم : علي الخالدي ،مدير التصوير ومخرج منفذ : عمر الجابري،تصوير : عصام العبيدي و علاء القيسي وعمر فوزي و بهاء الحسن وسحركو، درون : علي الطرفي، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، إضاءة : عوني الحسن ، مساعد إضاءة: حسين الشريف ،أشراف عام : فراس السراي، إخراج: علي البياتي