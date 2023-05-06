معرض النجف الدولي للكتاب

المطبوعات في الأجنحة تفوح بعبق متميّز

النجف – حمدي العطار

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من معرض النجف الدولي للكتاب اليوم الخميس 4/5 ويستمر للفترة من 4- 14 /5 وستشهد محافظة النجف ملتقى ومعرض سنوي يعني بالكتاب في نسخته الثانية ويعد معرض الكتاب معيارا لاستطلاع اقبال الجمهور على الكتاب .

اليوم الخميس 4/5 كان الافتتاح في أروقة المعرض ويحتوي كل جناح كتب تختلف عما يحتويه الجناح الآخر وهذا ما يجعل المعارض تتميز بالحيوية والكتب هنا تختلف عن الكتب في المكتبات التي غالبا ما تكون قديمة أما في المعرض فهو يحتوي العناوين الجديدة ويقول” ثائر العصامي ” المعرض في نسخته هذه السنة يمتاز بالتنوع من خلال دور النشر وتنوع في المطبوعات والقارئ النجفي يرغب بهذا التنوع على الرغم من الطابع الديني للمدينة ، ومعظم المعروض هو من إصدارات عام 2022-2023.

المشاركة ازدادت

يقول ثائر العصامي للطباعة والنشر هذه السنة كتنظيم افضل من السنة الماضية وتم تدارك الأخطاء التي حدثت في العام الماضي.كما أن عدد المشاركين ازداد كانت نسبة المشاركة 30 بالمئه صار هذا العام 90بالمئه وبقيت 7دور بالاحتياط.

مبادرات إيجابية

يقول رئيس اتحاد الناشرين ومدير المعرض د. عبد الوهاب الراضي شملت المشاركة في هذه العام ليس فقط بزيادة عدد المشاركات بل في نوعية المشاركة مؤسسات عينية ومكتبات ودور نشر عربية وأجنبية وعراقية شاركت لاول مرة. وهناك برنامج ثقافي يتصف بالاستعانة بنخبة اكاديمية وعلمية من النجف وبواقع 2 الى 3 محاضرات في اليوم.

توزيع كوبونات

ويضيف د. الراضي “هذه السنة ستقوم دوائر الدولة متمثلة بالمحافظة ووزارة الشباب ووزارة التربية بتوزيع كوبونات تحتوي على مبلغ 25 الف دينار يستطيع حامله الشراء من اي جناح ما يحتاجه من كتب.

المعرفة حاجة يصعب إشباعها

جميع من نلتقي بهم يؤكدون إن حاجة الإنسان إلى المعرفة لا تقف عند حد.

ولاحظنا الزوار كيف يتفحصون ويلمسون الكتب ( حاجتهم) برفق كما نرى أن كل ما تحتويه هذا المعرض له من يهتم به من جميع فئات رجال ونساء وشباب وحتى الاطفال ، كما لاحظنا أن الكتب بكافة أنواعها حديثة ونادرة ولا تتوافر كلها في المكتبات ، فالفترة المحددة لمعارض الكتاب والتنافس القوي يفرضان على الدور عرض كثير من العناوين غير تلك الرائجة في المكتبات.

الكتب الأكثر مبيعات

اختلف أصحاب دور النشر عن الكاتب والناشر صاحب جناح الدار العربية للنشر والتوزيع أكد عكاب سالم أن ( الموسوعات الملونة وكتب المتخصصة والمذكرات وأدب الرحلات ثم الروايات واخيرا الشعر) أما “رأفت الاسدي” المشرف على جناح دار الشؤون الثقافية قال ( أن المكان يؤثر على حجم الطلب وعلى نوعية الكتب الأكثر طلبا ففي النجف الاشرف الطلب على الكتب الدينية أكثر) بينا يرى ثائر العصامي ان ( الرواية والمجموعات القصصية هي الأكثر إقبالا للشباب) والجميع يتوقع زيادة اقبال أهل النجف على المعرض ويتمنون أن تنظم سفرات لطلبة الجامعات والثانويات وطلبة المتوسطة والمدارس لزيارة المعرض.

فقرات البرنامج الثقافي

كما حضرنا جانب من البرنامج الثقافي لليوم الأول فكانت المحاضرة الأولى الساعة 5.30 بعنوان ( استراتيجيات البحث في مصادر المعلومات الرقمية المفتوحة) د.ثباح كلو يحاوره د. علي البغدادي

الساعة 8 مساء

محاضرة بعنوان ( كيف فشلنا في مواجهة فكر الاستبداد) تجربة عراق ما بعد 2003

يحاضر فيها فارس حرام

يديرها د. رائد عبيس.