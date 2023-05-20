تأسيس نادي العنقاء الدولي لسيدات ورجال الأعمال في السليمانية

المطالبة بإستحداث قوانين للإستثمار ودعم مشاريع الشباب

السليمانية – أمجاد ناصر

طالب رجال وسيدات الأعمال بأستحداث القوانيين الجديدة للأستثمار و تشجيع اصحاب المشاريع الاقتصادية و ريادة الاعمال من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي وتطويرة وايجاد فرص العمل للشباب والاعتماد على انفسهم في ظل ازمة التعينات و توفير العمل الملائم لهذه الشريحة خاصة للفتيات والنساء اللواتي يبحثن عن اثبات وجودهن و العمل على تحقيق طموحهن ، فضلا الى مناقشة محور الثقافة والاقتصاد ودورهما التنموي للمساهمة في بناء الإنسان والاوطان وتعميق الشراكة بين النخب المثقفة و سيدات و رجال الاعمال من خلال برامج تنمية المجتمع المدني لضمان المستقبل المزدهر بعيدا عن جميع المظاهر و المسميات الدخيلة على المجتمع العراقي الأصيل .

مؤتمر تأسيسي

وقال الأديب محمد رشيد مؤسس نادي العنقاء خلال المؤتمر التأسيسي لنادي العنقاء الدولي لسيدات ورجال الاعمال الذي عقد في صالة فندق كرانت ميلينيوم السليمانية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع: هذا النادي منبثق عن مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني ، وتم اختيار محافظة السليمانية لموقعها الثقافي و أنفتاحها على ثقافات العالم لكونها مدينة الجمال وتمثل لنا افقا مفتوحا للحوار الانساني و للعمل الثقافي والفني و السياحي و الاجتماعي والاقتصادي ، و شيد من اجل ان يكون تجمع حقيقي لسيدات الاعمال عراقيا واقليميا ، و ان تأسيس نادي العنقاء الدولي للسيدات الاعمال هو التأكيد الحقيقي لدور المرأة العراقية وما سطرته من أسماء ذهبية عبر التاريخ من المتميزات اللواتي ما زالت اسمائهن يقتدى بهن وحتى حضور المشاركات في هذا المؤتمر التأسيسي في محافظة السليمانية ، وتبقى المراة العراقية سواء كانت ام او زوجة او اخت او حبيبة او صديقة تاجا على رؤوسنا اينما كنا واينما نذهب .

مضيفا : فكرة تاسيس نادي سيدات العنقاء جاءت بعد ان شاهدنا العديد من المنظمات النسوية في العراق والاقليم ، لكن اغلبها لا تعمل بشكل المطلوب الذي يلبي طموح المرأة بالشكل الكامل وفق منهاج مدروس ومتطور ، لذا قمنا كمؤسسة العنقاء الدولية بتأسيس هذا النادي ، وبعد اللقاءات مع سيدات ورجال الأعمال ليكون التكاتف بين المرأة والرجل ، والرجل الاقتصادي لا يقل شأن عن المثقف ، لان الاقتصاد العصب الحقيقي للحياة و الثقافة تنمي العقل الحقيقي للانسان وعندما يجتمع الاثنان يتطور البلد نحو الازدهار .

مشيرا : عقدنا قبل فترة في فندق شيراتون اربيل ، المؤتمر التاسيسي لبرنامج خليجي المحافظات الذي تم تأسيسه بعد النجاح الذي حققته البصرة بتنظيم بطولة الخليج العربي ، خليجي البصره 25 ، وهذا البرنامج سيستمر لسنتين و يتنقل بين جميع المحافظات بمسميات تلأم واقع المحافظة الذي تستضيفه ، وستكون بداية انبثاقه من محافظة ميسان بعنوان خليجي العمارة الثقافي ومنها سينتقل الى محافظة السليمانية بعنوان خليجي السليمانية الاقتصادي و اربيل السياحي والأنبار للأعمار و الأزدهار و البصرة الرياضي حتى المرور في جميع المحافظات ، و بـ 20 محورا سنناقشها من اجل بناء العراق وازدهاره ، وهذا النجاح لا يرتبط بنا فقط بل يرتبط بالداعمين وبحضور هذه النخبة العراقية المثقفة من الادباء والفنانين والاقتصاديين و الاكادميين و رؤساء الاموال فضلا الى اعضاء و ممثلي الحكومات المحلية و منظمات المجتمع المدني .

كما اشارت ، سناء وتوت مديرة المركز الثقافي لنادي الصيد العراقي: يجب ان نقرب الفوهة بين الثقافة والفن وبين الاقتصاد ، وشهدت بغداد في السنوات الأخيرة حراكا ثقافيا لم ينقطع حتى في الازمات الامنية بعد التغير ، وهذا ما يشجع ان يكون للمرأة العراقية الريادة في مجال الاقتصاد والاعمال وليس فقط في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية و الاكاديمية ، وبدأت العديد من النساء التوجه الى ريادة الاعمال والاستثمار و هذا يسهم للبلد بالازدهار والتطور لانه العمود الفقري لنهوض الاوطان ، والمرأة العراقية قادرة على ان تكون سيدة اعمال ناجحة لانها قائدة في المجتمع واستطاعت ان تبرز دورها كمدبرة اقتصادية خلال الحروب و الازمات التي مرت على البلاد ، ولهن دور كبير بالتصدي عن العنف و الارهاب وحماية اسرتها و التصدي لمن يحاول ان يسرق طموحها و احلامها ، ونشكر مؤسسة العنقاء بتنظيم وتأسيس مثل هذه المؤتمرات لتمكين المرأة بأثبات وجودها من خلال التعرف على نساء لهن باع طويل في العمل الاقتصادي و ريادة الاعمال لتلبي طموحها و العمل في هذا المجال معتمدة على نفسها و تحقيق لذاتها و تطويرها وهذا يسهم في بناء المجتمع والوطن .

كما بينت الدكتورة صباح التميمي مديرة مركز سيدات الاعمال: رسالتي من بغداد والمحافظات الى نساء كردستان السليمانية الجميلة ، اقدم فكرة عن المجلس العراقي لسيدات الاعمال الذي أستته عام 2011 كمشروع تنموي ، وعلى الرغم من انشغالي بالانتخابات والسياسة ودخلت السياسة وانا استاذة بالاقتصاد وهذا تخصصي ، و لأن المرأة هي عبارة عن اقتصاد وادارة وتحدي ، ومن هذه المسميات أطلقت هذا المشروع النسوي لاننا بين مجتمع ذكوري شرقي وهذه صفة غالبة في المجتمع لكني مؤمنة هناك رجال يساندون و يشجعون ويحفزون المراة ، وهذه الفكرة قدمتها لغرفة تجارة بغداد ثم عملت منظمة المجتمع المدني لتمكين المرأة ، لماذا تمكين ؟ للذي يفقه و يعلم في مجتمع فيه طاقة لكن نصفه معطل اقتصاديا ، فلماذا لا يفعل و تكون هناك انتاجية ونحول المرأة من مستهلكة الى منتجة لنحقق اقتصاد واعد ، و نقلب التحديات و التهديدات الى فرص بتسديد الخطى و تحديد الهدف بتسجيل الفكرة حتى لو كان حلما لتبدأ الخطة نحو الافق ، ولا بأس لكل سيدة وفتاة من الموظفات ان تضاعف دخلها بالعمل الاخر اذا كان لديها وقت كافي لتسويق مشاريعها حتى من داخل البيت لتحقيق امنياتها و طموحها ، ومؤتمر العنقاء الذي جاء من اسم طائر العنقاء هو رمز المستحيل و التجدد ، فاقضوا على المستحيل و حولوه من داخل إرادة الى ممكن وانت” قادرات و نحن قادرون بالتجدد .

كما أشار الدكتور قاسم رهيف الفهد مدير عام البنك المركزي العراقي فرع البصرة : اطلق البنك المركزي كمؤسسة حكومية لجنة لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومنه تم افتتاح معامل ومصانع منتجة ، والمرأة العراقية ليس لديها مجال بممارسة اعمالها بشكل تام ، لذا وجدنا العديد من سيدات الاعمال وقمنا بدعمه و تقديم يد العون لهن بفتج مشاريع حتى لو كانت بسيطة لكنها استطاعت تطويرها ، و نتمنى ان تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات لتأخذ المرأة العراقية دورها الحقيقي في بناء المجتمع .

كما اوضح الدكتور علي الصائغ المدير المفوض لمصرف اشور في سليمانية ، و ممثل رابطة المصارف الخاصة العراقية : من المفرح في هذا التجمع نشاهد العقول النيرة المتطلعة للافق بكل ثقة وأصرار، ومثلها يجب ان تقود العراق لانها تعمل باجتهاد وأخلاص وحرص من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد ، والمرأة العراقية تعمل بقوة في المصارف الحكومية و الاهلية واثبتت ادارتها وجدارتها في هذا المجال وايضا كسيدات اعمال ، ولدينا اعمل كبيرة لدعم المرأة وليس فقط اعمار وتطوير الاماكن التراثية والسياحية والدينية والثقافية و مشاريع الاغاثة ، واخرها مشروع غرس 500 الف شجرة من 5 ملاين بأشراف ومتابعة من رئيس الرابطة وديع الحنظل ، فضلا الى مشاريع دعم الشباب في جميع المحافظات الذين يمتلكون افكار ومشاريع ولكن ليس لديهم التمويل لتنفيذه ومن خلال الرابطة سنعمل على دعمهم وتقديم الاستشارة والدراسة والقروض الميسرة لتنفيذ مشاريعهم من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي .

دعم الشباب

كما أكد الدكتور زيد المالكي مدير شركة ابلال للمستلزمات الطبية : لدينا اكثر من 60 وكالة حصريا واغلب موظفينا من العراقين اصحاب الافكار الذين نساهم معهم برأس المال و دعمهم بأنجاز هذه الافكار بفتح شركة لتكون مجموعة شركات ، نحن نعلم ان الميزانة الاستثمارية في العراق اقل من 23 بالمئة وهذا المعدل خطأ لاننا نعتمد على الاقتصاد الريعي ، واذا توقف النفط ينتهي الاقتصاد العراقي مما يؤدي الى انهيار الدولة ، لذا يجب ان تكون لدينا خطط بديلة لبناء اقتصاد موازي و قوي للدولة ، و أغلب القوانيين العراقية قوانيين معدلة وهذا من المعيب على الدولة اجدد قوانينها في قطاع الخاص قانون 89 المعدل ، ودولة بحجم العراق يجب ان تجدد قوانينها ، ونحن كشركة ابلال تعاملنا دوليا حسب الطرق الحديثة والمتطورة وهذا ما دعا الشركات الدولية تنال ثقتنا وتتعامل معنا لاننا نقدم جميع التسهيلات للعمل ، واتمنى من الجميع ان يواكبوا التطور الذي يشهده العالم من جميع النواحي خاصة البرامج و القوانيين والتعاملات الاقتصادية لفتح الفرصة للشباب الذين سيكملون المسيرة الصحيحة في البلاد .

تكريم النساء

وفي الختام المؤتمر تم تكريم عدد من النساء بجائزة العنقاء الذهبية الدولية للمراة المتميزة فضلا الى بعض الشخصيات المناهضة للمرأة ومنهم : بهار محمود عن رعاية الصم والبكم ، هانا شواني عن العمل الانساني ، الاء كمال عن العمل التطوعي ، د. محمد محمود عن دعم ضحايا العنف ، نائب ريزان دلير عن دعم المنظمات النسوية ، شمام شوقي عن الدبلوماسية والام النموذجية ، نرمين عثمان عن كتابة قصص الاطفال ، أمل جلال عن حماية الطفل ، كولستان احمد عثمان عن حماية حقوق انسان ، د. خانزاد احمد عن المنظمات النسوية ، تريفة محمد مصطفى عن الملاذ الامن للنساء ، ناهدة حمه صالح كريم عن رعاية الايتام ، سر?وت عمر عن مكافحة العنف الاسري ، ش?خان شر?ف عن ضحية العنف الاسري ، خانم لطيف عن التنمية .

كما تم تكرم الدكتور عز الدين فاروق رسول ، الشاعر عبد الله كوران ، روناك فرج اغا ، هيرو حسن ، بجائزة وسام الابداع الخالد .

كما شهد المؤتمر التأسيسي عدة فقرات فنية بحضور وزراء ونواب البرلمان العراقي وشخصيات اقصادية وعرض تجارب اقتصادية وحفل توقيع كتاب .