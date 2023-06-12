المطاردة‭ ‬القصصية الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الخمسين-علي السوداني

الميزانية‭ ‬تحت‭ ‬يمين‭ ‬الحرامية‭ . ‬الحرامية‭ ‬محصنون‭ ‬بالغزاة‭ . ‬

الغزاة‭ ‬لصوص‭ ‬وأوغاد‭ . ‬

أوغاد‭ ‬المزاد‭ ‬نهبوا‭ ‬البلاد‭ . ‬البلاد‭ ‬بفترة‭ ‬مظلمة‭ ‬كاملة‭ . ‬

كاملة‭ ‬خالة‭ ‬كامل‭ . ‬

كامل‭ ‬عنده‭ ‬دكان‭ ‬سمك‭ . ‬سمك‭ ‬النهر‭ ‬أطيب‭ ‬من‭ ‬سمك‭ ‬البحر‭ . ‬

البحر‭ ‬مقبرة‭ ‬الفقراء‭ .‬

الفقراء‭ ‬ينامون‭ ‬على‭ ‬قرقرة‭ . ‬قرقرة‭ ‬البطن‭ ‬زفة‭ ‬عرس‭ . ‬

عرس‭ ‬الزين‭ ‬للطيب‭ ‬صالح‭ .‬

صالح‭ ‬يسوق‭ ‬القطيع‭ . ‬القطيع‭ ‬يعزف‭ ‬المعمعة‭ . ‬المعمعة‭ ‬أخت‭ ‬البلبلة‭ .‬

البلبلة‭ ‬دوخت‭ ‬الناس‭ . ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مخاض‭ ‬عسير‭ . ‬

عسير‭ ‬فيها‭ ‬نخل‭ ‬ورمل‭ ‬وبعير‭ .‬

بعير‭ ‬يبيع‭ ‬الملح‭ . ‬الملح‭ ‬من‭ ‬قياسات‭ ‬الاخلاص‭ . ‬

الاخلاص‭ ‬مطعم‭ ‬بباب‭ ‬المتنبي‭ .‬

المتنبي‭ ‬من‭ ‬فحول‭ ‬الشعراء‭ . ‬الشعراء‭ ‬على‭ ‬طبقات‭ . ‬طبقات‭ ‬الأرض‭ ‬تتثاءب‭ .‬

تتثاءب‭ ‬قطتي‭ ‬بمفتتح‭ ‬الصبح‭ . ‬الصبح‭ ‬فيروز‭ ‬وقيمر‭ ‬وشاي‭ .‬

شاي‭ ‬العصاري‭ ‬في‭ ‬الحوش‭ ‬العتيق‭ . ‬العتيق‭ ‬خمرة‭ ‬فيها‭ ‬منافع‭ .‬

منافع‭ ‬قوم‭ ‬عند‭ ‬قوم‭ ‬مصائب‭ . ‬مصائب‭ ‬البلاد‭ ‬أكلت‭ ‬عمري‭ . ‬

عمري‭ ‬سبّاحة‭ ‬ياس‭ ‬خضر‭ .‬

خضر‭ ‬غرق‭ ‬مع‭ ‬الشموع‭ . ‬الشموع‭ ‬مطعم‭ ‬العاشق‭ . ‬

العاشق‭ ‬وجهه‭ ‬أصفر‭ .‬

أصفر‭ ‬مساء‭ ‬الحالم‭ . ‬الحالم‭ ‬أكل‭ ‬القصيدة‭ . ‬القصيدة‭ ‬كفن‭ ‬الشاعر‭ .‬

الشاعر‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬الجب‭ . ‬الجب‭ ‬أثر‭ ‬بعد‭ ‬عين‭ . ‬

عين‭ ‬الأعمى‭ ‬العكاز‭ .‬

العكاز‭ ‬لا‭ ‬يشبه‭ ‬العصا‭ . ‬العصا‭ ‬أفعى‭ ‬تسعى‭ . ‬

تسعى‭ ‬إليك‭ ‬هموم‭ ‬الأرض‭ ‬يا‭ ‬ولدي‭ . ‬

ولدي‭ ‬فلم‭ ‬قديم‭ .‬