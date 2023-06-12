المطاردة‭ ‬القصصية الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الخمسين-علي السوداني

الميزانية تحت يمين الحرامية . الحرامية محصنون بالغزاة .
الغزاة لصوص وأوغاد .
أوغاد المزاد نهبوا البلاد . البلاد بفترة مظلمة كاملة .
كاملة خالة كامل .
كامل عنده دكان سمك . سمك النهر أطيب من سمك البحر .
البحر مقبرة الفقراء .
الفقراء ينامون على قرقرة . قرقرة البطن زفة عرس .
عرس الزين للطيب صالح .
صالح يسوق القطيع . القطيع يعزف المعمعة . المعمعة أخت البلبلة .
البلبلة دوخت الناس . الناس في مخاض عسير .
عسير فيها نخل ورمل وبعير .
بعير يبيع الملح . الملح من قياسات الاخلاص .
الاخلاص مطعم بباب المتنبي .
المتنبي من فحول الشعراء . الشعراء على طبقات . طبقات الأرض تتثاءب .
تتثاءب قطتي بمفتتح الصبح . الصبح فيروز وقيمر وشاي .
شاي العصاري في الحوش العتيق . العتيق خمرة فيها منافع .
منافع قوم عند قوم مصائب . مصائب البلاد أكلت عمري .
عمري سبّاحة ياس خضر .
خضر غرق مع الشموع . الشموع مطعم العاشق .
العاشق وجهه أصفر .
أصفر مساء الحالم . الحالم أكل القصيدة . القصيدة كفن الشاعر .
الشاعر سقط في الجب . الجب أثر بعد عين .
عين الأعمى العكاز .
العكاز لا يشبه العصا . العصا أفعى تسعى .
تسعى إليك هموم الأرض يا ولدي .
ولدي فلم قديم .