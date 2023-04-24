المطاردة‭ ‬القصصية الثانية‭ ‬والخمسون-علي السوداني

البلاد على مرضٍ شديد . شديد عم شدّاد . شداد والد عنتر . عنتر حبيب عبلة .
عبلة غرقت بشط الحلة . الحلة أنجبت سعدي الحلي . سعدي الحلي مطرب جميل .
جميل بشير موسيقار مذهل من أهل العراق . العراق شيّب رأسي .
رأسي فارغة الليلة . الليلة نائمة على الرصيف . الرصيف مطعم قرب سينما النصر .
النصر مرسوم بين السبابة والوسطى . الوسطى بوابة قائمة بظهر المدينة .
المدينة شارع الرشيد . الرشيد يحصد الغيوم . الغيوم ثياب الدرويش .
الدرويش حنفية اللغة . اللغة ملاذ أمين . أمين كسارة حجر .
حجر اللعبة عنيد . عنيد مثل وردة مشتولة بخاصرة حائط .
حائط الدار قبعة . قبعة الشاعرغيمة . غيمة سقطت بباب الزقاق .
الزقاق يتوامض مثل قنديل منسي . منسي صائغ بسوق الذهب .
الذهب حديد أصفر. أصفركأنه مساء هزيمة . هزيمة تبحث عن كبش سمين .
سمين يثرد بمطعم ابن سمينة . سمينة تبيع اللبن . اللبن فراش الظهيرة .
الظهيرة أغنية الفاختة . الفاختة فززت الموتى . الموتى يرتدون ملابس العيد .
العيد دولاب على ظهر الأسى . الأسى زائر الليل . الليل قميص أبي .
أبي كاظم الغيظ . الغيظ غضبة حليم . حليم عندليب الصبا . الصبا فريد الأطرش .
الأطرش سعيد بسوق النحاس . النحاس مهوى المطارق . المطارق تسير خلف جنازة .
جنازة الدفان مدهشة .