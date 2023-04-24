المطاردة‭ ‬القصصية الثانية‭ ‬والخمسون-علي السوداني

البلاد‭ ‬على‭ ‬مرضٍ‭ ‬شديد‭ . ‬شديد‭ ‬عم‭ ‬شدّاد‭ . ‬شداد‭ ‬والد‭ ‬عنتر‭ . ‬عنتر‭ ‬حبيب‭ ‬عبلة‭ .‬

عبلة‭ ‬غرقت‭ ‬بشط‭ ‬الحلة‭ . ‬الحلة‭ ‬أنجبت‭ ‬سعدي‭ ‬الحلي‭ . ‬سعدي‭ ‬الحلي‭ ‬مطرب‭ ‬جميل‭ .‬

جميل‭ ‬بشير‭ ‬موسيقار‭ ‬مذهل‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬العراق‭ . ‬العراق‭ ‬شيّب‭ ‬رأسي‭ .‬

رأسي‭ ‬فارغة‭ ‬الليلة‭ . ‬الليلة‭ ‬نائمة‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ . ‬الرصيف‭ ‬مطعم‭ ‬قرب‭ ‬سينما‭ ‬النصر‭ .‬

النصر‭ ‬مرسوم‭ ‬بين‭ ‬السبابة‭ ‬والوسطى‭ . ‬الوسطى‭ ‬بوابة‭ ‬قائمة‭ ‬بظهر‭ ‬المدينة‭ .‬

المدينة‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد‭ . ‬الرشيد‭ ‬يحصد‭ ‬الغيوم‭ . ‬الغيوم‭ ‬ثياب‭ ‬الدرويش‭ .‬

الدرويش‭ ‬حنفية‭ ‬اللغة‭ . ‬اللغة‭ ‬ملاذ‭ ‬أمين‭ . ‬أمين‭ ‬كسارة‭ ‬حجر‭ .‬

حجر‭ ‬اللعبة‭ ‬عنيد‭ . ‬عنيد‭ ‬مثل‭ ‬وردة‭ ‬مشتولة‭ ‬بخاصرة‭ ‬حائط‭ .‬

حائط‭ ‬الدار‭ ‬قبعة‭ . ‬قبعة‭ ‬الشاعرغيمة‭ . ‬غيمة‭ ‬سقطت‭ ‬بباب‭ ‬الزقاق‭ .‬

الزقاق‭ ‬يتوامض‭ ‬مثل‭ ‬قنديل‭ ‬منسي‭ . ‬منسي‭ ‬صائغ‭ ‬بسوق‭ ‬الذهب‭ . ‬

الذهب‭ ‬حديد‭ ‬أصفر‭. ‬أصفركأنه‭ ‬مساء‭ ‬هزيمة‭ . ‬هزيمة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬كبش‭ ‬سمين‭ .‬

سمين‭ ‬يثرد‭ ‬بمطعم‭ ‬ابن‭ ‬سمينة‭ . ‬سمينة‭ ‬تبيع‭ ‬اللبن‭ . ‬اللبن‭ ‬فراش‭ ‬الظهيرة‭ . ‬

الظهيرة‭ ‬أغنية‭ ‬الفاختة‭ . ‬الفاختة‭ ‬فززت‭ ‬الموتى‭ . ‬الموتى‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬العيد‭ .‬

العيد‭ ‬دولاب‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الأسى‭ . ‬الأسى‭ ‬زائر‭ ‬الليل‭ . ‬الليل‭ ‬قميص‭ ‬أبي‭ .‬

أبي‭ ‬كاظم‭ ‬الغيظ‭ . ‬الغيظ‭ ‬غضبة‭ ‬حليم‭ . ‬حليم‭ ‬عندليب‭ ‬الصبا‭ . ‬الصبا‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭ .‬

الأطرش‭ ‬سعيد‭ ‬بسوق‭ ‬النحاس‭ . ‬النحاس‭ ‬مهوى‭ ‬المطارق‭ . ‬المطارق‭ ‬تسير‭ ‬خلف‭ ‬جنازة‭ . ‬

جنازة‭ ‬الدفان‭ ‬مدهشة‭ .‬