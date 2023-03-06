المطاردة‭ ‬القصصية التاسعة‭ ‬والأربعون-علي السوداني

ذهب‭ ‬نؤاس‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ . ‬المدرسة‭ ‬ترفرف‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الجبل‭ . ‬

الجبل‭ ‬أبو‭ ‬التل‭ .‬

التل‭ ‬مرعى‭ ‬الغنم‭ . ‬الغنم‭ ‬تخرج‭ ‬السنتها‭ ‬بوجه‭ ‬القصاب‭ . ‬

القصاب‭ ‬يتبول‭ ‬خلف‭ ‬الشجرة‭ .‬

الشجرة‭ ‬تشبه‭ ‬أبي‭ . ‬أبي‭ ‬أورثني‭ ‬سن‭ ‬الفيل‭ . ‬الفيل‭ ‬غاص‭ ‬بحفرة‭ ‬الطين‭ . ‬

الطين‭ ‬مع‭ ‬التبن‭ ‬دار‭ ‬عامرة‭ . ‬عامرة‭ ‬خالة‭ ‬عامر‭ . ‬

عامر‭ ‬بيت‭ ‬الليمون‭ . ‬الليمون‭ ‬روح‭ ‬اللبلبي‭ . ‬

اللبلبي‭ ‬لقمة‭ ‬بدشداشة‭ ‬الطفولة‭ .‬

الطفولة‭ ‬مثل‭ ‬جمار‭ ‬النخيل‭ . ‬النخيل‭ ‬بصري‭ ‬الهوى‭ . ‬

الهوى‭ ‬هوى‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ .‬

عبد‭ ‬الحليم‭ ‬توأم‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ . ‬حمدي‭ ‬غيث‭ ‬أخو‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬غيث‭ .‬

غيث‭ ‬نزل‭ ‬بحقل‭ ‬الحنطة‭ . ‬الحنطة‭ ‬ملهاة‭ ‬العصافير‭ . ‬

العصافير‭ ‬خارج‭ ‬القفص‭ .‬

القفص‭ ‬حبيس‭ ‬السجين‭ . ‬السجين‭ ‬يقصع‭ ‬القمل‭ . ‬القمل‭ ‬يمص‭ ‬دم‭ ‬اللغة‭ .‬

اللغة‭ ‬لعبة‭ ‬الدرويش‭ . ‬الدرويش‭ ‬نائم‭ ‬ببطن‭ ‬الحوت‭ . ‬

الحوت‭ ‬رجل‭ ‬الحوتة‭ .‬

الحوتة‭ ‬سراج‭ ‬الزقاق‭ . ‬الزقاق‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬القمر‭ . ‬القمر‭ ‬تام‭ ‬الليلة‭ .‬

الليلة‭ ‬خاصرة‭ ‬شعبان‭ . ‬شعبان‭ ‬باب‭ ‬رمضان‭ . ‬رمضان‭ ‬يدق‭ ‬الباب‭ .‬

الباب‭ ‬أخطر‭ ‬من‭ ‬الشباك‭ . ‬الشباك‭ ‬مربط‭ ‬حبل‭ ‬الغسيل‭ . ‬

الغسيل‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬المطر‭ .‬

المطر‭ ‬لعبة‭ ‬الفصول‭ . ‬الفصول‭ ‬ورق‭ ‬أصفر‭ . ‬أصفر‭ ‬وجه‭ ‬القصة‭ .‬

القصة‭ ‬سمكة‭ ‬تلوب‭ ‬بشبكة‭ ‬الصياد‭ . ‬

الصياد‭ ‬آخر‭ ‬فندق‭ ‬بساحة‭ ‬الميدان‭ .‬

الميدان‭ ‬فم‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد‭ . ‬

الرشيد‭ ‬جالس‭ ‬بمقهى‭ ‬الزهاوي‭ .‬

الزهاوي‭ ‬خصيم‭ ‬الرصافي‭ . ‬

الرصافي‭ ‬حارس‭ ‬رقبة‭ ‬الجسر‭ .‬

الجسرُ‭ ‬بعيدٌ‭ ‬جداً‭ ‬الآن‭ .‬

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