المطاردة‭ ‬القصصية التاسعة‭ ‬والأربعون-علي السوداني

ذهب نؤاس إلى المدرسة . المدرسة ترفرف على ظهر الجبل .
الجبل أبو التل .
التل مرعى الغنم . الغنم تخرج السنتها بوجه القصاب .
القصاب يتبول خلف الشجرة .
الشجرة تشبه أبي . أبي أورثني سن الفيل . الفيل غاص بحفرة الطين .
الطين مع التبن دار عامرة . عامرة خالة عامر .
عامر بيت الليمون . الليمون روح اللبلبي .
اللبلبي لقمة بدشداشة الطفولة .
الطفولة مثل جمار النخيل . النخيل بصري الهوى .
الهوى هوى عبد الحليم .
عبد الحليم توأم بليغ حمدي . حمدي غيث أخو عبد الله غيث .
غيث نزل بحقل الحنطة . الحنطة ملهاة العصافير .
العصافير خارج القفص .
القفص حبيس السجين . السجين يقصع القمل . القمل يمص دم اللغة .
اللغة لعبة الدرويش . الدرويش نائم ببطن الحوت .
الحوت رجل الحوتة .
الحوتة سراج الزقاق . الزقاق مسقط رأس القمر . القمر تام الليلة .
الليلة خاصرة شعبان . شعبان باب رمضان . رمضان يدق الباب .
الباب أخطر من الشباك . الشباك مربط حبل الغسيل .
الغسيل لا يخشى المطر .
المطر لعبة الفصول . الفصول ورق أصفر . أصفر وجه القصة .
القصة سمكة تلوب بشبكة الصياد .
الصياد آخر فندق بساحة الميدان .
الميدان فم شارع الرشيد .
الرشيد جالس بمقهى الزهاوي .
الزهاوي خصيم الرصافي .
الرصافي حارس رقبة الجسر .
الجسرُ بعيدٌ جداً الآن .