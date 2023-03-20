المطاردة‭ ‬القصصية‭ ‬الخمسون-علي السوداني

المرض هدَّ حيلي والمزاج . المزاج ليس على ما أشتهي . أشتهي الليلة قميص يوسف .
يوسف أخي . أخي يصطاد الكمأ . الكمأ وفير هذه السنة . السنة عنوانها رحيم .
رحيم عمي بنّاء ماهر . ماهر القيسي رشّ عليَّ بديع القصائد .
القصائد بناء موحش . موحش مساء الدرويش . الدرويش راسخ بباب الحيرة .
الحيرة جلجلة . جلجلة ترقص بسكراب الذاكرة . الذاكرة دولمة وباجة وحسن عجمي .
حسن عجمي نادلها أبو داوود . داوود استعاد الواو . الواو من أهل العلة .
العلة في دبر الحكاية . الحكاية مفتوحة على التأويل .
التأويل لعبة لذيذة . لذيذة أوشام أُمي . أمي بباب المثوى . المثوى تذروه الريح .
الريح تعاند السفن . السفن دار الصياد . الصياد يسكر بشاطىء الشواكة .الشواكة تصنع الأزقة الملوية . الملوية بسامراء . سامراء هي سُرَّ من رأى .
رأى كل شيء البارحة . البارحة أحسن من اليوم . اليوم هو الثلاثاء . الثلاثاء بعدها الأربعاء .
الأربعاء ستحملني صوب المقهى . المقهى قهوة بطعم الأيام . الأيام سود وبيض .
بيض الصنائع حمر المواضع . المواضع شقوق بوجه المعركة . المعركة مغطاة بالشهداء .
الشهداء أحراز بجيبي . جيبي مثقوب مثل عين جمجمة . جمجمة الرئيس مستطيلة .
مستطيلة قائمة فوق لغلغ . لغلغ غبي على دكة السيرك . السيرك يضحك والفيل يبكي .
يبكي والجمهور يصفق . يصفق الأوغاد عند عتبة السلطان . السلطان قاسم .
قاسم أبو عبد الكريم . عبد الكريم رجل شريف . شريف وحداد حانة بأخير شارع النهر .
النهر يستضيف السمك . السمك يلبط بحوض البائع . البائع ينادي والقطط تتلمظ .
تتلمظ ليلتك أيها الدرويش كأنها نبوءة مؤجلة .