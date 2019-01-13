المصريات أكثر نساء العالم ضرب لأزواجهن

القاهرة – الزمان

اعلن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا للأزواج بنسبة 28 بالمئة وهي ما وصفته تقارير مختصة (بالنسبة الكبيرة وظاهرة جديدة على المجتمع المصري).

وأكدت محاكم الأسرة المصرية (أن نسبة النساء اللواتي يضربن أزواجهن ويقفن أمام محاكم الأسرة طلبا للطلاق والخلع، وصلت إلى 66 بالمئة من إجمالي الدعاوى كما سجلت 1500 دعوى قضائية أمام المحاكم من أزواج يتهموا أزواجهم بضربهم).

وتلي مصر في ضرب الأزواج أمريكا بـ 23 بالمئة ويليها بريطانيا بنسبة 17 بالمئة ثم الهند بنسبة 11 بالمئة.