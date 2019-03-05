السحب السنوي الثاني لمنتج شهادة إيداع تستاهل

المصرف العراقي للتجارة يمنح مواطناً 250 مليون دينار

بغداد – الزمان

جرى يوم الاثنين الماضي السحب السنوي الثاني لمنتج شهادة ايداع تستاهل للموسم الثاني المقدمة من المصرف العراقي للتجارة بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص واعضاء من البرلمان والسفارات والبعثات الدبلوماسية وعدد اخر من الشخصيات و مشتـركي منتج تستاهل وبعض الفائزين بالسحبات السابقة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس انه (جرى السحب بيد الفنان القدير السيد احسان دعدوش، وقد فاز بــ 250 مليون دينار زيد سعدي عباس.

وقال الهيمص (نحن سعداء بإقامة السحب السنوي الثاني لمنتج شهادة ايداع تستاهل للموسم الثاني و من هنا نعلن بأن منتج تستاهل مستمر للسنة الثالثة على التوالي وانه حقق رواجاً وانتشـــــــاراً كبيراً).

واضاف (أن السنة الثالثة لمنتج تستاهل ستكون مختلفة من حيث الجوائز وكالاتي السحب الشهري بقـــــــيمة 10 ملايين ديـــــــــــــنار و 8 فائزين بقيمة مليون دينار لكل منهم. السحب الفصلي بقيمة 20 مليون دينار و8 فائزين بقيمة مليون ونصف لكل منها وتقام في شهري حزيران وكانون الاول. السحبة نصف السنوية بقيمة 30 مليون دينار و15 فائزا بقيمة مليونين ونصف لكل منهم وتقام في شهر ايلول).

واضاف (اما الجائزة السنوية الكبرى تبلغ قميتها 150 مليون دينار و 4 فائزين بســــــيارة نوع النترا لكل منها).

يذكر أن منتج ( تستاهل) اطلق للمرة الاولى في العراق من قبل المصرف في شهر اذار 2017 بعد استحصال موافقة البنك المركزي ، ويقوم المشترك على ايداع مبلغ خمسمائة الف دينار في احد فروع المصرف ، للحصول على شهادة ايداع تمكنه للدخول في السحبات الشهرية ونصف السنوية والسنوية بحسب تعليمات المصرف .