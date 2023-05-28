المصرف العراقي للتجارة يعقد إجتماع تنسيق مع الإرتباط الألماني للصناعة

بغداد – خلود محمد

اقام المصرف العراقي للتجارة الأجتماع التنسيقي الاول مع مكتب الارتباط الالماني للصناعة والتجارة في بغداد بحضور رئيس المصرف بلال صباح الحمداني ومستشار رئيس الوزراء محمد الدراجي وممثلين عن كومرس بنك الالماني اضافة الى رجال اعمال عراقيين.

عقد إجتماع

وقال المتحدث الرسمي للمصرف ومدير العلاقات العامة والاعلام احمد سعد الخزرجي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عقد هذا الاجتماع يأتي بتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني بهدف وضع خطة عملية لدعم وتنمية المشاريع الصناعية والخدمية المختلفة بكافة صنوفها، مؤكداً ان الحكومة العراقية تعمل بخطوات حثيثة وثابتة تجاه دعم وتنمية القطاع الصناعي والاقتصادي والخدمي بشكل رئيسي لما تمثله هذه القطاعات من حجر اساس للنهوض بالاقتصـاد العراقي). وقد تم الاستماع والمداولة اثناء الاجتماع الى عدد من المشاكل العملية التي يواجهها رجال الاعمال العراقيين في انشاء المشاريع الصناعية والخدمية المتخصصة في العراق، مؤكدين على طلبهم بتقديم الحكومة العراقية تسهيلات مصرفية وعملية دعما لهم، فيما اكدت الشركات الالمانية على جديتهم العملية للدخول الى سوق العمل العراقي بمشاريعه الصناعية والخدمية والاقتصاية والعمل بشراكات استراتيجية مع الشركات العراقية.

واضاف البيان ان (مستشار رئيس الوزراء و رئيس المصرف اكد على تقديمهم كافة التسهيلات العملية المتاحة لدعم الشركات العراقية الهادفة لانشاء خطوط عمل صناعية وانتاجية وخدمية للنهوض بصناعة وطننا العزيز).