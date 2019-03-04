المصرف العراقي للتجارة يحصد جائزتين من منظمة عالمية

بغداد – قصي منذر

حصل المصرف العراقي للتجارة على جائزتي أفضل بنك محلي في العراق 2018 و أفضل بنك استثماري في العراق عام 2018 خلال حفل توزيع جوائز مجلة فاينانس العالمية للبنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجائزتين جاءتا خلال حفل عقد يوم أمس في فندق شانغريلا دبي، وذلك تقديراً لعمله المتواصل لتوسيع وتطوير الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات في العراق، ولمساهمته الكبيرة والمستمرة في نمو الاقتصاد العراقي، وأدائه المالي القوي خلال العام 2018). وشهد الاحتفال التي تستضيفه مجلة إيميا فاينانس العالمية والتي تعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والتحليلات الخاصة بالقطاعين المالي والمصرفي، حضور نخبة من الشخصيات والمؤسسات المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط لتسليط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية. وتمنح جوائز التميز من قبل مجلة إيميا فاينانس بعد الفحص الدقيق للعديد من المعايير المالية والاقتصادية التي تعد من الأمور الهامة في تقييم مستويات الأداء والإنتاجية للمؤسسات المالية.

جائزة أفضل

واضاف البيان ان (حصول المصرف العراقي للتجارة على جائزة أفضل بنك محلي في العراق لعام 2018 يأتي احتفاءً بإنجازاته على المدى الطويل واستراتيجيته القائمة على تحديث وتطوير قطاع الخدمات المصرفية في العراق. بالإضافة إلى استثمار المصرف بكثافة في البنية التحتية الأساسية للمصرف والأنظمة التي يتبعها ضمن شبكته الوطنية الواسعة لتوفير أحدث المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء). وأسهمت عدة عوامل في حصول للتجارة على هذه الجوائز المرموقة منها استراتيجية المصرف في توسيع سلسلة فروعها وأجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى تحسين قدراته المصرفية من خلال تمديد ساعات العمل وإدخال تسهيلات خاصة للعملاء ومراكز خاصة للإيداعات المالية الليلية. وقد مكّنت هذه المبادرات، إلى جانب خدمات خطط الادخار والودائع الخاصة المبتكرة، المصرف من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتطوير فرص أعمال جديدة في جميع أنحاء العراق. وتم تقديم جائزة (أفضل بنك استثماري في العراق 2018) للمصرف باعتباره من المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي والاستثمار في العراق بحصة سوقية تبلغ 80 بالمئة من مجموع أعمال التمويل التجاري).

ركيزة إقتصادية

وعزز المصرف دوره كركيزة للاقتصاد الوطني باستمرار العمل على زيادة حصة الحكومة العراقية من الأسهم وتوفير السيولة اللازمة من خلال توسيع أعمالها محلياً ودولياً. وشكل تشجيع الاستثمار الأجنبي وتأمينه أحد الأهداف الرئيسية للمصرف العراقي للتجارة، من خلال تواجد المصرف في جميع المحافل المالية الدولية وتقديم خدماته كخيار موثوق للمستثمرين. ونجح المصرف العام الماضي بتوقيع اتفاقية بملايين الدولارات مع شركة جنرال الكتريك وبنك ستاندرد تشارترد لتمويل خطة الحكومة العراقية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى المنازل والأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد.

وفي معرض تعليقه، قال ، رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص الذي تسلم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز (نحن فخورون بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين لا سيما أنه تم منحهما من جهة عالمية تعد أحد أهم المصادر الموثوقة للأخبار والمعلومات في المنطقة والعالم فيما يتعلق بالقطاعين المصرفي والمالي).

وأضاف الهيمص (ان يعد حصولنا على هذه الجوائز بعد بمثابة اعتراف آخر بإنجازاتنا الكبيرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به موظفونا والعاملون في خدمة العملاء لتقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية بشكل يومي، وتساهم في تعزيز مكانتنا كمصرف رائد في المنطقة تجعله خياراً ممتازاً للشركات والمؤسسات التي تتطلع للاستثمار بطريقة ذكية في بناء مستقبل العراق).