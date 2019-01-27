المصالحة ام المصالح ؟ – كامل كريم الدليمي

ناقة سيدنا صالح (ع) عقرها واحد ، ورضيَّ البَقّية ، فنسب الله الجريمة لهم وأهلكهم جميعاً .. فأياك ان توافق اهل الباطل على باطلهم حتى وان لم تستطع قول الحق فلاتقل الباطل او تصفق له .

أما عهدنا لكم .. نقول الحق بأذن الله ولن نصفق للباطل ضمن اطار النقد البَنّاء .

فماحدث ويحدث بأسم مشروع المصالحة الوطنية الذي صُرفت لهُ اطنان من الورق سُطر عليها أجمل الشعارات وأحلام السلم والمحبة والوئام ووعودا” وردية في بناء مجتمع متماسك لايدع فرصة للشيطان ان ينفذ اليها.

لكن في حقيقة الأمر ؛ لم تتعد تلك السطور المكتوبة حول مشروع المصالحة من قبل كل المؤسسات (حكومية او منظمات اممية) الورق ، ظلت تُغازل نفسها وتسبح في فلك ومخيلة كاتبيها ؟

اما واقعا” ؛ لا يوجد مشروع مصالحة وطنية حقيقي منذ بدء العملية السياسية في العراق يتبنى بناء الدولة، وفق مبادئ حرية الرأي وعدم الاستقواء وتَغليب لغة الحوار، كأساس في تقويم وتحصين الجبهة الداخلية ، وحل الخلافات وفق قاعدة وطن واحد قوي وشعب متماسك و مصلحة عليا .

علينا الاعتراف ؛ ان العملية السياسية بنيت على اسس خاطئة نتيجة لقلة التجربة وضعف الخبرة الادارية وهيمنة قرار المحتل حينها، وهو ما اوصلنا الى حالة من النزاع الطائفي والسجالات والخلافات القومية وابتكار مفاهيم “الغالب /المغلوب ” ، (الضعيف /القوي) أو (الاغلبية /الأقلية) .

ورغم كل تلك المقدمات يتبجح البعض بانهم قطعوا مشواراً كبيراً في مشروع المصالحة الوطنية ، وعندما تسألهم كيف قطعتم مشواركم في المصالحة والمجتمع مازال مفككاً ومنقسم على نفسه ؟ يتفاخر البعض بأن اقصى أنجازاته هو الجلوس مع «فلان »الذي كان معارضاً و (فلان) الذي كان ينتقد العملية السياسية ووو.. الخ ؟ وهم يعلمون جيداً ان من يتنازل عن مبادئه وقيمه لن يكون عنتر زمانه بل سيتحول الى عبلة المستضعفة التي تقع تحــــــت المطرقة والسندان ولا حول لها ولا قوة !!!

هذا شأن من كان جزءاً من مشروع المصالحة تحت شعار (سأنقذ حقوق اهلي) ، وحقيقة الامر سيحقق مصالحه ومصالح شركائه على حساب دماء وكرامات اهله ! لقد اصبح من الواجب علينا عند التحدث عن مشروع المصالحة ؛ ان نتحدث عن مجتمع وليس عن اشخاص منتفعين يتاجرون بدماء وكرامات وحياة المجتمع .

والسؤال ؛ هل مشروع المصالحة أصبح يوظف لتحقيق المصالح ؟ طبعاً نعم وهو ما أثبتته التجارب العملية ، فهل نحن مؤمنون أم لا؟! لا أدرى ولا أود أن أدري الآن فليس تلك هي المشكلة .

أحياناً تكون العواطف أمراً جميلاً ولكن في عالم الحكم والسياسة لا مكان للعواطف وحسن النوايا، المصلحة هي اللغز والعنوان والتوجه والخيار في أي أمر يخص عالم السياسة ولا شيء سوى المصلحة هي التي تحكم المصالحة وليس العكس .

أما احاديث الوطن والهم الوطني والمشروع الوطني والنضال من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والصراع من اجل المصلحة العامة وترسيخ الهوية الوطنية وما إلى ذلك من مصطلحات ليس لها تعريف حتى الآن في قاموس من يتصالحون ويتقاسمون المصالح في وطننا، لا أتهمهم بالتأمر او تقاسم الغنائم الحكومية “المناصب ” او ببيع الوطن وما إلى ذلك، لا سامح الله أتحدث بشيء من الواقعية قد تكون مؤلمة لمن لا يريد التصديق، فكل تلك الأمور المتعلقة بالوطن والنضال من أجل الحرية وتحقيق الأهداف الوطنية ليست ملغية من قاموس اصحاب المشاريع المحلية او التصالحية إنما هي مؤجلة وتستخدم في أوقات ومناسبات معينة يكون الهدف من ورائها المصلحة ، وقد تكون تلك المصلحة، مصلحة وطنية أيضاً) الله اعلم .

لذا فإن المصلحة هي العنوان الرئيس الذي يحكم تحركات كل الاطراف في هذه المرحلة، ولذلك يجب علينا أن نسأل أنفسنا بكل موضوعية وواقعية عن مصلحة كل الاطراف في تحقيق تلك المصالحة قبل ان نتابع الى اين وصل مشروع

المصالحة؟

فهنيئاً للبلد الذي ينجب أبناءاً اوفياء يعملون بأخلاص من اجل الحفاظ على نسيجه الاجتماعي وتماسك وحدته الوطنية عملاً و أداءً و مشاعر و ليس عنتريات وتسقيط وتصريحات بين المتصالحون لأجل مصالحهم ؟