المصارف الحكومية في العراق تشرع ببيع الدولار للمواطنين

المصارف الحكومية تشرع ببيع الدولار للمواطنين

بغداد – فائز جواد

باشرت مصارف الرافدين والرشيد والصناعي، ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1465 دينارا. وذكر بيان لمصرف الرافدين تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة ببيع الدولار فقد باشر المصرف ببيع العملة الاجنبية الدولار لاغراض السفر بما لا يزيد عن 10 الاف دولار امريكي لكل زبون تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين بسعر 1464 دينار عراقي لكل دولار). ودعا (المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار إلى مراجعة فرع شارع فلسطين في جانب الرصافة وفرع الحي العربي بجانب الكرخ خلال يومي السبت وغداً الأحد حيث سيكون دوام رسمي). كما شرع مصرف الرشيد بإجراءات بيع الدولار لأغراض السفر وبسعر 1465 ديناراً لكل دولار. وقال بيان ان (البيع لا يزيد عن 10 آلاف دولار لكل مسافر وعبر الفروع الرئيس، اليرموك، راغبة خاتون). كما باشر المصرف الصناعي بذلك.