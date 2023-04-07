الصحة تصادق على تعيين الدفعة الأولى من حملة الشهادات

المصادقة على تثبيت محاضري 3 محافظات

بغداد- إبتهال العربي

صادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على تثبيت محاضري ثلاث محافظات. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أن (الجبوري صادق الخميس على تثبيت محاضري ميسان وذي قار وواسط على الملاك الدائم واعتبار تأريخ مباشرتهم في الأول من كانون الثاني الماضي).

وأضاف، أن (عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ميسان بلغ 5960 أما محاضري ذي قار فبلغ عددهم 27510 مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية واسط 21157 متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم). كما صادق الجبوري على أمر تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا على الملاك الدائم للوزارة، وتثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة. وذكر بيان ثان، ان (الجبوري صادق على أمر تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا على الملاك الدائم للوزارة والوارد من قبل مجلس الخدمة العامة الإتحادي). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، الذين قرر مجلس الوزراء تعيينهم في جلسة سابقة له، والبالغ عددهم 74728 ألفاً. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أسماء الدفعة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل الذين تمت المصادقة على تعيينهم من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي. وجاء في بيان امس (وزارة الصحة تعلن أسماء الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لعام 2017 والذين تمت المصادقة على تعيينهم من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة كلا حسب اختصاصه). على صعيد آخر قام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالتعاون مع شركائه (في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والاتصالات والنفط والثقافة وديواني الوقف الشيعي والسني بإعادة فتح النظام الخاص بمنح الكودات وتحديث البيانات الخاص بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا. بدءاً من 6 نيسان الجاري ولمدة أربعة اسابيع. وقال بيان ان (ذلك من اجل تحديث بيانات للمشمولين الذين يمتلكون كودات مسبقا لكن لم يقوموا بتحديث بياناتهم. حيث سوف يتمكن المشمولين من الدخول الى النظام باستخدام الكودات المتوفرة لديهم من اجل تحديث بياناتهم وبعدها تقوم وزارة التعليم بالمصادقة على صحة البيانات. في حالة ضياع المعلومات الكودات يمكنهم مراجعة الجهة التي زودتهم بالمعلومات الجامعات أو دائرة البعثات أو المعاهد من اجل الحصول على معلومات الكود. و منح الكودات للمشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2017 ممن لم يحصلوا سابقا على كودات من الخريجين الجدد او الحاصلين على شهادتهم العليا بعد شهر أيلول 2022).

تجدر الإشارة أيضا الى أن هذه الخطوة ضرورية من اجل إرسال البيانات لغرض إجراء التقاطع الوظيفي من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. واضاف البيان ان (المجلس سيقوم بإجراء تقاطع مع من تم تعينهم من قبله حاليا ما يعني انه سوف يكون دخولهم للنظام محدود بالاطلاع على معلوماتهم فقط من دون امكانية التعديل).