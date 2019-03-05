المصادقة‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬الأردن‭ ‬بالنفط‭ ‬العراقي‭ ‬ومباشرة‭ ‬الخط‭ ‬التجاري

بغداد – الزمان
صوت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على نظامه الداخلي، و تبنى مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، ، ان « المجلس صوت المجلس على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير وشهدت الجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء». واشار البيان الى انه «تم التصويت على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية فضلا عن مناقشته واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها، واستضاف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات». واستقبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، في بغداد، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الاردنية الهاشمية، طارق الحموري، والوفد المرافق له، حيث أشار حسين خلال اللقاء بأن الاتفاقية العراقية والاردنية ستسهم بازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخصوصا في المنطقة الغربية من العراق. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، بأنه «جرى خلال اللقاء الذي حضره السيد منتصر الزعبي سفير الاردن في بغداد استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقية العراقية الاردنية». وأضاف البيان، أن «الحموري أستعرض خلال اللقاء خطوات تنفيذ الاتفاقية»، مشيراً الى «ان الامور تسير بشكل يسير ومنتظم مضيفا الى ان الجانب الاردني بانتظار قوائم باسماء السواق العراقيين لغرض منحهم سمات الدخول في الحدود». من جانبه، اشار فواد حسين، بحسب البيان، الى «اهمية الاتفاقية العراقية والاردنية وانها ستسهم بازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنشيط السوق خصوصا في المنطقة الغربية من العراق مما سيؤثر ايجابا على الوضع الامني والاقتصادي وسيخلق فرص عمل كثيرة في تلك المناطق».
وأكد البيان، بأن الحموري قد اشار خلال اللقاء الى «استعداد الاردن الكامل لتدريب الكوادر العراقية ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تستعمل في وزارات الاردن والاستفادة منها لتطوير عمل مؤسسات الدولة المختلفة».