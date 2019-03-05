المصادقة‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬الأردن‭ ‬بالنفط‭ ‬العراقي‭ ‬ومباشرة‭ ‬الخط‭ ‬التجاري

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

صوت‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬نظامه‭ ‬الداخلي،‭ ‬و‭ ‬تبنى‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تجهيز‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬وحكومة‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬«‭ ‬المجلس‭ ‬صوت‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬استثناءات‭ ‬وصلاحيات‭ ‬توقيع‭ ‬عقود‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬لميناء‭ ‬الفاو‭ ‬الكبير‭ ‬وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء»‭. ‬واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬«تم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تجهيز‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬وحكومة‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مناقشته‭ ‬واقع‭ ‬المرأة‭ ‬العراقية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬ودعمها،‭ ‬واستضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬العليا‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬واستمع‭ ‬للملاحظات‭ ‬والاقتراحات»‭. ‬واستقبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬طارق‭ ‬الحموري،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬حسين‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العراقية‭ ‬والاردنية‭ ‬ستسهم‭ ‬بازدياد‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمكتبه‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بأنه‭ ‬«جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬السيد‭ ‬منتصر‭ ‬الزعبي‭ ‬سفير‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العراقية‭ ‬الاردنية»‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬«الحموري‭ ‬أستعرض‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬خطوات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية»،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬«ان‭ ‬الامور‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬يسير‭ ‬ومنتظم‭ ‬مضيفا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الاردني‭ ‬بانتظار‭ ‬قوائم‭ ‬باسماء‭ ‬السواق‭ ‬العراقيين‭ ‬لغرض‭ ‬منحهم‭ ‬سمات‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الحدود»‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬اشار‭ ‬فواد‭ ‬حسين،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬الى‭ ‬«اهمية‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العراقية‭ ‬والاردنية‭ ‬وانها‭ ‬ستسهم‭ ‬بازدياد‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتنشيط‭ ‬السوق‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬مما‭ ‬سيؤثر‭ ‬ايجابا‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الامني‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وسيخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق»‭.‬

وأكد‭ ‬البيان،‭ ‬بأن‭ ‬الحموري‭ ‬قد‭ ‬اشار‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الى‭ ‬«استعداد‭ ‬الاردن‭ ‬الكامل‭ ‬لتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬العراقية‭ ‬ونقل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تستعمل‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬الاردن‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬لتطوير‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬المختلفة»‭.‬