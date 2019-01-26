المصادرات الإعلامية والسياسية – فاضل ميراني

معلوم ان للاعلام سياسته، مثلما للسياسة اعلامها، وحين تدخل السياسات في نزاع يجتهد الاعلام للسبق في التأثير على الجمهور، فيعمل على المفاهيم التي تحفظها العقول ليقدم مصاديق تتمكن من جلب مؤيدين له و للسياسة التي تحركه، او تحييد الجمهور حتى لا يكون مع فريق دون فريق. ولشرح مبسط لهذه السطور، فأن الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) تمثل صراعا فكريا و عسكريا بين نظامين، لكل منهما اعلامه و سياسته، و المفهوم فيها ان العدو يمثل مصالحه التي لا تستقيم الا بزوال الخصم، والصورة التي قدمت بشكل متبادل هو التأثير بالجمهور عبر كل الوسائل التي تعتبر اعلامية مهما تنوعت و اختلفت، طالما انها تؤدي غرض تثبيت مصداق في العقول يقضي بأن الخصم معتد، قاس، لا يتورع عن جرم. نجح كلا الفريقين في خلق مؤيدين له وفي تحييد اخرين، وقليل هم اولئك الذين فهموا حقيقة الصراع والاليات التي نجح بها الخصمان واين وقعا في الخطأ.

تقوية علاقات

سقت هذه المقدمة، لان عهد الصراع السابق قريب نسبيا من الجيل الحالي و لابد انه ان لم يكن حاضرا يومها فقد سمع به.

ثمة فريق يستسلم للصورة التي تبنى عنه من الخصم او من اعلام لا يتبع له، وقد يحاول جاهدا تمزيق الملتصق به من صورة تصادره فلا ينجح، ومثاله ايضا، ان النظام العراقي السابق الذي بدأ يخسر الاعلام الغربي بعد ثلاث سنوات من الحرب، عمد الى تعويض ذلك بتقوية علاقاته و زيادة عطاءه للاعلام العربي في الخارج، لمحي صورة قدمها الاعلام الغربي عن حقيقة الصراع وتفاصيله اليومية على الحدود التي لم تكن اكثر من محرقة للاجساد و الاموال لن تثمر الا مزيدا من العداء وان حطت الحرب اوزارها. منذ خمسة عشر عاما، و المصادرة الاعلامية التي تغلف العلاقة بين كردستان و بغداد، مصادرة مرفوضة عندنا، اذ هي تقطع مقدما بان كرد العراق نالوا مالم ينله اخوتهم في باقي اجزاء كردستان، دون ان يسأل محركو السياستين الحزبية والاعلامية، انفسهم، كيف سارت الامور حتى تم الحاق كردستان بتلك الاجزاء؟.

لقد صادرتنا السياسة الموجهة من خصماء الماضي، بكوننا( عصاة و مخربون) و اذكر انني وفي لقاء تلفزيوني مع احدى المحطات العربية في تسعينات القرن الماضي قلت: نعم نحن عصاة على الظلم مخربون لخطط الصهر القومي.

مخلوقات خيالية

لقد مارست اجهزة الامن سابقا دورا في رسم مقاتلينا من البيشمركة بشكل اقرب ما يكون الى المخلوقات الخيالية المتمردة التي ترد في القصص الشعبي، بهدف ترسيخ العداوة بين العسكري العراقي و البيشمركة الكردي وايضا تحييد من لا تاخذه الدعاية بتأثيرها الكامل فيكف عن اي عون مستقبلي بين ابناء الشعبين.

ومثلها عملت السياسة الاعلامية الداخلية الموجهة، فأظهرت صورا وافلاما محتوياتها السلم و الجمال والحياة شرطا لسيادة نظام الحكم وقتها، بعكس الخراب و الدمار و البشاعة ان حكم (العصاة)!. لقد اجتهد اعلامنا الحزبي واصدقاء شعبنا من اعلاميين في الرد على تلك المصادرات و عملوا برغم شح الامكانات وكثرتها عند الخصم الذي يسيطر على مرافق كثيرة و رسمية في مواجهتنا، فكانت صورتنا الاعلامية قبالة صورتهم، و سياستنا قبالة سياستهم، وشاء الله ان يمن على الناس بزوال تلك الحقبة، التي سقط فيها ضحايا بالالوف من الناس الذين اريد قهرهم لغايات مشروع يرفع شعارات القومية، ولا ينتبه – او هكذا ظهر الى حجم الارث السيء الذي سيتركه بين ابناء الوطن.

اسابيع و تحل ذكرى حرية العراق التي كانت في 2003 وبعض من المصادرات الاعلامية و السياسية لاتزال كما هي، فالمواطنة التي يجب ان يشعر بها كل عراقي ايا كان منحدره، هي شهادة لا يجوز جرحها وفق مفهوم مغلوط عن حصر المواطنة بعرق دون عرق و دين دون دين او مذهب دون مذهب.

ليس الخلاف بين كردستان و بغداد، خلاف نفط و مرتبات موظفين وبيشمركة، ولا يصح ان تختصر الصورة كردستان بذلك مثلما لا يصح ان تقبل بغداد بها، وهذا هو التجسيد الذي يجمع مصادرتين موروثتين من الماضي، فالمواطن الكردي في جبله وسهله مثل المواطن العربي الشيعي في واديه واهواره والسني في صحرائه وعند نواعير مياه، والتركماني ومثل المسيحي و الصابئي والايزيدي بل حتى اليهودي الذي تم تسفيره، لا يجري المن عليه بحفنات من الطحين والشاي و الرز!.

ترى لان قبل الضعفاء المقهورون من العراقيين بذلك و سعدت السلطة بنجاحها، اترى ان المجتمع الدولي وقبله كتب السماء و سير الانبياء و الصالحين، اتراها ترضى ان عبدا من عباد الله، و اخا في الانسانية، ليس اكثر من فم يلوك خبزا بمذلة؟ان السياسيين و الاعلاميين، لمدعوون الى قراءة التاريخ، و تفسيره بفطنة تميز بين المزيف و الاصيل، حتى لا يرددوا اقوالا و تصرفات موروثة لم تقدم للعراقيين حصرا خيرا يذكر منذ العام 1961 و لا زال جيل حضر تلك الايام يناضل و يجاهد لأزالتها و اكمال الطريق، قبالة كثر، يعتاشون على تكرار المصادرة و تطويرها.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.