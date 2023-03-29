المشي‭ ‬8000‭ ‬خطوة‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعيا‭ ‬يقلل‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬المبكر

اقبال‭ ‬كثيف‭ ‬على‭ ‬مستشعرات‭ ‬لقياس‭ ‬الغلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بغرض‭ ‬التنحيف

واشنطن‭ -‬باريس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يساهم‭ ‬المشي‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬خطوة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬نحو‭ ‬6‭,‬4‭ ‬كيلومترات‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬المبكر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬اساساً‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬المنتظم‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة،‭ ‬لكنّ‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬جاما‭ ‬نتوورك‭ ‬أوبن‭” ‬تتناول‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬للمشي‭ ‬القوي‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭.‬

وعمل‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعتي‭ ‬كيوتو‭ ‬وكاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬3101‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الأميركيين‭. ‬وتبيّن‭ ‬للباحثين‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يمشون‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬خطوة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للوفاة‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يمشون‭ ‬بهذا‭ ‬القدر‭.‬

أما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يمشون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬فهم‭ ‬عرضة‭ ‬للوفاة‭ ‬بدرجة‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬‮ ‬

وتتجلى‭ ‬منافع‭ ‬المشي‭ ‬لمسافات‭ ‬تبلغ‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬خطوة‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬65‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬‭ ‬ولاحظ‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬بيّنت‭ “‬وجود‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬يمشي‭ ‬فيها‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬خطوة‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬وانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وكل‭ ‬الأسباب‭ ‬الأخرى‭”.‬‮ ‬‭ ‬واستنتجوا‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ “‬في‭ ‬إمكان‭ ‬الأفراد‭ ‬تحقيق‭ ‬منافع‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المشي‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬فحسب‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭”. ‬واستند‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬المشاركون‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2005‭ ‬و2006‭ ‬ثم‭ ‬درسوا‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬لديهم‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬ولم‭ ‬يصل‭ ‬632‭ ‬من‭ ‬المشمولين‭ ‬بالدراسة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬المشي‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬خطوة‭ ‬يوماً‭ ‬واحداً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬532‭ ‬شخصاً‭ ‬يمشون‭ ‬بهذا‭ ‬القدر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وأن‭ ‬1937‭ ‬شخصاً‭ ‬يجتازون‭ ‬هذه‭ ‬المسافة‭ ‬مشياً‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭.‬‮ ‬

ويمشي‭ ‬الأميركيون‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬وأربعة‭ ‬آلاف‭ ‬خطوة‭ ‬يومياً،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيانات‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ “‬مايو‭ ‬كلينيك‭” ‬الذي‭ ‬يشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشي‭ ‬كنشاط‭ ‬بدني‭ ‬منتظم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسمنة‭ ‬والسكري‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والاكتئاب‭. ‬بمن‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬العلاجات‭ ‬والطب‭ ‬،‭ ‬نجد‭ ‬انه‭ ‬تلصق‭ ‬كثيرات‭ ‬من‭ ‬نجمات‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتخصّصات‭ ‬في‭ “‬التجميل‭” ‬و‭”‬الرشاقة‭” ‬على‭ ‬‮ ‬أذرعتهن‭ ‬رقعة‭ ‬دائرية‭ ‬هي‭ ‬مستشعر‭ ‬لنسبة‭ ‬الغلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬يوصف‭ ‬بالأداة‭ “‬الثورية‭” ‬الكفيلة‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬مرضى‭ ‬السكري،‭ ‬باتت‭ ‬تُستخدم‭ ‬أيضاً‭ ‬بكثافة‭ ‬لمراقبة‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنتقده‭ ‬الأوساط‭ ‬الطبية‭.‬

فسواء‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬أو‭ ‬إنستغرام،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬اليوغا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المطبخ،‭ ‬يتزايد‭ ‬عدد‭ ‬نجمات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬اللواتي‭ ‬يروّجن‭ ‬لهذه‭ ‬الأداة‭ ‬التي‭ ‬تمكّن‭ ‬مستخدمها‭ ‬من‭ “‬معرفة‭ ‬نسبة‭ ‬السكّر‭ ‬في‭ ‬دمه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭” ‬وبالتالي‭ “‬معرفة‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬تجنّبها‭”.‬

وتأثرت‭ ‬نجمات‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بجيسي‭ ‬إنشوسبيه‭ ‬المعروفة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬بلقب‭ ‬lucosegoddess‭ ‬أي‭ “‬إلهة‭ ‬الغلوكوز‭” ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬كتابها‭ “‬ثورة‭ ‬الغلوكوز‭” ‬الصادر‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الكتب‭ ‬مبيعاً‭.‬

ويدعو‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬إلى‭ ‬التحكّم‭ ‬بالسكّر‭ ‬للإقلال‭ ‬من‭ ‬تبعاته‭ ‬وتأثيراته‭ … ‬وللتمكّن‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭. ‬وتسهيلاً‭ ‬لفهم‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضل،‭ ‬جهّزت‭ ‬إنشوسبيه‭ ‬المتخصّصة‭ ‬في‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬نفسها‭ ‬بأداة‭ ‬استشعار‭ ‬للغلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬حجم‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬قطعة‭ ‬نقود‭ ‬معدنية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬2‭ ‬يورو،‭ ‬وتسهل‭ ‬قراءة‭ ‬نتائجه‭ ‬بتمرير‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬أمام‭ ‬المستشعر‭. ‬وهو‭ ‬تطوّر‭ “‬ثوريّ‭” ‬للمصابين‭ ‬بالسكّري،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬طبيب‭ ‬القلب‭ ‬جان‭ ‬فرنسوا‭ ‬تيبو‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬الذي‭ ‬ذكّر‭ ‬بأنه‭ ‬وأمثاله‭ ‬ممّن‭ ‬يعانون‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬كانوا‭ ‬مضطرين‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬وخز‭ ‬أنفسهم‭ ‬بإبرة‭ ‬آلة‭ ‬القياس‭ ‬بهدف‭ ‬مراقبة‭ ‬نسبة‭ ‬السكّر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬وهذا‭ “‬مؤلم‭” ‬ومزعج‭.‬

ويتميّز‭ ‬هذا‭ ‬المستشعر‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬القياس‭ ‬الأخرى‭ ‬بكونه‭ ‬يتيح‭ ‬أيضاً‭ ‬توقع‭ ‬أزمات‭ ‬نقص‭ ‬السكّر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬ارتفاعها‭. ‬ولاحظ‭ ‬تيبو‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ “‬غيّر‭ ‬حياة‭ ‬ذوي‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭” ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬قبله‭ “‬مضطرين‭ ‬إلى‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬ليلاً‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬نقص‭ ‬للسكّر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬طفلهم‭”.‬

ولا‭ ‬ضرورة‭ ‬للاستحصال‭ ‬على‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭ ‬لشراء‭ ‬هذاالنوع‭ ‬من‭ ‬المستشعرات،‭ ‬والأكثر‭ ‬مبيعاً‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مثلاً‭ ‬هو‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬تنتجه‭ ‬شركة‭ “‬أبوت‭” ‬للصناعات‭ ‬الدوائية‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬استحوذ‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬بات‭ ‬كثرٌ‭ ‬منهم‭ ‬ينشرون‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬منحنيات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬دمهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقارنتها‭ ‬بالمسافات‭ ‬التي‭ ‬يقطعونها‭ ‬خلال‭ ‬الجري‭ ‬مثلاً‭. ‬وحدا‭ ‬ذلك‭ ‬‮ ‬بشركة‭ “‬أبوت‭” ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬مستشعر‭ ‬مخصّص‭ ‬للرياضيين‭.‬

ورأى‭ ‬الطبيب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬الرياضية‭ ‬نيكولا‭ ‬أوبينو‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المستشعرات‭ “‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لرياضات‭ ‬التحمل‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬عوامل‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬مهمة‭ ‬للأداء‭”.‬‮ ‬

‭- “‬نزعة‭ ‬سخيفة‭” -‬

وقلّلت‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬الأميركية‭ ‬كريستين‭ ‬بيرن‭ ‬أهمية‭ ‬منافع‭ ‬المستشعرات‭ ‬للأشخاص‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري،‭ ‬وذكّرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بأنّ‭ “‬الجسم‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬السكّر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬صحي‭”.‬

وشدّدت‭ ‬الأخصائية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتّباع‭ “‬وجبات‭ ‬متوازنة‭” ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المراقبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لسكّر‭ ‬الدم،‭ ‬الذي‭ ‬يتوقف‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ “‬إجهاد‭ ‬الشخص‭ ‬وأنشطته‭ ‬ونومه‭”.‬

وحذّر‭ ‬الدكتور‭ ‬أوبينو‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬مضرّ،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬المستخدم‭ ‬قد‭ ‬يكتفي‭ ‬بالتركيز‭ ‬عليه‭ ‬ويهمل‭ ‬ما‭ ‬عداه‭ “‬ممّا‭ ‬قد‭ ‬يتسبّب‭ ‬باضطرابات‭ ‬غذائية‭”.‬

ووافقته‭ ‬الرأي‭ ‬أخصائية‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للصحة‭ ‬والبحوث‭ ‬الطبية‭ ‬كارين‭ ‬كليمان‭ ‬التي‭ ‬تخوفت‭ ‬من‭ ‬أن‭ “‬يبالغ‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمونه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬‮ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬النتائج‭ ‬أو‭ ‬يقللوا‭ ‬أهميتها‭”‬،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ “‬تغييرات‭ ‬غير‭ ‬ملائمة‭ ‬في‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭”.‬

وشكّك‭ ‬برونو‭ ‬مالين‭ ‬من‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصيادلة‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ “‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬أو‭ ‬أدوية‭ ‬للتنحيف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وصفات‭ ‬طبية‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ “‬فري‭ ‬ستايل‭” ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬تلبّي‭ ‬الطلب‭ ‬الكثيف‭.‬‮ ‬

وسبق‭ ‬للصيادلة‭ ‬أن‭ ‬شكوا‭ “‬سوء‭ ‬استخدام‭” ‬دواء‭ “‬أوزمبيك‭” ‬المضادّ‭ ‬للسكري،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬أشخاصاً‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬المرض‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬لإنقاص‭ ‬الوزن‭.‬‮ ‬

وعلى‭ “‬تويتر‭”‬،‭ ‬انتقد‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكّري‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بـ‭”‬النزعة‭ ‬السخيفة‭”‬،‭ ‬وكتب‭ ‬أحدهم‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلّب‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وخز‭ ‬أطراف‭ ‬أصابعهم‭ ‬ستّ‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬فهل‭ ‬كانوا‭ ‬ليفعلوا‭ ‬ذلك؟‭ ‬توقّفوا‭ ‬عن‭ ‬اختراع‭ ‬مشاكل‭ ‬لأنفسكم‭ ‬لا‭ ‬تعانونها‭ ‬أصلاًً‭”.‬