المشهد الثقافي بعد داعش – فارس السردار

لارسطو عبارة استوقفتني تقول: تحدث أراك… لا يخفى على احد أن ما حل بالموصل زمن داعش كان مروعا ذكر بما تناقلته كتب التاريخ عن ما جرى أيام هولاكو أو نادر شاه ابان غزوهما للعراق والموصل تحديدا، من ترويع وقتل بالمحان ومحاولة ترويض وكسر للارادة بغية ترسيخ التخلف وتعطيل عجلة التقدم العلمي والفكري ، وايقاف انبثاق النموذج الحضاري الاسلامي، الذي كان قد دب في بدنه الخدر بعد أن أغفل تيار العقل وأرتمى في احضان النقل. ولان انحسار الاشراق لاي امة لا بد أن يمر باغفال التحديث والتجديد والتمسك بالماضي واليات اشتغاله ماديا وفكريا. وبما ان تلك اللحظة الفارقة والمجحفة بدت مفصلية في بحثنا وترصدنا بغية اكتشاف اسباب تراخي قبضة الامة عن مصالحها واهدافها التي تؤشر باتحاه ديمومتها ، مما ادى بها الى الانزلاق في الهاوية لتستقر قرونا في سبات وخدر عميقين. ولأننا الان ندعي كثيرا أننا لن ننصف واننا اهل حضارة ، وان اغلب ملاحم البشرية انبثقت من عندنا، لترسم معالم ارتقاء الانسان، وما كان لنا من فضل في ذلك، بات حتما ارتداد السؤال كل مرة لانه يصطدم بما هو غير قادر على بعث الروح في ذاك الجسد الذي نالت منه المخالب والتيئيس، حتى بتنا لا نؤمن الا بالمؤامرة التي نلقي فوق شماعتها كل اسمالنا او ما تبقى منها. ولاني لا أؤمن بالمؤامرة بل اؤمن بالتدافع. ولكي املك قدرة الدفع الى الاتجاه الذي اريد لا بد من امتلاك طاقة الدفع والتي باتت اليوم لا يمثلها الا الخطابات الحماسية والانشائية الفخمة المنمقة بالبيان والبديع أو التحذير من وبال ما يجري عبر صحوة سماوية تعيد توزيع النقاط على الحروف بعد أن تبعثرت . في حين أن اي تفيير تكمن حدوده في القدرة على التصدي لما هو سلبي، وتحدي ما هو مؤذ، والاستجابة لما هو مشرق، والعمل وفق قوانين الطبيعة والعصر التي على الرغم من قلة تمحيصنا لها، الا انها اتت أكلها عند أكثر شعوب الارض بؤسا، ووضعتهم على عتبات القوة وإبداء الرأي. حتى بات حالنا نتجول بين ركامات مدننا واحلامنا الموؤودة دوما… ولأننا والموصل تعيش لحظة فارقة، وثمة رغبة واضحة يمكن ، تميزها وقراءتها عبر احاديث الناس في مجالسهم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف انواعها، وعبر ما يتشكل من منتديات وتجمعات ونواد ومجالس وملتقيات تسعى بحثا وتنقيبا للامساك بما هو قادر على التجاوز واعادة التاسيس او لملمة ما يمكن ان يكون كلمة سواء. ولان الثقافة كمسار لم يعتنى بها كثيرا في ادبياتنا الفكرية، وكان الركون واضحا الى التواكل والقدر والتسويف والانتظار والدعاء والتمني، مما قادنا الى الوقوف سلبا تجاه اي فعل يحتاج الى جهد وأناة وكفاح.. لذلك شدت هذه الظاهرة الانتباه كونها تحاول وعبر ما يترشح عنها من قناعات ومشارب فكرية أن تقدم حلا او تنطلقمما تراه قد يكون حلا.. اذن نحن امام حراك يعتمل الفعل والبحث والتقصي والتنقيب. الا ان اي من هذه الفعاليات والحراكات لم تتسم بامتلاكها منهج بحث أو هوية فارقة واضحة المعالم معاصرة التوجه تحدوا بها بوصلة علمية حقيقية، بل الكل يحاول بشكل او بأخر صياغة ومضة ، لتلمع هنا او هناك. ليؤسس عليها قراءة غاية بالضبابية وعدم الوضوح ، والتي حميعها لم تحض بالقدرة على الدفع الى الامام ، بعيدا عن المناصحة ، وتحديد الاخطاء وإضاءتها، والتي لم تمتلك زخما للاندفاع باتجاه الضغط والتاثير القادر على التغيير، أو البروز كقوة والتاثير في المجال الواقعي. وبقي المشهد يراوح بخجل في فضاء النصيحة ومحاولة اعادة توحيه وتثبيت يلتفت الى الوراء اكثر مما يتطلع الى الامام، لان للامام زمام لم تفطن اليه السلطة التنفيذية بعد ، والتي في احسن احوالها لا تمثل الا التخبط ، لانها الاكثر تخلفا والاكثر انفصالا عن تطلعات المستقبل والذي لا يعنيهم من الامر شيء قدر دوام الفساد والتردي لانها المساحة الاكثر امانا لبقائهم وهيمنتهم. لذلك بدا المشهد متشظيا بحق، وما بدى الغرض منه حراكا للتغيير عبر الثقافة والمعرفة وترسيخهما في قناعات المجتمع، ليكونفي النهاية فرصة للتوحد والانشداد للخروج من المحنة عبر خلق فرصة للامل والاندفاع للامام، بات يتجه الى المزيد من التعصب والى المزيد من الانعزال والتقوقع حول الذات والقناعات المسبقة. فهل نحن بحاجة الى تعريف للثقافة والمنهج العقلي لكي نتراصف على كلمة سواء ، ام ان هذا المشهد يراد له تاصيل للخلاف والتنابز عبر لغة اكثر تنميقا واكثر ابتعادا عن ما هو كائن الان من تعامل بدائي ، واناة متضخمة تعد نفسها لمزيد من الصراع والمواجهة بدلا من الانسجام وتحديد الاولويات من اجل النهوض؟!