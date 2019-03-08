المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الملايين‭ ‬

برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

حذّرت‭ ‬دراسة‭ ‬ألمانية‭ ‬حديثة،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشروبات‭ ‬المحلاة‭ ‬بالسكر،‭ ‬تفاقم‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬بمستشفى‭ ‬سانت‭ ‬جوزيف‭ ‬في‭ ‬بوخوم‭ ‬بألمانيا،‭ ‬وعرضوا‭ ‬نتائجها،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الأميركية‭ ‬لعلم‭ ‬الأعصاب،‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5-11‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬الجاري‭ ‬بولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬الأميركية‭.‬

ويؤثر‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد،‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬المركزي،‭ ‬ويصيب‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬للجسم‭ ‬بخلل‭ ‬كبير،‭ ‬ويجعله‭ ‬يُهاجم‭ ‬نفسه،‭ ‬ويسبب‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬المخ‭ ‬وأجزاء‭ ‬الجسم‭ ‬المختلفة‭.‬

ويعاني‭ ‬مرضى‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد‭ ‬غالبًا‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬العضلات‭ ‬وخلل‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬وتدهور‭ ‬الوظائف‭ ‬الحركية‭ ‬للجسم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المشي،‭ ‬واضطرابات‭ ‬الرؤية‭.‬

وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد‭ ‬أحيانًا‭ ‬إلى‭ ‬الشلل،‭ ‬وتظهر‭ ‬غالبًا‭ ‬الأعراض‭ ‬الأولية‭ ‬للمرض‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬عامًا،‭ ‬ويُهاجم‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭.‬

ولكشف‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والتصلب‭ ‬المتعدد،‭ ‬راقب‭ ‬الفريق‭ ‬135‭ ‬مصابًا‭ ‬بالمرض،‭ ‬وأكملوا‭ ‬استبيانا‭ ‬حول‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بقياس‭ ‬مستوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬باستخدام‭ ‬مقياس‭ ‬حالة‭ ‬الإعاقة‭ ‬الموسعة،‭ ‬وهي‭ ‬طريقة‭ ‬شائعة‭ ‬لقياس‭ ‬الإعاقة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التصلب‭ ‬العصبي‭ ‬المتعدد،‭ ‬وكان‭ ‬30‭ ‬مشاركًا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬شديدة‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والمشروبات‭ ‬المحلاة‭ ‬بالسكر‭ ‬بكثرة،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد‭.‬

كما‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬استهلكوا‭ ‬أكبر‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والمحلاة‭ ‬بالسكر‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بإعاقة‭ ‬شديدة‭ ‬بمعدل‭ ‬5‭ ‬أضعاف‭ ‬أقرانهم‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتناولوا‭ ‬تلك‭ ‬المشروبات‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إليسا‭ ‬ماير،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭:‬‭ ‬‭”‬مرضى‭ ‬التصلب‭ ‬العصبي‭ ‬المتعدد‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬والأطعمة‭ ‬المحددة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬مرضهم‭”‬‭.‬