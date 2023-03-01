تجّهيز الكهرباء بالإنارة الذكية وتقديم الدعم لنشاطات علمية وكيميائية

المشتركة والصناعة تستعرضان آليات تحسين خطوط الإنتاج الحربي

بغداد – ابتهال العربي

اكد نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، ورئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، اهمية تشجيع الصناعات الحربية المحلية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحمداوي شدّد على مواصلة الهيئة مشروعها الوطني لتشجيع الصناعات الحربية واستقطاب وتطويرالملاكات المختصة بهذا المجال)، مشيراً الى (اهمية التعاون المشترك بين جميع الوزارات والمؤسسات لإنجاح المشروع الوطني، وتقديم التسهيلات والدعم والإسناد وفق الضوابط القانونية، ومتطلبات وحاجة المؤسسات الأمنية في مواجهة التحديات).

خطوط الانتاج

واضاف ان (الجانبين ناقشا تحسين خطوط الإنتاج، ووضع رؤية مستقبلية بشأن الاسلحة والاعتدة، التي يمكن إنتاجها قريباً، لتشجيع الصناعات الوطنية وتقليل النفقات والالتزامات والقيود المفروضة على العقود الخارجية). على صعيد متصل، واصلت الشركـة العامـة لصناعـة الأسمـدة الشماليـة، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، اعمال مسـح موقـع الشركـة وإزالـة المُخلفـات الحربيـة. وذكر بيان امس ان (الشركة لديها تعاوناً مع منظمة هلو ترست في مجال مسح وإزالة المُخلفات الحربية)، لافتاً الى (رفع عبوات قديمة في اطراف الشركة). وبحثت الشركـة العامـة للفحـص والتأهيـل الهندسـي، في الوزارة، مع الصين التعاون المشترك في مجال البناء والكيميايئات. وقال البيان ان (الجانبين بحثا سبل التعاون المشترك في مجالات الفحص والتفتيش الهندسي وتأهيل الشركات، وقدرات الشركة في مجال المُقاومة للحرائق ومدى فعالية المادة، وإمكانية طلاء الخزانات والأنابيب النفطية المعدنية وغير المعدنية والقضبان والمقاطع الحديدية وطلاء السيارات الحوضية المُتخصصة في نقل منتجات النفط والغاز لحمايتها من الحوادث العرضيـة)، واوضح ان (الوفد الصيني اطلع على إمكانيات مختبرات الشركة افي إجراء الفحوصات لمختلف المواد بإستخدام اجهزه حديثة ومتطورة، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات اللحام). من جانبها ناقشت هيـئة البحـث والتطويـر الصناعـي، التابعة الى الصناعة، مع جامعـة الأنبـار زيادة التعـاون العلمـي والبحثـي.

وبحسب البيان فإن (الهيئة اكدت استعدادها ودعمها للنشاطات العلمية التي تخدم الصناعة الوطنية والأفكار التي من شأنها تطوير المسار العلمي وفتح آفاق التعاون المشترك، عن طريق تنفيذ البحوث التطبيقة والدورات التدريبية لطلبة الدراسات الأولية)، ونوه الى ان (الجامعة اطلعت على واقع مختبرات المراكز البحثية منها مركز بحوث الطاقة والبيئة والكيميائية والبتروكيميائية، والمركز العراقي للتآكُل وإبن البيطار والرازي)، داعية الى (التعاون للإستفادة من الأجهزة والإمكانيات العلمية وتطوير المجال البحثي)، واتجهت الشركـة العامـة للصناعـات الكهربائيـة والإلكترونيـة، احدى شركات الوزارة، الى تجهيز كهربـاء الشمـال، التابعة الى وزارة الكهرباء، بالإنـارة الإقتصاديـة الذكيـة.

مواصفات فنية

وقال البيان ان (الجانبين ناقشا توفير الإنارة الإقتصادية الذكية لصالح كهرباء الشمال، حسب المواصفات الفنية الجديدة الخاصة بالانارة والمعتمدة لدى الكهرباء)، ولفت الى (تجهيز الدوائر الحكومية عن طريق المختبر المركزي المختص بفحص الإنارة والمُعتمد من قِبل هيئة الإعتماد الوطني)، مبيناً ان (الصناعة تسعى الى الاسبقية والتميز بإستخدام الإنارة الذكية ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم للإرتقاء بصناعاتها وخدمة متطلبات السوق المحلي ودوائر الدولـة). وواصلت الشركة تجهيز قيادة القوة البرية التابعة إلى وزارة الدفاع بنواظير حرارية. واوضح بيان امس انها (جهزت 90 جهازاً حرارياً، الى جانب توفير منظومة الطاقة الشمسية نوع هايبر كلية التربية الاساسية في الجامعة المستنصرية)، مشيراً الى (تجهيز دائرة صحة بغداد الكرخ، بمعَدَّات إطفاء 25 خرطوم إطفاء حريق، فضلاً عن تجهيز جامعة الفلوجة بمُحولة كهربائية سعـة 630 كي في)، واضاف ان (الشركة تسعى الى تلبية إحتياجات وزارات ودوائر الدولة والقطاع الخاص، بمختلف المنتجات لدعم الصناعة المحلية).