المشتركة تحقّق بمقتل مواطن بعد مروره في سيطرة داخل سامراء

المحافظات – مراسلو (الزمان)

وصلت لجنة امنية ،الى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين ،للتحقيق بمقتل مواطن لدى مروره بسيطرة داخل القضاء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة، وصلت لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وأعضاء من الوكالات والدوائر الأمنية إلى سامراء للتحقيق في حادث مقتل أحد المواطنين بعد مروره من سيطرة من دون توقف ،وبيان الأسباب التي أدت الى مقتله والدوافع الحقيقية للحادث)، وأضاف أن (الأجهزة الأمنية المختصة ستعمل على إحالة كل من يثبت تورطه في هذا الحادث وتقديمه للعدالة). والقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على أربعة متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الوكالة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالاعضاء البشرية متكونة من اربعة اشخاص اثناء نقلهم شخص لبيع أعضاء البشرية من صلاح الدين الى محافظة السليمانية)، واشار الى انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم).

كما القت مديرية مكافحة الاجرام، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة إشارات مرورية في بغداد . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام ،نجحت في القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية شرق بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات)، واضاف ان (مفارز مكتب الاعظمية ،القت القبض على متهم لقيامه بسرقة إشارات مرورية في المنطقة نفسها ، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل). وفككت شرطة محافظة اربيل ، عصابة سرقة بينها نساء. وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في تصريح امس انه (بعد تلقينا شكوى من قبل احد الاشخاص بشأن سرقة 80 ألف دولار من مركبته، تم تشكيل فريق تحقيق بهذا الشأن،وتوصلنا الى تورط امرأتين ورجل بعملية السرقة، وبعد التحقيق تمكنا من القبض على عدد من المطلوبين بالسرقة)، مشيرا الى ان (المقبوض عليهم هم أربع نساء وثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 الى 17 عاما يقمن بإيقاف المركبات على الطريق الرابط بين أربيل والموصل ويستقلنّ شاحنات الحمل، ويسرقن كل ما موجود فيها)، مؤكدا ان (الشرطة ضبطت بحوزة المتهمين 80 ألف دولار وأربعة ملايين دينار ،تمت إعادتها إلى أصحابها ،كما تم ضبط خمسة ملايين دينار بحوزة مطلوب آخر).