المشاورات تتعقد بصدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد مقترح روسيا

جنيف‭ – ‬موسكو‭ – ‬انقرة‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشاورات‮»‬‭ ‬متواصلة‭ ‬بعدما‭ ‬اقترحت‭ ‬روسيا‭ ‬تمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬فقط‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬يومًا‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬عليه‭ ‬الأمور‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬ينس‭ ‬لاركي‭ ‬‮«‬ستفعل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارها‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشاورات‭ … ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬متواصلة‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدّد‭ ‬ما‭ ‬سيحصل‭ ‬عندما‭ ‬تنتهي‭ ‬صلاحية‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بعدما‭ ‬مُدّد‭ ‬120‭ ‬يومًا‭ ‬في‭ ‬الخريف‭.‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬سنرى‭ ‬السبت‭ ‬ما‭ ‬سيحصل‮»‬‭.‬

الاثنين،‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬سيرغي‭ ‬فيرشينين،‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬والأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ ‬ريبيكا‭ ‬غرينسبان‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تُعارض‭ ‬تمديدًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لمبادرة‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تمديدها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬لكن‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬كييف‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬تمديد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مدة‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬‮«‬يتعارض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬اتُفق‭ ‬عليه‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬كوبراكوف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتفاقية‭ ‬حول‭ ‬مبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬تنصّ‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬لمدة‭ ‬120‭ ‬يومًا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬وموقف‭ ‬روسيا‭ ‬القاضي‭ ‬بتمديدها‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬فقط‭ ‬يتعارض‭ ‬إذًا‭ ‬مع‭ ‬الوثيقة‭ ‬الموقعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬تركيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬الرسمي‮»‬‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬بصفتهما‭ ‬‮«‬ضامنَتين‮»‬‭ ‬للاتفاقية‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬أكّدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أخذت‭ ‬علمًا‮»‬‭ ‬بالموقف‭ ‬الروسي‭.‬

موسكو‭ ‬ليست‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬بالتوازي‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬وخاصة‭ ‬الأسمدة‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬لإجبار‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬المالية‭ ‬تأثير‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬الوسطاء‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬الخضوع‭ ‬لإجراءات‭ ‬انتقامية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭. ‬الثلاثاء،‭ ‬أوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬موقف‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ … ‬لم‭ ‬يُطبّق‭ ‬الشق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يخصّنا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ … ‬نقدّر‭ ‬جهود‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬شخصيًا‭. ‬لكن‭ ‬السيد‭ (‬أنطونيو‭) ‬غوتيريش‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬الجدار‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬الغرب‭ ‬كمجموعة‮»‬‭.‬

وتشمل‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لموسكو‭ ‬وفق‭ ‬فيرشينين‭ ‬‮ «‬المدفوعات‭ ‬المصرفية‭ ‬ولوجستيات‭ ‬النقل‭ ‬والضمانات‭ ‬وإنهاء‭ ‬تجميد‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬وتوريد‭ ‬الأمونيا‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬توغلياتي‭-‬أوديسا‮»‬‭.‬

ساهمت‭ ‬اتفاقية‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدّة‭ ‬الأزمة‭ ‬الغذائية‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بوقف‭ ‬شحنات‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬جراء‭ ‬حصار‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرم‭ ‬اتفاق‭ ‬22‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬لإيجاد‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭ ‬لتصديرها‭.‬

في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬الاتفاق‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الحالي‭.‬