المشاركة واجبة – عبد المحسن عباس الوائلي

نحن نعيش وسط مجتمع والمجتمع فيه الغني والفقير الضعيف والسمين المعافى والسقيم الاعمى والبصير العاقل والمجنون فعلينا بذل كل المساعدة ونحن نستطيع ذلك ولكن وياللاسف نبخل عليهم بعضها لايحتاج الا الى الكلام والنصح والارشاد وبعضها بالعمل واخرى بالعطاء المادي وكل هذا نحن نقدر عليه ولكننا وياللاسف فالبعض يقول كما تقول الجاهلية الاولى “لو اراد الله لاعطاهم” ان هذا التنوع هو بركة وخير للجميع فتصور لو خلق الله البشر متساوين في كل شيء فماذا سيحدث..!

اعود لما اريد ان اقوله اننا.. نقرأ في بعض الاحيان عن احداث الطلاق التي تتعرض لها بعض العائلات، ويتضح لنا من التفاصيل التي تنشرها الجرائد ان الزوجين ظلا شهورا بل سنوات لم يتبادلا فيها الحديث حتى ولو بكلمة واحدة.

وقد يتبادر الى الاذهان ان مثل هذا الصمت يعد من الحالات النادرة، ولكن هناك في الواقع عدد كثير من الازواج والزوجات اصبحوا يخافون من فتح باب المناقشة في اي موضوع، وانتهى عهد الاحاديث الحارة التي كانا يتمتعان بها في اوائل علاقتهما العاطفية قبل ان يسيطر عليهما الجمود.

ويمكن القول بأن كثيرا من حالات الزواج ينتابها الفتور، وهكذا تخلو العلاقة بين الزوجين من مشاعر الود والحب الحقيقي، وان هي الا خطوة قصيرة ويتحول ذلك الصمت الى عزلة كئيبة بين طرفين يعيشان معا تحت سقف واحد! ويكمن الخطر في ان معظم الازواج لايدركون انهم يقتربون شيئا فشيئا من هذه المرحلة الخطرة، وتقوم بين الزوجين علاقة جديدة هي اشبه بمجرد العيش جنبا الى جنب وليس الحياة معا في معيشة مشتركة واحدة. ويظن كثير من الازواج انهم يفهمون بعضهما بعضا بدون تبادل الحديث بينهما. ويرجع السبب في

هذا الى انهما ايقنا ان المناقشة اصبحت عديمة الجدوى، وانها لن تؤدي الى اية نتيجة ما دام كل من الطرفين متمسكا بوجهة نظره، مؤمنا انه على حق وان الطرف الاخر على خطأ. ولهذا فهما يريدان ان يجتنبا المناقشة خوفا من نشوب معركة عنيفة بينهما.

وهكذا اصبحا يفضلان ان يلوذا بالصمت. ويؤدي ذلك الى برود العلاقة وخمود العاطفة شيئا فشيئا الى ان تتلاشى وتذهب مع الريح. وقد يزعم البعض انني ابالغ في تصوير اهمية المناقشات والمحادثات بين الزوجين، ويقولون: اليس السكوت من ذهب؟ غير انني اذكر بصراحة انني اقابل كل يوم عددا كثيراً من الناس يظنون انهم يعيشون حياتهم الزوجية في انسجام وتعايش بين الطرفين. ولكنهم في الواقع لايعيشون الا في عزلة قاسية.

فقد كف كل منهما عن الاشتراك مع شريك حياته في التمتع المتبادل بمسرات الحياة. وهكذا بمجرد ان تضعف العروة التي تربطهما فأن حياتهما تصبح باردة رتيبة، ولايكون امامهما الا حل واحد هو الخروج من هذه العلاقة الزوجية الجوفاء بواسطة الطلاق، عملا بالمثل القائل ان وضع نهاية لهذا الكابوس افضل من الاستمرار في كابوس بدون نهاية.

ولهذا فأنني شخصيا من انصار التحدث والمناقشة وتبادل وجهات النظر، حتى ولو كانت المناقشة حامية في بعض الظروف. فمن الخير ان ندخل في جدال عني ونعرض في صراحة تامة كل وجهات النظر، ونصل الى حل وسط في نهاية الامر، يرضي الطرفين ويعيد المياه الى مجاريها، فهذا افضل كثيرا من الاستمرار في علاقة زوجية بالاسم فقط، خالية من الروح. ان المناقشات الصريحة تؤدي الى التفاهم المتبادل والاقتناع بوجهات النظر المختلفة.

ولا جدال في ان الزواج السعيد يحتاج الى شيء من التفاهم الصامت، لان السكوت في بعض الاحيان قد يكون ابلغ تعبيرا من الكلمات. لكن الحوار امر لايستغنى عنه.

ان الزواج ليس علاقة خالية من المشاكل، انه معرض للتغيير المستمر، والتجدد المتواصل لكي تظل العلاقة بين الشريكين نابضة بالحياة.

ولن يتسنى هذا الا بواسطة تبادل وجهات النظر. ان عملية الدخول في علاقة زوجية ليست كعملية الانتقال الى السكن في بيت جاهز تم بناؤه، ولكنه يشبه الاشتراك في بناء البيت سويا بالتعاون والألفة بين الطرفين، والحاجة المستمرة الى دوام الاصلاح والتعديل والتبديل. واذا كنا نعتقد اننا نبقى على حالنا كما هو بدون تغيير فأننا نكون قد ارتكبنا خطأ شديدا.

ان كلا من الشريكين مكلف بأن يكون على استعداد لاعادة بناء البيت واصلاحه كلما استدعى الامر ذلك.

وهذه العزلة القاسية لانراها فقط في العلاقة بين زوجين من كبار السن مضى على زواجهما عمر طويل، بل اننا نشاهدها ايضا في حياة زوجين في سن الشباب اصبحا -بعد فترة قصيرة جدا- لايجدان ما يقوله احدهما للآخر، ولهذا يعيش كل منهما لايعرف عن الاخر شيئا، ولا يتبادلان الحديث في اي موضوع.

اننا ان لم نتعلم كيف نتناقش سويا، ونتفاهم، ونتنازل عن آرائنا في بعض الاحيان، فان حياتنا سوف ينقصها شيء في غاية الاهمية، هو القدرة على تنمية الروح الجماعية التي تمكن الفرد من المعيشة مع غيره في سلام ووئام وهذه هي السعادة الزوجية.