المسيحيون بأمان في كنف بارزان – آنو جوهر عبدالمسيح عبدوكا

مرة اخرى اثبت كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المؤمنين بنهج البارزاني الخالد بأنهم في مقدمة المدافعين عن التعايش القومي والديني في العراق واقليم كوردستان وبأنهم ابناء اصلاء وجديرين بأن يكون قائدهم رجلا عظيما كالرئيس كاك مسعود بارزاني.

نعم والف نعم، وشكرا الف مرة نقولها لكم اخواتي واخوتي اعضاء الكتلة الصفراء في مجلس النواب العراقي، بثباتكم الراسخ على تنفيذ تعليمات الرئيس بارزاني بالذود عن حقوق المواطنين المسيحيين، انتم يا ابطال اثبتم للعالم اجمع بأنكم ستبقون السور المنيع والصوت العالي للمطالبة بحقوق اخوتكم واخواتكم المسيحيين الذين سرقت منهم مقاعدهم وانتزع منهم تمثيلهم النيابي عنوة ممن يدعون تمثيل المسيحيين جزافا. انتم يا اساوش وقفتم مدافعين عن موقف رؤساء كنائسنا ومواطنينا المسيحيين الاعزاء في مطالبتهم لوقف الانتهاكات الخطيرة والكبيرة بحق شعبنا وامتنا وسيسجل التاريخ موقفكم هذا بحروف من نور وضياء. ان كل مسبة وكلمة نابية قيلت بحقكم، وكل تصرف غير مقبول ولائق تعرضتم له ليس إلا نوط شجاعة وميدالية شرف واكليل غار تزينون بها صدوركم وهاماتكم العالية دوما لدفاعكم المشرف عن حقوق شركائكم في الوطن.

عيش مشترك

كوردستان الآمنة في كنف الرئيس مسعود بارزاني تستفز كل من يريد شرا بهذا الوطن وبهذا الشعب. كوردستان التي يعيش فيها المسلم والمسيحي والايزيدي والكاكائي والصابئي والزرادشتي والبهائي واليهودي بسلام ووئام وتعايش وأمان ومساواة، رُبَّ سند وعضيد لعراق مستقر وآمن، واليقين كُلَّ اليقين بأن كُلَّ من لا يريد الخير لكوردستان، لا يريده لعموم العراق.

رُبَّ سائلٍ قد يسأل: لماذا يتحمل نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولية وعناء الدفاع عن حقوق اخوتهم واخواتهم المسيحيين ؟ والاجابة سهلة للعارفين بنهج بارزان منذ ان بدأ التاريخ بكتابة ابجدياته، فبارزان النهج، وبارزان الايمان وبارزان الانسان قبل كل شيء آخر، يستمد بنيها وبناتها قوتهم من جبابرة يرقدون احياء في ضمير امتهم وشعبهم. نواب وممثلي الحزب الديموقراطي الكوردستاني، وكل الكوادر المؤمنين بنهج بارزان، اصحاب قضية انسانية بالدرجة الاولى، بعد الله سبحانه وتعالى، فالانسان في بارزان هو الهدف والمبتغى، المقدس والمكرم، وصون حياة الانسان والطبيعة التي تمنحه الحياة، وصون كرامته وحقوقه وحريته ايمان واسلوب حياة. لذلك ليس بالغريب ان يقف ممثلي حزب الشهداء والشجعان، حزب البيشمرگه الابطال، بوجه كل من يريد ان يصادر حق اخوتهم واخواتهم المسيحيين في اختيار ممثليهم الحقيقين في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات العراقية.

ان التاريخ يشهد بأن كل من يستلون سيوف حقدهم ويتلفظون بتصريحات حاقدة عن كوردستان قيادة وشعبا، عاجلا ام اجلا سترتد سيوف حقدهم وكيدهم الى نحورهم. فثورات بارزان وايلول وگولان والانتفاضة المباركة وملحمة الذود عن الشرف والارض ضد داعش والعصابات الاجرامية والارهابية خير دليل لمن يريد ان يتعض من دروس التاريخ، ف “شعبٌ دعائمه الجماجمُ والدمُ، تتحطم الدنيا، ولا يتحطّمُ”.

من مسيحي يؤمن ببارزان :

الف شكراً اقولها لكم.